Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го

02.05.2019 08:30

Согласно раскладу Таро на май 2019 в плане финансов этот месяц будет не особо удачным. Так, перспективы, которые намечались ранее, могут оказаться под вопросом. Кроме того, есть вероятность непреодолимых трудностей и простоев в работе. Все это не лучшим образом скажется на финансах, их рост замедлится, а в карьере пока развитие маловероятно.

Несмотря на то, что традиционно в мае деловая активность многих людей снижается, не будут терять времени для развития своего бизнеса и карьеры Козероги, пишет Колобок. Представители этого знака уже который месяц делают все возможное для достижения целей и работают не покладая рук. Как результат, доходы Козерогов растут, и наблюдается стремительный карьерный рост.

Козерогам карты Таро советуют больше отдыхать, так как они уже длительное время работают на пределе своих возможностей. Выделите себе хоть несколько дней для отдыха, иначе вам грозит эмоциональное «выгорание», что не лучшим образом скажется на карьере.

Хорошие перспективы в мае 2019 откроются перед Львами и Стрельцами: представителям этих знаков Зодиака последнее время было нелегко, наблюдался некий застой в делах, и о развитии оставалось только мечтать. И вот, наконец, Львам и Стрельцам должны поступить перспективные предложения, они начнут работать над выгодными проектами, следствием чего станет финансовый рост. Кроме того, Львам могут предложить новую перспективную должность.

Финансово успешным окажется май 2019 и для Близнецов-бизнесменов. Карты Таро рекомендуют вам не бояться риска и планировать на май 2019 важные переговоры. Велика вероятность, что партнеры пойдут вам на уступки, и вы заключите очень выгодный для вас договор.

Близнецам-«белым воротничкам» также улыбнется финансовая удача в мае 2019: при условии полной самоотдачи и продуктивного труда им будут начислены хорошие бонусы к основной зарплате.

Источник: https://from-ua.com