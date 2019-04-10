Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака

10.04.2019 22:17

В стадии влюбленности мужчины иногда теряют контроль, но все же они не забывают о своем режиме самосохранения. И чтобы окончательно удостовериться в своей половинке, они иногда проверяют их на верность. И только астрология знает, как это делает каждый мужчина, исходя из собственного знака Зодиака, пишет brainum.

Овен

Их безрассудные поступки никогда не поддаются женской логике. И чтобы проверить свою спутницу на верность, они сами устраивают поход налево. И как результат, представители пытаются объяснить своей партнерше, что своими действиями они захотели у нее спровоцировать ревность. И только подлость мужчин толкает на такие поступки, иначе они не могут видеть возле себя равнодушного человека.

Телец

Ничто этих знаков так не тревожит, как финансовая стабильность своего партнера. Поэтому заранее они выуживают всю информацию о материальной состоятельности своей партнерши. Клятвенные заверения в вечной любви - это не для них. Мужчинам важен факт, когда они будут вносить семейные вложения, чтобы они были в равных долях с партнершей. От них нельзя это отнять, но у представителей принято все измерять в финансах. А само понятие верности им нужно ощутить на своей шкуре.

Близнецы

Мужчины этого знака в вопросах верности не имеют ни стыда, ни совести. И что интересно, им все это сходит с рук и является безнаказанным. Самовлюбленным эгоистам хочется, чтобы женщина их восхваляла и постоянно воздвигала на пьедестал. Сами же они ведут неподобающим образом, постоянно обвиняя свою партнершу во всех смертных грехах. И вседозволенность им помогает избежать подобного участия.

Рак

Для мужчин водного знака главным критерием является практичный подход к жизни. Особое значение они придают верности, но для них важно, настолько хозяйственной может быть их избранница. И в этом они готовы убеждаться и проверять ее, хоть каждый день. И если мужчина по какой-то причине проживает не вместе со своей партнершей, то он не забудет ей устраивать проверки в ее же обители. И причем это будет делать регулярно, особо не удосуживаясь – надо ей это или нет.

Лев

Мужчины никогда не уступят первенство женщине и не позволят ей быть сильнее, чем они. А если вторая половинка начнет высказывать недовольство по поводу своего притеснения, то знак обязательно задумается о наличии у нее другого мужчины. В чем им нет равных, так это в эмоциональном шантаже. И они его применят в том случае, если им понадобится свою женщину вывести на чистую воду. А если в душе партнерши они поселят чувство вины, то она до конца жизни будет перед ним оправдываться и отчитываться за любые действия.

Дева

Представители всегда рассчитывают на свой здравый смысл, хотя он никогда их не подводит. И если у их женщины появился кто-то, то они первыми узнают об измене без посторонней помощи. Разрывать отношения они не спешат, ведь есть еще возможность исправить то, что пошло не так. Они никогда не простят измену, в крайнем случае, устранят конкурента и будут жить дальше с раной на сердце.

Весы

Этот знак не только ценит красоту во всем ее проявлении, но и руководствуется взаимовыгодными отношениями. И все это построено на фундаментальных ценностях человека. Одним словом, если мужчина что-то отдает женщине в определенном количестве, то и она должна вложить не меньше. Но если в отношениях не будет баланса, то подобное проявление наведет мужчину на мысль, что ему изменяют. И станет неважно, в каком плане произошла измена - духовном или телесном. Чтобы преодолеть преграды, им придется пересмотреть отношения.

Скорпион

Для них самым ужасным словом на свете является измена. Они не приемлют ни одну ее форму, и иногда это переходит всю грань. Не факт, что мужчины могут приревновать свою женщину даже к самому пожилому родственнику. И готов любого испепелить, который с любопытством посмотрит на его женщину. Избраннице они тоже не дадут спуска, и будут ее контролировать каждую минуту и секунду. И при первой необходимости начнется скандал с разбирательством. И чем регулярней мужчина будет делать проверки, тем жестче начнутся провокации. И изведет свою жертву до того состояния, что она сама признается об несуществующих связях.

Стрелец

Мужчины этого знака привыкли своим партнершам доверять. И почти никогда не опускаются до того момента, когда начинают в чем-то подозревать или ревновать свою женщину. Поэтому больше всего представители отдают предпочтение духовной стороне. А если и устроят своей половинке проверку, то это только будет в шутливой форме. Но если женщине не прошла проверку, мужчина с ней порвет отношения, считая ее не своим вариантом для совместного будущего.

Козерог

Во всем и всегда мужчины полагаются на расчет. И если они в чем-то просчитались, то это сугубо их вина. И прежде чем начать отношения с партнером, они о нем узнают всю подноготную. В чем их кроется большое опасение так только в том, что женщина может быть меркантильной. Мужчины предпочитают, чтобы их чувства были взаимными, а не основаны на материальном достатке. Настоящая любовь на всю жизнь - это все, за что может держаться тактичный знак.

Водолей

Только начальный уровень тестирования может подсказать мужчине этого знака, настолько ему подходит выбранная партнерша. Если ее интеллект не устраивает его выдвинутых требований, то об отношениях в будущем даже не может быть и речи. Из-за того, что эти представители являются самыми дружелюбными, они никогда своей избраннице не устраивают проверок. Они руководствуются только особым чутьем и своей проницательностью.

Рыбы

Сам факт измены для знаков не столь важен, как проигнорированная поддержка со стороны партнерши. Если она откажется им в чем-то помогать, то они это воспримут как предательство. И этого представители никогда не простят. Поэтому между партнерами должно быть постоянное взаимопонимание. Мужчины всегда стремятся к комфортным условиям и регулярной сексуальной жизни. И если все это есть у них, то проверок на измену никогда не будет.