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На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака
Наверняка вы слышали фразу «все имеет две стороны». Свет неполон без тьмы. Жизнь не имеет значения в отсутствие смерти. Даже у монеты два лица! Так же с нами, людьми, пишет lifter и Dazzling. В каждом из нас есть как положительное, так и отрицательное, и во многом это влияние нашего знака Зодиака.
Овен
Овны высокодуховные существа с большим энтузиазмом и энергией для жизни. Эти люди выглядят очень мотивированными, пылкими и страстными, и поэтому вдыхают позитив свое окружение. Они не верят в проигрыш и никогда не отступают, когда принимают вызов.
Тем не менее, если препарировать их характер, мы увидим агрессивную и доминирующую натуру. Они могут вспыхивать из-за мелочей, и страдают от последствий своего гнева.
Телец
Телец это ходячая стабильность и верность. Они не гнушаются упорно трудиться, чтобы заработать достаточно для создания уютного гнездышка. Они любят быть последовательными, что очень хорошо для жизни и отношений.
Но и они не без недостатков, одним из которых является их феноменальное упрямство. Кроме того, они требовательны и настойчивы, и любят делать все по-своему.
Близнецы
Знак Близнецов говорит сам за себя. Это двойственные натуры, но не обязательно легкомысленные. Они добрые, открытые, всегда готовы к приключениям и любят учиться. Однако эти же люди бывают депрессивными, импульсивными, и язвительными. В такие минуты они хотят спрятаться от всего мира, и их лучше не трогать.
Рак
Это верные, решительные и глубоко преданные люди. Они, как правило, заботятся о других и обеспечивают плечо тем, кто в этом нуждается. Они умеют слушать и сопереживать, но при этом ни слова не скажут о себе. Многие злоупотребляют их добротой. Поэтому они легко впадают в тревогу и депрессию, и подолгу занимаются самоедством.
Лев
Лев не может без похвалы. Эти амбициозные, веселые и уверенные в себе люди могут показаться немного эгоцентричными и поверхностными. Более того, они слишком уверены в себе. Они периодически страдают манией величия, недооценивают других и считают себя лучшими людьми.
Дева
Девы редкостные зануды, и всегда найдут к чему придраться. Они мелочны, логичны, дисциплинированы и любят все анализировать. Зато они невероятно терпеливы, и умеют решать проблемы и слушать людей. С другой стороны, они склонны преувеличивать проблемы, не умеют расслабляться, и относятся к жизни слишком серьезно. Им нужен план и рутина, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно, что делает их негибкими в глазах других. Они обожают критиковать себя и других.
Весы
У них есть настоящий талант упорядочивать свою жизнь и относиться ко всем с уважением и добротой. Они просто любят людей, они действительно тактичны и вежливы. Они стараются сохранять равновесие и избегают всяких споров. Но их нерешительность не дает им возможности получать то, что они уже давно заслужили.
Скорпион
Это умные люди с саркастическим чувством юмора, что может казаться неприятным тем, кого они задевают. Они хорошо скрывают свои чувства, и благодаря этому люди не могут причинить им боль или оскорбить их. Они страстные, организованные, независимые и находчивые, но также лояльные и заслуживающие доверия. Худшие их черты - это мстительность и манипуляции. Скорпионы часто показывают свою другую сторону, когда им угрожает опасность или предательство.
Стрелец
Люди под этим знаком Зодиака отчаянные оптимисты, путешественники и тусовщики, но при этом они системны, и умеют работать. С другой стороны, у них могут быть проблемы с фокусировкой на чем-то одном, они все равно будут искать что-то новое. Стрельцы импульсивны и темпераментны, и кроме всего прочего, ревнивы.
Козерог
Работяги Козероги умны, мотивированы, логичны, практичны и хорошо организованы. Они будут идеальными лидерами благодаря своей способности видеть более широкую перспективу и делать то, что обещали. С другой стороны, Козерог иногда бывает упрямым, но также и бескомпромиссным и мятежным. Они не слушают идеи других людей, потому что им не позволяет это делать их гордость. Они также бывают капризны и раздражительны.
Водолей
Они любят путешествовать, изучать новые культуры и знакомиться с новыми людьми. Они любят поговорить, и поспорить, но при этом миролюбивы и воспитанны. Однако они могут показаться эмоционально сухими и недоступными. Водолеи умеют давать отпор и беречь собственные границы. В работе они добиваются серьезных успехов, но часто не верят в себя.
Рыбы
Они очень эмоциональные, заботливые и чувствительные люди с художественным вкусом. Почти, кто родился под этим знаком Зодиака, очень чутки. Они верны своим любимым, друзьям и семье, и сделают все возможное для них.
Тем не менее, у них тоже есть недостатки. Они часто наивны, ревнивы, и бывают надоедливы. Рыбы часто сначала сделают, а потом подумают, и это касается как работы, так и отношений.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака
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