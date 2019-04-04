Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака

04.04.2019 09:46

Апрель станет мягким, размеренным и теплым для большинства Знаков Зодиака. Правда, некоторым Знакам повезет гораздо больше, чем остальным, пишет dailyhoro.

Апрель обрадует вас не только позитивными переменами, но и новыми тенденциями — преграды и проблемы уйдут с горизонта, уступив место счастью. Астрологи выдели 5 Знаков Зодиака, которые станут счастливее с приходом нового месяца, и рассказали, как обрести счастье. Настроиться на позитивный лад этим счастливчикам поможет техника созидательного мышления.

Удачливый Овен

В апреле 2019 года Овны будут обласканы Солнцем, Сатурном и Юпитером. Поддержка планет позволит изменить ход жизни. Можно сказать, что в апреле Овны всегда будут оказываться в нужное время и в нужном месте, так что изменить жизнь к лучшему им не составит труда. Солнце подарит хорошие возможности для устройства личной жизни, Юпитер возвысит духовно, избавив от вирусов сознания, а Сатурн поможет найти ответы на самые важные вопросы. При желании Овны смогут значительно продвинуться вперед, расширить свой авторитет и перспективы, улучшить финансовую ситуацию. Для успеха придется сделать несколько посильных шагов уже в начале месяца, но и с этим Овны смогут справиться.

Успешный Лев

Апрель ознаменует собой расширение спектра возможностей. Наконец Львы смогут проснуться от зимней спячки и поставить перед собой амбициозные цели, сформулировать планы и обозначить круг забот, от которых удастся избавиться уже в этом месяце. Можно считать, что эти 30 дней станут для Львов периодом образцового улучшения всех сфер жизни. Солнце будет способствовать тому, чтобы Львы своевременно получали отличный результат и заслуженную похвалу. А Юпитер поможет раскрыть свою индивидуальность, благодаря чему Львы покинут зону комфорта. Разумеется, переход на новый рубеж — тяжелое испытание, но при наличии воли и решимости пройти этот урок жизни будет совсем не сложно.

Счастливые Весы

По прогнозам астрологов, в апреле 2019 года Венера подарит Весам много возможностей, благодаря которым они смогут улучшить свою жизнь. Более того, Весам больше не придется ждать подходящего момента: они смогут сами создавать их. Главное — мыслить в позитивном ключе, не позволяя тревогам сбивать с намеченного курса. Тем, кто сможет удержаться от уныния и нетерпеливости, можно готовиться к чуду. Еще один важный момент: в апреле Марс снимет с Весов «осаду» своего влияния. Весы станут активнее, ощутят вдохновение, а прогресс принесет долгожданное счастье.

Безмятежный Стрелец

В этом месяце планеты дают Стрельцам зеленый свет. Юпитер позволит рисковать, а Солнце — воплощать идеи, о которых раньше можно было только мечтать. Благодаря поддержке покровителей Стрельцы смогут удивительно точно почувствовать поток удачи и попасть в него, избежав промахов и нежелательных событий. В начале месяца фортуна улыбнется Стрельцам еще и благодаря Нептуну. В апреле им с чистой совестью можно рассчитывать на удачные стечения обстоятельств, которые будут возникать сами собой и сменять друг друга чуть ли ни каждый день. Однако данные события не будут чем-то таким, что враз меняет жизнь. Это будут скорее приятные бонусы, но, поскольку их будет очень много, они просто не смогут остаться незамеченными и обязательно оставят свой след.

Везучий Водолей

В наступающем месяце Сатурн, Нептун и Венера подарят представителям Знака Водолея настоящее счастье. В апреле многие мечты станут реальностью. Именно такой ход жизни обещает Нептун, который из строгого «учителя» превратится в щедрого помощника. По этой причине астрологи советуют Водолеям смело следовать зову своего сердца, браться за амбициозные цели и не бояться прослыть эгоистом. Те, кто прислушается к данной рекомендации, смогут рассчитывать на поддержку других планет-покровителей. Действуя в унисон, они будут подталкивать Водолеев к созданию прочного фундамента, который позволит им трансформировать свою судьбу. Кроме того, Венера и Сатурн подарят жажду самопознания, что позволит найти себя в этом мире и понять истинный смысл жизни.

Не спешите расстраиваться, если вас нет в списке — это значит, что для привлечения счастья вам нужно постараться немного больше.

Источник: https://from-ua.com