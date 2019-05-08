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Названы четыре знака Зодиака с необычайно сильным характером
Астрологи уверяют, что люди, родившиеся под каждым из этих 4 знаков Зодиака, обладают невероятно сильным характером.
Овен (21 марта —19 апреля)
Овны — настоящие бунтари, готовые всегда и везде отстаивать собственные идеалы. Они слишком ценят собственную личность, чтобы позволять кому-то угрожать им или диктовать свою волю.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Вряд ли, глядя на мягкого и добродушного Тельца, вы заподозрите его в наличии несгибаемой воли. Но никогда не судите о книге по ее обложке! Тельцы впадают в самую настоящую ярость, заметив, что кто-то покушается на то, что он любит.
Козерог (20 декабря — 19 января)
Сила воли Козерога проявляется в том, что он всегда держится в рамках приличий, причем делает это для самого себя. Он прекрасно понимает, что мало кто готов выслушивать правду-матку в глаза. Поэтому Козероги обычно ведут себя довольно сдержанно и отстраненно.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Волевое поведение Водолея чем-то похоже на равнодушное отношение к людям Козерога. Они очень строгие. Водолей не нуждается в друзьях. Скорее, он опасается, что некоторые люди начнут делать неправильные выводы, прежде чем узнают его получше.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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