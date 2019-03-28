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Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?
2019 принесет нам много чего нового. 2018 для одних был счастливым, а для других сложным. Этот год не будет лишен своих проблем. Давайте посмотрим, как пройдет каждый месяц 2019 для представителей разных знаков Зодиака. Это смягчит удар, и вы сможете стать увереннее в своем будущем, пишет cluber.
1) Рыбы
Январь — март
Прошлый год для вас выдался довольно успешным, но вас все равно не покидает чувство, что чего-то не хватает. Не позволяйте ему взять над вами верх. Радуйтесь тому, что у вас есть и сохраняйте оптимистичный настрой. Это действительно вам поможет.
Апрель — Июнь
Теперь вы знаете, чего хотите, и строите планы. Тем не менее, вы боитесь, что не сможете это получить. Не позволяйте страху руководить вами. Идите и получите свой приз.
Июль — Сентябрь
Наконец-то вы это сделали: вы преодолели свой страх и решились на перемены. Возможно эти перемены коснулись вашего места работы, карьеры или же отношений — это неважно, ведь вам удалось это сделать. Да, на это у вас ушло полгода, но как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Вы получили то, чего хотели.
Октябрь — Декабрь
Последние месяцы 2019-го определят, как прошел ваш год.
2) Близнецы
Январь-март
Вы начинаете этот год в приподнятом настроении — все хорошо, и вы с нетерпением ждете того, что подготовило вам будущее. Ваша работа для вас в приоритете, но возможно настало время уделить немного внимания и отношениям.
Апрель — Июнь
В эти месяцы вам следует быть осторожнее, так как в вашем окружении может быть человек, который вас обманывает.
Июль — Сентябрь
Это ваше время — вы оглядываетесь назад и понимаете, как сильно вы изменились. Не останавливайтесь. Продолжайте двигаться вперед, продолжайте развиваться — вам еще столько всего предстоит достичь.
Октябрь — декабрь
Вы осознаете, что пока вы двигались вперед на полной скорости, то кое-кого оставили позади. Вы любили этого человека, заботились о нем, но все же не сумели его удержать, и теперь жалеете об этом.
3) Скорпион
Январь — март
Вас ждут великие достижения. Вы так упорно трудились, и пускай сейчас вы уже готовы, вам все равно еще придется немного поработать. Выкладывайтесь на полную, чтобы получить то, чего вы действительно хотите.
Апрель — июнь
Вы добились того, чего хотели, и теперь ощущаете полное удовлетворение. Вы устали и заслуживаете отдыха. Тем не менее, на вашем пути будет еще одно препятствие, поэтому продолжайте двигаться вперед.
Июль — сентябрь
В вашу жизнь придет любовь. Либо вы сами скажете 3 заветных слова, либо услышите их. Вы уже давно не испытывали таких чувств. В конце концов Скорпионы часто сами отталкивают от себя любовь.
Октябрь — декабрь
Ваша жизнь проходит именно так, как вы себе и представляли, но в конце этого года вас будет ждать испытание. Произойдет что-то, что вы не сможете контролировать. Не сопротивляйтесь этому, а просто верьте. Все будет хорошо.
4) Весы
Январь — март
2018 был для вас сложным годом, наполненным болью и обидой, и вы удивляетесь, как вам вообще удалось его пережить. Вы пережили разрыв отношений и потеряли человека, которого любили. После такого сложно двигаться дальше.
Апрель — июнь
В вас начнет зарождаться надежда, и в вашей жизни, возможно, появится новый человек. Вы заслуживаете счастья. Не позволяйте прошлому вас сдерживать.
Июль — сентябрь
Пришла осень, а вы все не сводите глаз с поставленной цели. Сделайте шаг назад и оцените все те небольшие изменения в своей жизни — они замечательны, вам всего лишь нужно их признать.
Октябрь — декабрь
Ваши новые отношения оказались серьезными. К Рождеству вас ждет приятный сюрприз. Ваши раны затянулись, и вы больше не одиноки.
5) Лев
Январь — март
Вас не покидает предчувствие, что что-то пойдет не так. Вы не можете сказать, что именно, но это неважно. С вами бывало и хуже, но в результате все всегда образовывалось.
Апрель — июнь
Ваша удача изменится. Произойдет одно событие, которое определит остаток вашего года.
Июль — сентябрь
Объявится ваша прошлая пассия, и вам придется сделать выбор: возобновить ваши отношения или же оставить все как есть. Тем не менее, короткое сообщение или даже слово заставят вас осознать, что этот человек вам все еще небезразличен.
Октябрь — декабрь
Год выдался непростым, и вы не прекращая об этом думаете. Сделайте перерыв. Вам бы сейчас не помешал отдых.
6) Стрелец
Январь — март
В 2018 вы начали новые отношения, который с каждым днем становятся все крепче. Из-за них вы меняетесь и адаптируетесь, но все же не забывайте о том, что в вашей жизни есть и другие люди. Они тоже важны, пусть вы и не видитесь с ними так часто, как раньше.
Апрель — июнь
Вы стоите на перепутье — как дальше сложатся ваши отношения? Спросите свое сердце — оно знает ответ на этот вопрос.
Июль — сентябрь
Это лето будет замечательным. Вам нужно путешествие, так отправьтесь в него. Этот год научит вас тому, что не стоит боятся сделать то, что вас пугает.
Октябрь — декабрь
К концу этого года вы осознаете, что 2019 был просто замечательным. Вы пережили такие ситуаций, из которых, как вам казалось, вам никогда не выбраться. Теперь вы здесь и заслуживаете счастья.
7) Овен
Январь — март
Оставьте позади то, что делаете вас несчастными, и как можно скорее.
Апрель — июнь
Если вам удастся оставить это позади, не вините себя за это. Оглянитесь назад и оцените, чего вам удалось добиться. Вы совершили великий подвиг.
Июль — сентябрь
Вы противостоите изменениям, которые происходят вокруг вас. Но вы же не сможете делать это вечно? Вы можете поклясться себе, что не начнете больше отношения, но вот в вашей жизни появляется правильный человек и вы влюбляетесь в него по уши.
Октябрь — декабрь
Вы поймете, что такое настоящая любовь. В последние месяцы этого года вы будете счастливы как никогда.
8) Водолей
Январь — март
2018 принес с собой изменения, но теперь они остались в прошлом. Наступил 2019 и он окажется годом, который вы навсегда запомните.
Апрель — июнь
Вы задумались о серьезных отношениях.
Июль — сентябрь
То, что было в прошлом теперь не важно. Вы смотрите в будущее с человеком, с которым вас связывают серьезные отношения. Это замечательно, но не забывайте о тех, кто помог вам в прошлом. Вы нуждаетесь в этих людях, даже если и не хотите, чтобы прошлое возвращалось.
Октябрь — декабрь
Эти месяцы будут довольно эмоциональными. Вы всегда скрывали свои эмоции, но сейчас окажетесь в довольно уязвимом положении. Это испытание, которое вам под силу пройти.
9) Телец
Январь — март
Вы пытаетесь обрести счастье при помощи внешних факторов, но вы должны понять, что счастье нужно всегда искать внутри себя.
Апрель — июнь
Вы ощущаете пустоту, но это нормально. Хоть эта пустота и причиняет вам дискомфорт, она вам на что-то указывает. Она означает, что вам необходимы перемены.
Июль — сентябрь
Вам нужно измениться. Вы боитесь, что потеряете некоторых людей, но это неважно. Правильные люди никуда не уйдут и останутся в вашей жизни.
Октябрь — декабрь
В конце 2019-го вы оживете, готовясь к следующему году.
10) Рак
Январь — март
Любовь придет в вашу жизнь тогда, когда вы совсем не будете этого ожидать.
Апрель — июнь
Вас ждет значительный прогресс в карьере.
Июль — сентябрь
Ваши отношения замечательно складываются.
Октябрь — декабрь
Произойдет то, что вы не сможете контролировать, и это вас взбодрит. Не переживайте, люди, которым вы небезразличны, останутся в вашей жизни и все будет в порядке.
11) Козерог
Январь — март
2018 был трудным, но вы его пережили. 2019 год будет гораздо лучше.
Апрель — июнь
В вашей жизни появится новый человек: друг, партнер или даже новорожденный член семьи. Вы будете ценить этих людей, и они будут для вас важнее всего.
Июль — сентябрь
Если вы хотите отправиться в рискованное путешествие, сделайте это и не бойтесь. Жизнь — это приключение, и вам необходимо это понимать.
Октябрь — декабрь
Этот год закончится для вас хорошо, и впервые за долгое время вы будете довольны тем, как все обернулось.
12) Дева
Январь — март
2018 нанес вам слишком много ран — побудьте одни и излечитесь. Подготовьтесь к следующему месяцу.
Апрель — июнь
Вы встретите особенного для вас человека, но все же его оттолкнете, но поскольку это будет ваш человек, он так просто не сдастся,
Июль — сентябрь
Вы не хотите отношений, но все же ничего не можете с собой поделать и влюбляетесь. Вы собираетесь держаться подальше, но тот особенный человек знает, чего вы хотите, и так просто не отступит.
Октябрь — декабрь
Наконец-то вы осознаете, что влюбились. Вначале вы не будете в этом признаваться, но ваши отношения все равно станут серьезными, и вам будет с кем провести рождество. Вам больше не будет больно.
2019 готовит для вас много разных сюрпризов. Оставьте прошлое в прошлом и двигайтесь вперед. Нас ждет много всего интересного, и все, что нам нужно — быть к этому готовыми.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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