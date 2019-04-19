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Гороскоп на 19 апреля: напряженный день у Дев и неожиданные новости у Козерогов
День будет наполнен излишней эмоциональностью. Многие знаки могут чувствовать себя не слишком комфортно. Хотите знать, что вас ждет 19 апреля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно позаботиться о здоровье, кого ждут ссоры, а кто будет на пике активности.
Овен
Представителям этого знака нужно обратить внимание на свое самочувствие. Если заметите, что что-то не так, сразу же обращайтесь к специалистам. Сейчас нельзя забывать о своем здоровье, иначе позже оно напомнит вам о себе в малоприятной манере.
Телец
Вас ждут неприятные разговоры, которые, вероятнее всего, приведут к ссорам и конфликтам. Не стоит пытаться переубедить тех, кто категорически не поддерживает вашу точку зрения. Будье мудрее и не пытайтесь никого перевоспитать.
Близнецы
Близнецы будут на пике своей активности. За этот день вы успеете сделать больше, чем за всю прошедшую неделю. Вероятно, что вашу активность заметят не только дома, но и на работе. И попробуют нагрузить вас новыми задачами.
Рак
Вы будете добиваться успеха практически во всем, за что бы ни брались. Используйте это время, чтобы разобраться с делами, которые для вас важны. Позитивные вибрации будут поддерживать вас в тонусе до самого вечера, действуйте смелее.
Лев
Львы сейчас на вершине своей творческой активности. Вам хочется хвататься за все идеи сразу, но продуктивнее будет выбрать что-то одно, закончить его, и только потом браться за следующие задачи. Иначе вы можете запутаться в собственных планах.
Дева
Для вас этот день может стать напряженным. Вы будете легко раздражаться и сердиться по мелочам. Нельзя позволять негативным волнам портить настроение и вам, и вашим близким. Если будете поддаваться порывам, можете кого-то обидеть.
Весы
Вы можете легко поддаться негативному влиянию со стороны. Сейчас Весы будут очень внушаемы, поэтому вас запросто смогут заманить в авантюры и скандалы. Не ведитесь, вы ведь сильнее и мудрее, чем думают многие ваши знакомые.
Скорпион
Ваша привлекательность будет на высоте, это поможет замылить глаза многим знакомым и разобраться с некоторыми делами. Но помните, что на одном очаровании далеко не уедешь. Скоро ваша аура вернется в прежний вид и придется думать головой.
Стрелец
Сейчас вам стоит строить планы на будущее и продумывать новые проекты. Вероятно также получение интересного предложения, которое принесет вам немалую прибыль. А вот в общении с коллегами стоит соблюдать осторожность. Даже у стен есть уши.
Козерог
Неожиданные новости могут заставить вас отказаться от запланированных дел. Сохраняйте спокойствие и рассуждайте рационально. Дела, которые не получится закончить сейчас, никуда от вас не убегут. Вероятно получение предложения об интересном сотрудничестве.
Водолей
Вы ленитесь и не занимаетесь своими делами с должным упорством. Побороть это состояние вам помогут близкие, побольше общайтесь с ними и обязательно прислушивайтесь к их советам. Это поможет вернуться в строй и добиться желаемого.
Рыбы
Вы можете находиться в плену иллюзий, поэтому не стоит доверять своим предположениям и догадкам. Перед тем, как делать какие-либо выводы, очень важно досконально изучить ситуацию и все проверить. Иначе окажетесь в неловком положении.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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