- Гороскоп на 5 апреля: Львы могут стать безумными, а Водолеям стоит действовать наперекор всем08:08
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-201922:15
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Гороскоп на 31 марта: Козерогам нужно навести порядок, а Водолеям начать действовать14:11
- Гороскоп на апрель-2019: Рыбы, готовьтесь к катастрофам, а Козерогов ждет везение15:00
- Гороскоп на 29 марта: Близнецам стоит разнообразить интимную жизнь, а Овны захотят бросить работу09:12
Гороскоп на 5 апреля: Львы могут стать безумными, а Водолеям стоит действовать наперекор всем
В первой половине дня стоит постараться избежать общественного транспорта, а к вечеру лучше поддаться романтическим порывам. Хотите знать, что вас ждет 5 апреля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно порадовать себя, кто будет привлекать внимание, а кто будет вести себя легкомысленно.
Овен
Вам стоит порадовать себя, даже если вам кажется, что на это нет ни времени, ни ресурсов. Купите себе что-то новенькое, съешьте любимую еду, поспите на час дольше. Сделайте все возможное, чтобы заставить себя улыбнуться и отвлечься от проблем.
Телец
Сейчас не лучшее время для переговоров. Пытаясь настоять на своем вы только еще сильнее раздражаетесь и можете запросто потерять авторитет. Лучше отложите важные дела и займитесь чем-то более простым. Или вообще возьмите выходной.
Близнецы
Близнецы будут общительны и обаятельны, смело устраивайте любые встречи, они пройдут гладко и приятно. Сейчас люди особенно внимательно вас слушают, это можно использовать, чтобы завершить давние проекты. Но не будьте слишком настойчивы.
Рак
Вы можете смело вкладывать деньги в проекты, которые считаете верными. И не важно, будет это расширение фирмы или ремонт в кухне. Все потраченные средства вернуться и окупятся. Но не ждите, что сможете решить все вопросы финансами.
Лев
Вы будете активно привлекать внимание к собственной персоне. И не всегда осознанно. Ваше подсознание будет требовать активной реакции публики, хоть вы и сами можете этого не заметить. Не удивляйтесь, если вдруг сами себе покажетесь немного безумными.
Дева
Не стоит относиться ко всему настолько серьезно. Ваше желание все контролировать не всегда дает положительный результат, иногда лучше дать событиям развиваться самостоятельно. Попробуйте отвлечься, если не можете держать себя в руках.
Весы
Вы будете терять интерес к делам. Из-за слишком хорошего положения вещей вам не будет хотеться никуда двигаться. Проще говоря, вы будете очень сильно лениться. Позвольте себе немного поваляться, но после возвращайтесь к задачам. Иначе все пропустите.
Скорпион
Вы будете чрезвычайно миролюбивы, поэтому все назревающие конфликты сможете пресечь еще в корне. Это поможет не только вам самим, но и вашему окружению. Если думаете, что можете кому-то помочь своим советом, попробуйте. Но не настаивайте.
Стрелец
Вы слишком легкомысленны, сейчас вы запросто можете поддаться импульсу и натворить глупостей. Стоит внимательно продумывать свои поступки и слова, чтобы позже ни о чем не пожалеть. Подумайте, что вами руководит - разум или тяга к авантюрам?
Козерог
Вы можете наломать дров как на работе, так и дома. Стоит дважды продумывать свои слова перед тем, как их произнести. Люди могут быть обидчивы, не стоит их провоцировать. Вам также нужно задуматься о своем здоровье, обратите внимание на самочувствие.
Водолей
Вам придется самостоятельно принимать решения и воплощать их. Стандартные методы вам не годятся, это будет вызывать непонимание у окружающих. Но, несмотря на неприятие других людей, вы добьетесь выдающихся результатов. Дерзайте.
Рыбы
Не ленитесь проводить длительные беседы. Да, самим все решить было бы быстрее, но с командой вы будете действовать куда более эффективно. Помните, что в одиночку крайне непросто добраться до далеких целей. Будьте мудрее и рассудительнее.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 2018
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании танков неустановленного типа13:48
- Блокпосты ОРДО: в «Еленовке» нет движения, на «Каргиле» пропускают нормально 13:31
- Попытка оккупантов выйти в тыл позиций ВСУ с треском провалилась: Армия Украины захватила в плен террориста "ДНР"13:09
- Стало известно о смерти офицера ВСУ с позывным "Говерла"12:52
- Эксперты включили Украину в список голодающих стран17:18
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Заморозки в апреле: синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы15:35
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк 14:30
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе