Гороскоп на 13 апреля: Рыб ждут конфликты, а Козероги будут слишком упрямы

13.04.2019 07:48

День для многих знаков Зодиака будет хорошим, если найти правильный выход своим эмоциям. Хотите знать, что вас ждет 13 апреля?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно поискать союзников, кто будет агрессивен дома, а кто станет перекладывать свои обязанности на других.

Овен

Вам будет проще добиться желаемого, если вы перестанете кормить свою гордость и поищете союзников. Да, вам не хочется ни с кем делить свой успех. Но поймите, что успеха не будет вовсе, если вы продолжите все выполнять в одиночку.

Телец

Тельцы в это время могут превратиться в настоящих домашних тиранов. Не удивляйтесь, если ваши близкие всерьез на вас обидятся, ведь ваше желание командовать сейчас берет верх над здравым смыслом. Не позволяйте себе хамить людям.

Близнецы

Не лучшее время для начала новых дел, ведь даже старые вы будете пытаться на кого-то перебросить. Сейчас у вас не будет помощников, как бы сильно вы в них не нуждались. Закончите то, что можете сделать самостоятельно. И только потом беритесь за другие задачи.

Рак

Вы будете сильно увлечены каким-то новым делом. Это вдохновит и наполнит вас силами, поэтому будет проще также завершить запланированные дела. Не беритесь сейчас за уборку или ремонт, все будет валиться из рук. Лучше поработайте головой.

Лев

Львам будет легче других найти общий язык с собой и окружающими. Вам смело можно назначать важные встречи или проводить серьезные переговоры. Также это хороший период для смены имиджа. Если хотите сменить прическу, не бойтесь. Будет классно.

Дева

Вам не мешало бы сменить обстановку. Сейчас вы слишком сильно погружены в состояние, которое на самом деле давно прошло. Дайте негативу уйти и увидите, как он сам достаточно быстро отступит. Сейчас вы сами удерживаете неприятное состояние.

Весы

Посмотрите на себя и честно скажите, делаете ли вы то, чего вам хочется? Если нет, то почему? Не нужно следовать за кем-то, идите своей дорогой, даже если кому-то она кажется слишком извилистой и странной. Ваш путь зависит только от вас.

Скорпион

День будет не столько тяжелым, сколько не слишком приятным. Вам придется заниматься чем-то, что вам совсем не по душе. Но ничего не поделаешь, иногда нам приходится делать что-то скучное и не особо интересное. Просто перетерпите.

Стрелец

Наступает увлекательный период. Вокруг вас будет много творчества, вы будете полны идей. Окружающим будут нравиться ваши задумки. Возможно кто-то даже решит помочь вам реализовать их. Принимайте помощь, не бойтесь показаться слабее.

Козерог

Все будет хорошо, если вы не будете слишком упрямиться. Ваш характер может оказаться преградой на пути к достижению желаемого. Не стоит быть слишком упертыми, это никого не красит. Лучше уступите, тогда вы сразу заметите результат.

Водолей

Не усложняйте себе жизнь своими же руками. Если есть шанс поручить кому-то часть дел, воспользуйтесь этим. Если же хочется делать всю работу самостоятельно, подумайте, как все распланировать. Но не перегружайте себя, это совершенно ни к чему.

Рыбы

День несет конфликты и неприятные разговоры. Вы можете запросто поругаться с кем-то вышестоящим или более влиятельным. Лучше сдерживать свои эмоции, иначе это может навредить вашей будущей карьере. Не срывайтесь.