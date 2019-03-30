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Гороскоп на апрель-2019: Рыбы, готовьтесь к катастрофам, а Козерогов ждет везение
Весь апрель аварийно опасным, особенно последние дни месяца.
Апрель в целом будет благоприятным месяцем. Даже можно сказать так: апрель – это силовая точка года, когда нужно активно разрабатывать собственные стратегии и планы, поскольку этот месяц даст большие возможности для роста, самореализации и воплощения задуманного. В апреле легко можно будет совершить жизненный рывок, пишет Главред.
Если март у нас проходил "на тормозе" (все было сложным, замедленным, непонятным, мутным и фейковым), то апрель расширит наше сознание, обозначит новые вехи, откроет дороги и пути. Апрель будет ровным и спокойным, без особых "завихрений". Весь апрель у нас будет сохраняться чистый разум и чистое сознание.
В целом, второй месяц весны будет позитивным.
1-4 апреля нас ждет благоприятное прохождение Луны, Нептуна, Меркурия по Венере, что принесет расслабление и романтику. Это время стоит посвятит любованию природой, созерцанию картин и прочих шедевров искусства, а также творчеству (это будет блестящее время для творческих людей).
Хотя начало месяца, в общем-то, будет благоприятным, но в это же время Марс войдет в Близнецы. А Марс – это планета, связанная с катастрофами, сложными ситуациями, Близнецы – это дорога. То есть нас ждет месяц дорожно-транспортных происшествий, участятся нарушения правил дорожного движения и аварийные ситуации в дороге. Это будет ощутимо уже с последних дней марта. Так что следует быть готовыми к увеличению количества несчастных случаев в дороге. В частности, превышение скорости будет весьма чревато. Так что следует быть внимательными и осторожными в течение всего апреля.
5 апреля будет новолуние, потому в этот день смело можно загадывать желания, строить планы, продумывать проекты и писать бизнес-планы. 6 апреля Луна сойдется с Ураном, что также будет способствовать построению планов, и даже чему-то фантастическому.
7-12 апреля – сложный период, когда возможны трудности в реализации намеченных целей и непростые ситуации. В эти дни Солнце будет в квадратуре с Плутоном и Сатурном (планетой сложностей, несчастий, переломных моментов и ударов судьбы). Потому в это время я бы не рекомендовал назначать важные встречи. Также стоит отказаться от крупных покупок в эти дни. Время не благоприятствует началу бизнеса и открытию предприятий.
Однако с 13 по 16 апреля будет сохраняться хороший период. Он будет отмечен воодушевлением и внутренним подъемом. Меркурий в Рыбах – это всегда знак любви, творчества, открытий, веры, надежды и искусства. В эти дни будет наблюдаться необычайный подъем, да и, в принципе, благоприятная ситуация.
17 апреля Меркурий выйдет из знака Рыб, и в него войдет деловой и быстрый Овен. Это значит, что с 17 апреля и до конца месяца удачными будут разного рода сделки, покупки, можно будет наладить предпринимательскую деятельность, например, челночникам будет везти в делах. "Пришел, увидел, победил" – такое правило будет работать в этот период.
18-25 апреля образуется жесткий аспект между Марсом и Нептуном, а это значит, что в это время могут возникать разного рода революционные ситуации в различных странах, маньяки или смертники могут что-то или кого-то взрывать. Вообще, это – неблагоприятное время для религиозных мероприятий.
26-27 апреля нас ждут благоприятные дни. Особенно удачными они будут в плане открытия бизнеса. В это время могут складываться весьма благоприятные ситуации. После полнолуния, которое будет после 19 апреля, Луна войдет в хороший аспект с Меркурием и Марсом, потому 26-27 число будут лучшими для открытия предприятий, презентаций – временем, чтобы заявить о себе.
В последние дни месяца Меркурий будет находиться в квадрате к Сатурну, плюс – Сатурн повернется в ретроградное движение, поэтому 28-30 апреля будет сохраняться крайне большая опасность ДТП и несчастных случаев. Это будет самый сложный период в месяце. Потому лучше в это время не летать самолетами и всячески обезопасить себя, поскольку будет сохраняться повышенная травмоопасность на дорогах.
Отдельно следует сказать о дате 21 апреля, когда в Украине будет проходить второй тур президентских выборов. В этот день Венера войдет в зодиакальный знак Овна. Овен – это всегда символ чего-то нового, абсолютно неизведанного, а Венера – это любовь. Все это говорит о том, что украинцы не будут разочарованы вторым туром.
В любом случае, после 21 апреля любовь и взаимоотношения становятся импульсивными, потому в последней декаде месяца велик риск разругаться со второй половиной. Также это будет далеко не самым хорошим временем для скрепления отношений. Однако оно будет благоприятно для романтики, мимолетных встреч и несерьезным сексуальным отношениям на один-два раза, не более. Это также будет неблагоприятное время для бракосочетаний.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, катастрофа, апрель
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