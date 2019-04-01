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Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке
Козерог
Жена-принципиальность. У неё всегда есть четкое представление о том, каким должен быть брак. Следуя своим убеждениям, Козероги никогда не выходят замуж за кого попало по какой-то там глупой любви. Барышня-Козерог никогда не совершит необдуманного замужества и очень тщательно будет подбирать избранника, который бы подходил под её требования. Если же в браке окажется, что муж не такой уж идеальный, то она его обязательно доведет до этого состояния всеми доступными средствами и методами. Если ему удастся пережить этот период, то в семье воцарится гармония.
Водолей
Жена-веселье. Её главное убеждение: жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на какой-то там быт. Именно поэтому в холодильнике не будет свежего борща и котлет, а в квартире вряд ли будет идеальный порядок. Семейная жизнь, по её мнению, должна быть наполнена радостью, смехом и весельем. Поэтому мужу с такой женой никогда не будет скучно. Главное – успеть прийти в себя между регулярными сеансами веселья.
Рыбы
Жена-актриса. Муж никогда не догадается, о чем она думает на самом деле и что делала весь день. Зато ему не будет скучно, ведь всю жизнь придется разгадывать таинственную душу любимой. А еще муж для такой жены обязательно должен быть каменной стеной, добытчиком, хозяином, хорошим любовником и интересным собеседником. Иначе она вильнет хвостом и даже не попрощается. Задача жены при этом сводится к одному, но самому важному занятию – украшать собой жизнь мужа.
Овен
Жена-соперница. Это очень сильная женщина, поэтому ей нужен такой же сильный мужчина, стойкий и выносливый. А выстоять во время регулярных бурь темпераментной барышни-Овна — занятие не для слабаков. Когда она наконец найдет такого, то сразу выйдет за него замуж. После этого им предстоит многолетняя борьба характеров, которая может стать немного спокойней только к золотой свадьбе.
Телец
Жена-мотиватор. Такие обычно выходят замуж за симпатичных и забавных бездельников, потому что с ними всегда весело. Однако очень скоро бездельнику просто придется стать успешным и богатым, ведь жене будет нужны хорошая еда и красивое платьице, симпатичный домик и маленькая машинка. Ради этого она будет его методично пилить, манипулировать, шантажировать и использовать другие техники мотивации. Словом, выживет сильнейший.
Рак
Идеальная жена. Её сложно уговорить на замужество, но если удастся, то муж получит полный набор: умницу, красавицу, прекрасную любовницу и хозяюшку. Семья для неё — это главное. А если муж не будет разделять такого убеждения, то будет беспощадно “защипан” клешней.
Лев
Жена-королева. Такие женщины выходят замуж за тех, кто готов сразу обеспечить им королевскую жизнь, а потом каждый день завоевывать новые вершины и бросать весь мир к её ногам. Словом, Львице нужно блистать, а муж должен предоставлять ей для этого всё необходимое.
Дева
Умная жена. С ней можно поговорить обо всем, она всегда всё поймет, поддержит и даст мудрый совет. Она и жена, и любимая, и лучший друг, поэтому её мужу даже друзья не особо нужны. Но бывают моменты, когда на Деву нападает что-то такое, из-за чего ей ужасно хочется вынести мозг любимому, причем с использованием хорошо продуманных изощренных способов. Хотя это быстро проходит, а потом она, конечно, извинится.
Весы
Жена-котик. Милая и очаровательная, но не особо полезная в быту. Зато без неё дом будет пустым, ведь она преображает его своим присутствием. А еще её обязательно нужно лелеять и носить на руках, иначе обидится и сбежит прямо посреди ночи.
Скорпион
Жена-ведьма. Она может приворожить любого, а если он будет хорошо себя вести, то наколдует ему успех и богатство. Её мужу, конечно, все завидуют, ведь его жена – красавица и умница, просто воплощение идеальной женщины. Да и мужу Скорпиона придется быть сильным, умным и харизматичным, у него просто нет выбора.
Стрелец
Жена-боевая подруга. Та женщина, с которой можно в огонь, в воду и в разведку. За спиной мужа прячется только потому, что оттуда удобнее подавать ему патроны. А мужу действительно придется иметь неплохой “арсенал”, чтобы отбивать множество поклонников и защищать себя самого во время ссор. Выиграть спор с такой женой можно только одним способом – признав, что она права.
Близнецы
Жена-зеркало. Она полна мистики, таинственности и опасности. Она точно знает, кто её избранник на самом деле, и готова ему показать его истинное лицо. Семья с такой женщиной будет счастливой только для смелого и хорошего мужчины, который не боится узнать о себе всю правду. Все остальные, не прошедшие отбор, сбегут сами или будут удалены из её жизни. Именно поэтому этих барышень можно считать одними из самых счастливых, ведь в итоге они умеют выбрать настоящего мужчину.
Источник: tayni-mirozdaniya.ru
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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