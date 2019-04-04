Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь

04.04.2019 10:00

Многие женщины скажут, что это сплошные выдумки и банальные сказки, чтобы поддержать мужчин. Ведь как уверены представительницы слабой половины человечества, таких мужиков просто нет, и практически все и всегда пытаются «срулить налево» при любой, даже самой мизерной возможности. На самом деле это не так.

Как утверждают специалисты (астрологи), которые ни один год работают по данной тематике, существует ряд знаков Зодиака, которые если отдали свое пламенное сердце, то уже раз и навсегда. Они способны годами ждать свою вторую половинку и если уже встретят ее, то никому не отдадут – проверенный на практике факт. Эти мужчины не размениваются на краткосрочные и порочные связи, они не способны обманывать и творить различные подлости другим людям. Настоящая и искренняя любовь в жизни таких знаков Зодиака – навсегда (без оговорок и пустых обсуждений).

Многие полагают, что однолюб и верный муж – это одно и то же. На самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Мужчина иногда может на 100% быть верным в браке, но как только он расстается со своей второй половинкой, только вы его и видели. Погрустит слегка и сразу отправляется «на охоту» за следующей «жертвой» своих потаенных желаний и потребностей.

А вот однолюбы, встретив свою избранницу, пронесут свои чувства через тяготы и трудности сквозь всю бренную жизнь. Он может попытаться строить новые отношения, но в сердце будет лишь одна единственная и неповторимая. Мужчину однолюба даже в старости будут согревать мысли о той «прелестнице», которую он полюбил, и будет любить до скончания веков. Конечно, можно с полной уверенностью утверждать, что подобного рода людей очень мало в современном мире и встретить их практически нереально. Но они есть. И если мужчина принадлежит к «некому» знаку Зодиака, это ни в коем случае не значит, что это и есть представитель однолюбов на все 100%. Но все-таки, исходя из многолетних исследований и наблюдений профессиональных астрологов, именно среди этих знаков Зодиака, чаще всего встречаются мужчины-однолюбы.

Истинные представители «вечной любви»

Как утверждают эксперты, именно к данным знаком Зодиака чаще всего и причисляют мужчин-однолюбов:

Лев

Первое впечатление крайне обманчиво – львы похожи на ловеласов. Они много улыбаются, практически всегда находятся в центре женского внимания и ему очень льстят многочисленные комплименты, «отпущенные» именно в его адрес. Но он всегда остается неприступным. Львы закрыты на все имеющиеся замки и практически никогда не подпускают никого к себе близко. Его незатейливые «шуточки», создают некий ореол «своего в доску парня». А на самом деле его сокровенные тайны сможет разгадать лишь одна единственная женщина. Ради своей возлюбленной лев способен изменить всем имеющимся принципам. Главное находиться рядом со своей избранницей. Мужчина-лев будет с неистовой яростью оберегать свои отношения, он станет заботливым и верным семьянином. Будет всегда прощать капризы своей второй половинки и постоянно задаривать ее подарками.

Телец

Семейные ценности для таких мужчин, как правило, стоят на первом месте. Тельцы практически с самого раннего детства мечтают, чтобы в их доме всегда все было. Он не помчится за первой попавшейся юбкой, а будет подбирать избранницу тщательно и довольно долго. Иногда телец может быть молчалив, замкнут и не произведет благоприятного впечатления при первом свидании. Его истинные чувства раскроются намного позднее – факт. Он способен лелеять и оберегать свою избранницу в течении все жизни, и чувства его не пропадут и не превратятся в обыденную привязанность или привычку. С годами Тельцы любят все «жарче» и сильнее. Они попросту не могут существовать без своих вторых половинок. Они начинают чахнуть и моментально теряют интерес к своей жизни.

Козерог

Эти мужчины твердо стоят на земле и точно осознают, чего хотят от жизни. Только истинные чувства способны изменить жизненные приоритеты представителей данного знака Зодиака. Они способны простить практически все своей любимой, даже похождения «налево». Ведь он на все 100% уверен, что ни с кем больше подобных чувств и эмоций не испытает. Козерогам по их упертой натуре не знакомо обычное чувство банальной влюбленности. У них все по серьезному и навсегда. Такие мужчины могут быть неприступными и холодными, как «айсберг в океане», а могут просто с головой кинуться в омут отношений. Если же отношения все-таки не удается сохранить, то чаще всего Козероги остаются холостяками. И при каждом удобном случае будут рассказывать и вспоминать: «А вот моя бывшая…». Он может всем говорить, что чувства прошли, но на самом деле сердце по-прежнему пылает любовью к той самой единственной и неповторимой.

Многие скептики могут утверждать, что это надуманные факты, подогнанные под конкретные знаки Зодиака. Но по статистике (собранной астрологами) именно те мужчины, которые принадлежат к вышеописанным астрологическим знакам, чаще всего и хранят свои нежные чувства годами.

Источник: brainum.ru