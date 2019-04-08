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Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый
Лишь небольшое количество людей может похвастаться своей выдержкой и крепкими нервами, которые позволяют легко переносить различные неприятности. Наследственность играет особую роль в создании стальной нервной системой, пишет cluber.
Часто такие люди становятся непробиваемые, поэтому без проблем противостоят раздражителям. Астрология выделила всего 4 знака зодиака, стойко переносящие стресс.
Телец
Эти люди морально устойчивые, поэтому почти никогда не суетятся, и не пребывают в состоянии перевозбуждения на нервной почве. Представители могут благодарить звезды, что наделили их эмоциональной стабильностью и моральной стойкостью. Хотя о внутреннем состоянии души этих знаков очень трудно догадаться, так как они никому о своих проблемах не жалуются.
Даже если знаки испытывают высокую степень давления на них разных факторов, благодаря своим стальным нервам они все равно сохраняют работоспособность. Если в их жизни происходят непредвиденные ситуации, то они всегда принимают выжидательную позицию. Находясь в полном спокойствии знаки ждут, когда ситуация стабилизируется, и они продолжат свою ритмичную жизнь. В состоянии нервозности они почти не пребывают, поэтому их подловить в этот момент не получится.
Заставить нервничать знака - это пустая трата времени. Хотя если чаша терпения переполнится, то стоит ожидать вспышку гнева. Но они быстро приходят в спокойное состояние, потому как по жизни являются настоящими флегматиками. А сохранить стальные нервы представителям помогает размеренное чередование отдыха и работы. Они стараются сильно себя не перегружать, но если появляется возможность отдыхать, то всегда ей воспользуются. Можно назвать их ленивыми, но определение не совсем верное. Своими действиями они восстанавливают и укрепляют нервную систему. А чтобы им быстрее прийти в нормальное состояние, знакам рекомендуется отдых на природе в окружении близких людей.
Козерог
Их стальной нервной системе можно только позавидовать, поэтому они настоящие непробиваемые личности. Представители настолько умеют сдерживать свои эмоции, что часто их считают холодными и бесчувственными людьми. Но вся стратегия знака состоит в том, чтобы игнорировать общественное мнение и идти своим путем дальше.
Если в их жизни происходят экстремальные ситуации, то они никогда не теряют рассудок и принимают всегда трезвое решение. Внешние раздражители никогда не влияют на них, так как представители имеют стальную нервную систему. Их уникальная возможность быстро переходить от возбужденного состояния в спокойный режим, позволяет им противиться стрессам. Подобный переход помогает им пережить период адаптации и выстоять при любых ситуациях.
Устойчивый к стрессам характер помогает представителям стать выносливыми, не терять свое обладание и выходить с трудных жизненных обстоятельств со спокойной душой. Но даже самую крепкую нервную систему нужно иногда восстанавливать. Чтобы привести в чувство свои силы, им нужно провести время с кругу своих близких людей.
Весы
Представителям в жизни тоже повезло, ведь им досталась стальная нервная система. Хотя за напущенной невозмутимостью в их душе прячется нерешительность и сомнения. Знаки привыкли к спокойной и размеренной жизни, где все идет по плану, и нет намека на неприятные сюрпризы. Чтобы ощущать весь вкус жизни, им нужна гармония и равновесие. Они умеют абстрагироваться от раздражающих ситуаций, и это еще раз доказывает, что они могут противостоять стрессам.
Своим философским подходом к жизненным ситуациям они защищают свою нервную систему. Они стараются без лишних эмоций переживать взлеты и падения. Знаки никогда не устраивают истерик на людях и не бросаются в крайности. Если назревает критическая ситуация, то они всеми силами стараются сохранить твердое мышление и здравую логику. Если нужно, они разбираются в ситуации, какой бы она по сложности не была. Потом начинают выстраивать стратегию и придумывать тактику, на которую придется потратить меньше всего сил и здоровья. Их правильное мнение состоит в том, что нельзя распыляться на то, что в повседневной жизни можно решить в спокойном состоянии.
Но если их работа заберет слишком много сил, то знаки могут впасть в уныние. Они начинают отстраняться от всего, что их недавно так радовало. Восстановить свой внутренний баланс им поможет приятная музыка, прогулка к водоему или просмотр любимой передачи.
Дева
С самого рождения эти представители имеют крепкую нервную систему. Только стальные нервы смогут выдержать весь жизненный хаос и навести в нем порядок. Но иногда они расстраиваются от того, что в мире нет совершенства. Но если они соберутся со своими силами, то могут проделать грандиозную работу. И представители выбирают такой труд, который будет требовать усидчивости и внимания.
Стальные нервы помогают знакам избежать стресса и различных непредвиденных жизненных ситуаций. Они никогда не показывают своих бурных эмоций, потому как пребывают в уравновешенном и сбалансированном состоянии. Их выдержке и хладнокровия можно только позавидовать. Редко конфликтуют и стараются держать свои эмоции под контролем.
К новым обстоятельствам знаки быстро приспосабливаются, поэтому приобретенное качество у них быстро приживается. Чтобы пошатнувшаяся нервная система восстановилась за короткий промежуток времени, нужно им переключиться на занятие, которое потребует полной усидчивости. Что это будет - любимое дело или кропотливая работа, решать представителям.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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