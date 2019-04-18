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Архив - Астрологический прогноз

Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину

18.04.2019 09:45
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Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину

Сегодня мы редко можем полностью доверять людям. Многие норовят ударить вам в спину, когда вы меньше всего надеетесь. Тем не менее, не все люди такие ужасные. Есть еще хорошие и честные люди, которые никогда не предадут нас. Это три знака зодиака, которым вы можете доверять.

ОВЕН

Овен веселый и харизматичный. Вам никогда не будет скучно с ними. Овен может действовать опасно, и у вас создаст впечатление, что вы не знаете, что он думает. Не волнуйтесь, внешний вид - просто недостаток. Вы можете доверять Овнам. Им не нравится лгать и обманывать.

ТЕЛЕЦ

С его помощью вы можете чувствовать себя абсолютно безопасным и защищенным. Он побалует вас как ребенка. Он всегда расслаблен и остроумен. Вам не нужно беспокоиться о том, что она делает в баре. Он просто ваш, и никто другой.

ВЕСЫ

Весы любят мир и справедливость, и они ненавидят ложь. У них чистая совесть. Если они попытаются с вас обмануть, они скоро признают, что они не были честными. Они далеко не искусные лжецы.

Овен, Телец и Весы не могут лгать. Даже когда они пытаются, вы можете легко их обнаружить. Им будет не приятно, но зла на вас держать они не будут.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
 
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