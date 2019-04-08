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Архив - Астрологический прогноз

Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака

08.04.2019 09:03
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Эти вещи приносят удачу в зависимости от знака Зодиака

Есть определенные предметы, которые могут приносить удачу. Астрологи составили список достаточно простых вещей, которые нужно иметь при себе каждому знаку зодиака.

Овен

Если вы хотите быть защищенным и привлечь удачу, носите с собой фотографию кого-то, кто любит вас и все время думает о вас, пишет lifter.

Телец

У вас всегда при себе должен быть карандаш. Почему? Потому что вы должны записывать все ваши замечательные идеи.

Близнецы

Положите счастливую монетку в ваш кошелек. Это привлечет к вам деньги и удачу.

Рак

Вам обязательно нужна камера. Хорошо, что она теперь есть в каждом смартфоне.

Лев

Даже если это звучит странно, ваш счастливый объект - отвертка.

Дева

На вас всегда должна быть цепочка или кольцо с сильной эмоциональной ценностью.

Весы

Носите с собой мини-масло для ароматерапии. Смазывайте запястья всякий раз, когда вы зашли в тупик.

Скорпион

Вы должны иметь перо, это приносит вам удачу!

Стрелец

Ваш счастливый элемент - шарф, но не просто шарф, а подарок, полученный от кого-то дорогого.

Козерог

Ваша сила - это информация и дедлайн. Ежедневник, часы и телефон - ваши верные помощники.

Водолей

Даже если вы не курите, носите с собой зажигалку.

Рыбы

У вас всегда должен быть с собой счастливый камень, это может быть даже маленькая галька, которую вы нашли на улице.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, знаки Зодиака, удача
 
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