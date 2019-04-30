Гороскоп на 30 апреля: испытания у Раков и неожиданные предложения у Скорпионов

30.04.2019 08:11

В этот день лучше не полагаться на свою интуицию. До обеда нужно заняться запланированными делами. Хотите знать, что вас ждет 30 апреля?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет отстоять свои интересы, кто будет избегать трудностей, а кого ждут приятные встречи.

Овен

Для Овнов день будет непростым. Вам нужно будет отстаивать свои интересы, но ваша уверенность в себе поможет в этом непростом деле. Стоит обратить внимание на поведение людей вокруг, вероятно, кто-то пытается сказать вам что-то важное.

Телец

Для Тельцов это время будет не самым приятным. Трудности появятся неожиданно, вам захочется сделать все, чтобы избежать любых препятствий. Это не лучшая тактика, преграды на пути помогут стать сильнее и научиться новому.

Близнецы

Близнецов в этот день ждут приятные встречи. Вероятно возобновление общения с кем-то, с кем вы давно утратили контакт. Постарайтесь вести себя дружелюбно и не вспоминать о старых обидах. Также стоит прислушаться к мнению со стороны.

Рак

Ракам день принесет испытания и неожиданные хлопоты. Если не будете поддаваться панике, легко справитесь со всем, что вас ждет. Попросите помощи у коллег или друзей, это поможет быстрее со всем разобраться и сэкономить время на отдых.

Лев

Это хорошее время для переговоров и проведения важных встреч. Если нужно заняться покупками, делайте это вдумчиво. Любые траты могут оказаться не особо рациональными, сейчас вы склонны к тому, чтобы выкидывать деньги на ветер.

Дева

Вам будет легко и приятно общаться с близкими. Также день хорошо подходит для планирования и продумывания отпуска. Но и уединение вам не помешает. Если чувствуете, что хотите просто посидеть наедине с собой, сделайте это. И не забывайте про отдых.

Весы

Вы хотите новых впечатлений. Стабильность становится для вас тесной, вы рветесь к новым эмоциям, душа и тело просят адреналина, приключений, чего-то свежего и незнакомого. Позвольте себе разобраться в этих желаниях и понять, что именно вам нужно.

Скорпион

Вас могут неожиданно пригласить в поездку. Если люди вам приятны, соглашайтесь. Если же не уверены, что хотите провести в этой компании время, лучше вежливо отказаться. На работе важно сохранять спокойствие и уверенность в своих силах.

Стрелец

Вас ждет приятное время в компании людей, которые многому могут вас научить. Прислушивайтесь к тому, что советуют вам окружающие, сейчас любая информация будет крайне полезной. Занимаясь новыми делами, не спешите и действуйте спокойно.

Козерог

Если кому-то из ваших близких понадобится помощь, вы легко сможете стать для них хорошим советчиком и опорой. Помните, что людям свойственно ошибаться, не судите окружающих слишком строго. Если не верите в свои силы, отпустите ситуацию.

Водолей

Вы легко попадаете в эмоциональные ловушки, а все из-за того, что вы слишком остро чувствуете эмоции других людей. Не нужно реагировать на негативные всплески, сосредоточьтесь на том, чего вы уже достигли. Спокойный расчет поможет добиться желаемого.

Рыбы

Рыбам не помешало бы отдохнуть, но вам вряд ли удастся это сделать, пока на вас висит целая куча обязательств. Разберитесь с делами, сделайте все тщательно и качественно, чтобы поскорее освободиться и забыть о неприятных задачах.