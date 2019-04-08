Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака

08.04.2019 09:03

Есть определенные предметы, которые могут приносить удачу. Астрологи составили список достаточно простых вещей, которые нужно иметь при себе каждому знаку зодиака.

Овен

Если вы хотите быть защищенным и привлечь удачу, носите с собой фотографию кого-то, кто любит вас и все время думает о вас, пишет lifter.

Телец

У вас всегда при себе должен быть карандаш. Почему? Потому что вы должны записывать все ваши замечательные идеи.

Близнецы

Положите счастливую монетку в ваш кошелек. Это привлечет к вам деньги и удачу.

Рак

Вам обязательно нужна камера. Хорошо, что она теперь есть в каждом смартфоне.

Лев

Даже если это звучит странно, ваш счастливый объект - отвертка.

Дева

На вас всегда должна быть цепочка или кольцо с сильной эмоциональной ценностью.

Весы

Носите с собой мини-масло для ароматерапии. Смазывайте запястья всякий раз, когда вы зашли в тупик.

Скорпион

Вы должны иметь перо, это приносит вам удачу!

Стрелец

Ваш счастливый элемент - шарф, но не просто шарф, а подарок, полученный от кого-то дорогого.

Козерог

Ваша сила - это информация и дедлайн. Ежедневник, часы и телефон - ваши верные помощники.

Водолей

Даже если вы не курите, носите с собой зажигалку.

Рыбы

У вас всегда должен быть с собой счастливый камень, это может быть даже маленькая галька, которую вы нашли на улице.

Источник: https://from-ua.com