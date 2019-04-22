Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными

22.04.2019 08:00

Большинство привыкло воспринимать наивность как сугубо женскую черту. Однако и представители сильного пола часто не лишены этого качества. Есть ряд подопечных звезд, которые слишком доверчивы. Зачастую обвести таких персон вокруг пальца проще простого. С помощью uznayvse.ru ознакомимся с самыми наивными знаками.

Рыбы

Многие мужчины-Рыбы уверены, что они никому не позволяют собой пользоваться. В действительности люди частенько позволяют себе манипулировать Рыбами, чего последние просто не замечают. Дело в том, что Рыбки по натуре являются идеалистами. Они привыкли видеть в людях только хорошее. На самом деле они обладают отлично развитой интуицией и без труда разгадывают истинные намерения человека. Астрологи советуют мужчинам-Рыбам обращать больше внимания на подсказки тела человека, которые могут его выдать: мимику, жесты, тон голоса и прочие нюансы. Мужчина-Рыбы очень доверчив и склонен прощать всех. Сколько бы огорчений человек ни принес такому мужчине, он, перестрадав, практически всегда продолжает общение с обидчиком, считая, что всем надо давать второй шанс. К сожалению, многие (в первую очередь коварные представительницы прекрасного пола) пользуются наивностью Рыб, поступая так, как удобно им, и используя представителей этого знака для достижения своих целей.

Телец

Мужчины-Тельцы более других подвержены сочувствию, что и делает их особенно наивными. Если представитель этого знака узрит в другом червоточинку, он не закроет на это глаза, а перестанет доверять такой личности. Но во многих хитрых персонах наивный Телец подвоха не замечает и по доброте душевной во всем им помогает. А так как большинство Тельцов отличается напористостью и трудолюбием, всегда находится достаточно желающих поживиться их достижениями. Так, например, если мужчина-Телец работает над каким-то значимым профессиональным проектом, хитрецы тут же присоседятся к его результатам. Одолжить у него деньги, любые вещи, одежду – проще простого. Возврата долга доверчивый Телец потом зачастую ждет годами и может не дождаться.

Рак

Астрологи уверенно включают Раков в рейтинг наивных мужчин. Примечательно, что набив далеко не одну шишку из-за своей доверчивости и быстрого отпускания обид, Рак обычно так и не делает для себя никаких выводов. Раки чаще других становятся жертвами различных махинаторов и аферистов. Хитрые маркетинговые ходы и денежные пирамиды с подвохами, кажется, созданы специально для них. Убедительная и грамотная речь запросто вводит представителя этого знака в заблуждение, из-за чего он часто терпит разного рода убытки. Мужчины-Раки - очень добрые и доверчивые. Многие Раки наделены немалым процентом подозрительности, но проявляют ее часто не к месту: ищут подвох там, где его нет, а в то же время запросто позволяют другим вешать себе на уши откровенную лапшу. Раки отвечают троекратным добром на любую благодетель в их сторону. Несомненно, это хорошо, но им нужно стараться не отдавать за доброе слово все, иначе они рискуют оказаться на мели.

Скорпион

Наверное, попадание Скорпионов в этот список многим покажется странным, ведь внешне эти знаки, как правило, закрыты, молчаливы и даже бывают несколько грубыми. Однако чаще всего за описанными качествами представители Скорпиона скрывают ранимую душу. Примечательнее всего, что чем моложе мужчины-Скорпионы, тем более они наивны и добры. В юном возрасте они очень подвержены эмпатии, а почти все услышанное принимают за чистую монету. Но с годами, наступая каждый раз на новые грабли, Скорпионы относятся к миру все с большим подозрением. Если Скорпиону доведется пережить предательство любимого человека, он вообще перестанет доверять людям и начнет пользоваться ими сам.

Источник: https://from-ua.com