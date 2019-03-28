Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?

28.03.2019 08:16

2019 принесет нам много чего нового. 2018 для одних был счастливым, а для других сложным. Этот год не будет лишен своих проблем. Давайте посмотрим, как пройдет каждый месяц 2019 для представителей разных знаков Зодиака. Это смягчит удар, и вы сможете стать увереннее в своем будущем, пишет cluber.

1) Рыбы

Январь — март

Прошлый год для вас выдался довольно успешным, но вас все равно не покидает чувство, что чего-то не хватает. Не позволяйте ему взять над вами верх. Радуйтесь тому, что у вас есть и сохраняйте оптимистичный настрой. Это действительно вам поможет.

Апрель — Июнь

Теперь вы знаете, чего хотите, и строите планы. Тем не менее, вы боитесь, что не сможете это получить. Не позволяйте страху руководить вами. Идите и получите свой приз.

Июль — Сентябрь

Наконец-то вы это сделали: вы преодолели свой страх и решились на перемены. Возможно эти перемены коснулись вашего места работы, карьеры или же отношений — это неважно, ведь вам удалось это сделать. Да, на это у вас ушло полгода, но как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Вы получили то, чего хотели.

Октябрь — Декабрь

Последние месяцы 2019-го определят, как прошел ваш год.

2) Близнецы

Январь-март

Вы начинаете этот год в приподнятом настроении — все хорошо, и вы с нетерпением ждете того, что подготовило вам будущее. Ваша работа для вас в приоритете, но возможно настало время уделить немного внимания и отношениям.

Апрель — Июнь

В эти месяцы вам следует быть осторожнее, так как в вашем окружении может быть человек, который вас обманывает.

Июль — Сентябрь

Это ваше время — вы оглядываетесь назад и понимаете, как сильно вы изменились. Не останавливайтесь. Продолжайте двигаться вперед, продолжайте развиваться — вам еще столько всего предстоит достичь.

Октябрь — декабрь

Вы осознаете, что пока вы двигались вперед на полной скорости, то кое-кого оставили позади. Вы любили этого человека, заботились о нем, но все же не сумели его удержать, и теперь жалеете об этом.

3) Скорпион

Январь — март

Вас ждут великие достижения. Вы так упорно трудились, и пускай сейчас вы уже готовы, вам все равно еще придется немного поработать. Выкладывайтесь на полную, чтобы получить то, чего вы действительно хотите.

Апрель — июнь

Вы добились того, чего хотели, и теперь ощущаете полное удовлетворение. Вы устали и заслуживаете отдыха. Тем не менее, на вашем пути будет еще одно препятствие, поэтому продолжайте двигаться вперед.

Июль — сентябрь

В вашу жизнь придет любовь. Либо вы сами скажете 3 заветных слова, либо услышите их. Вы уже давно не испытывали таких чувств. В конце концов Скорпионы часто сами отталкивают от себя любовь.

Октябрь — декабрь

Ваша жизнь проходит именно так, как вы себе и представляли, но в конце этого года вас будет ждать испытание. Произойдет что-то, что вы не сможете контролировать. Не сопротивляйтесь этому, а просто верьте. Все будет хорошо.

4) Весы

Январь — март

2018 был для вас сложным годом, наполненным болью и обидой, и вы удивляетесь, как вам вообще удалось его пережить. Вы пережили разрыв отношений и потеряли человека, которого любили. После такого сложно двигаться дальше.

Апрель — июнь

В вас начнет зарождаться надежда, и в вашей жизни, возможно, появится новый человек. Вы заслуживаете счастья. Не позволяйте прошлому вас сдерживать.

Июль — сентябрь

Пришла осень, а вы все не сводите глаз с поставленной цели. Сделайте шаг назад и оцените все те небольшие изменения в своей жизни — они замечательны, вам всего лишь нужно их признать.

Октябрь — декабрь

Ваши новые отношения оказались серьезными. К Рождеству вас ждет приятный сюрприз. Ваши раны затянулись, и вы больше не одиноки.

5) Лев

Январь — март

Вас не покидает предчувствие, что что-то пойдет не так. Вы не можете сказать, что именно, но это неважно. С вами бывало и хуже, но в результате все всегда образовывалось.

Апрель — июнь

Ваша удача изменится. Произойдет одно событие, которое определит остаток вашего года.

Июль — сентябрь

Объявится ваша прошлая пассия, и вам придется сделать выбор: возобновить ваши отношения или же оставить все как есть. Тем не менее, короткое сообщение или даже слово заставят вас осознать, что этот человек вам все еще небезразличен.

Октябрь — декабрь

Год выдался непростым, и вы не прекращая об этом думаете. Сделайте перерыв. Вам бы сейчас не помешал отдых.

6) Стрелец

Январь — март

В 2018 вы начали новые отношения, который с каждым днем становятся все крепче. Из-за них вы меняетесь и адаптируетесь, но все же не забывайте о том, что в вашей жизни есть и другие люди. Они тоже важны, пусть вы и не видитесь с ними так часто, как раньше.

Апрель — июнь

Вы стоите на перепутье — как дальше сложатся ваши отношения? Спросите свое сердце — оно знает ответ на этот вопрос.

Июль — сентябрь

Это лето будет замечательным. Вам нужно путешествие, так отправьтесь в него. Этот год научит вас тому, что не стоит боятся сделать то, что вас пугает.

Октябрь — декабрь

К концу этого года вы осознаете, что 2019 был просто замечательным. Вы пережили такие ситуаций, из которых, как вам казалось, вам никогда не выбраться. Теперь вы здесь и заслуживаете счастья.

7) Овен

Январь — март

Оставьте позади то, что делаете вас несчастными, и как можно скорее.

Апрель — июнь

Если вам удастся оставить это позади, не вините себя за это. Оглянитесь назад и оцените, чего вам удалось добиться. Вы совершили великий подвиг.

Июль — сентябрь

Вы противостоите изменениям, которые происходят вокруг вас. Но вы же не сможете делать это вечно? Вы можете поклясться себе, что не начнете больше отношения, но вот в вашей жизни появляется правильный человек и вы влюбляетесь в него по уши.

Октябрь — декабрь

Вы поймете, что такое настоящая любовь. В последние месяцы этого года вы будете счастливы как никогда.

8) Водолей

Январь — март

2018 принес с собой изменения, но теперь они остались в прошлом. Наступил 2019 и он окажется годом, который вы навсегда запомните.

Апрель — июнь

Вы задумались о серьезных отношениях.

Июль — сентябрь

То, что было в прошлом теперь не важно. Вы смотрите в будущее с человеком, с которым вас связывают серьезные отношения. Это замечательно, но не забывайте о тех, кто помог вам в прошлом. Вы нуждаетесь в этих людях, даже если и не хотите, чтобы прошлое возвращалось.

Октябрь — декабрь

Эти месяцы будут довольно эмоциональными. Вы всегда скрывали свои эмоции, но сейчас окажетесь в довольно уязвимом положении. Это испытание, которое вам под силу пройти.

9) Телец

Январь — март

Вы пытаетесь обрести счастье при помощи внешних факторов, но вы должны понять, что счастье нужно всегда искать внутри себя.

Апрель — июнь

Вы ощущаете пустоту, но это нормально. Хоть эта пустота и причиняет вам дискомфорт, она вам на что-то указывает. Она означает, что вам необходимы перемены.

Июль — сентябрь

Вам нужно измениться. Вы боитесь, что потеряете некоторых людей, но это неважно. Правильные люди никуда не уйдут и останутся в вашей жизни.

Октябрь — декабрь

В конце 2019-го вы оживете, готовясь к следующему году.

10) Рак

Январь — март

Любовь придет в вашу жизнь тогда, когда вы совсем не будете этого ожидать.

Апрель — июнь

Вас ждет значительный прогресс в карьере.

Июль — сентябрь

Ваши отношения замечательно складываются.

Октябрь — декабрь

Произойдет то, что вы не сможете контролировать, и это вас взбодрит. Не переживайте, люди, которым вы небезразличны, останутся в вашей жизни и все будет в порядке.

11) Козерог

Январь — март

2018 был трудным, но вы его пережили. 2019 год будет гораздо лучше.

Апрель — июнь

В вашей жизни появится новый человек: друг, партнер или даже новорожденный член семьи. Вы будете ценить этих людей, и они будут для вас важнее всего.

Июль — сентябрь

Если вы хотите отправиться в рискованное путешествие, сделайте это и не бойтесь. Жизнь — это приключение, и вам необходимо это понимать.

Октябрь — декабрь

Этот год закончится для вас хорошо, и впервые за долгое время вы будете довольны тем, как все обернулось.

12) Дева

Январь — март

2018 нанес вам слишком много ран — побудьте одни и излечитесь. Подготовьтесь к следующему месяцу.

Апрель — июнь

Вы встретите особенного для вас человека, но все же его оттолкнете, но поскольку это будет ваш человек, он так просто не сдастся,

Июль — сентябрь

Вы не хотите отношений, но все же ничего не можете с собой поделать и влюбляетесь. Вы собираетесь держаться подальше, но тот особенный человек знает, чего вы хотите, и так просто не отступит.

Октябрь — декабрь

Наконец-то вы осознаете, что влюбились. Вначале вы не будете в этом признаваться, но ваши отношения все равно станут серьезными, и вам будет с кем провести рождество. Вам больше не будет больно.

2019 готовит для вас много разных сюрпризов. Оставьте прошлое в прошлом и двигайтесь вперед. Нас ждет много всего интересного, и все, что нам нужно — быть к этому готовыми.