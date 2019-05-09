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Названы знаки Зодиака, которым смело можно доверять любые тайны
Не каждому знаку Зодиака можно доверить тайны. Астрологи рассказали, на кого из представителей зодиакального круга можно положиться. Об этом пишет РБК-Украина.
Козероги очень ценят дружбу и близкие отношения. К тому же этот Зодиак немногословен и рассудителен, а его самоконтролю можно позавидовать. Более того, он не любит осуждать людей, даже если тайна будет сомнительной с точки зрения его моральных принципов.
Раки умеют держать язык за зубами и придерживаются этого принципа достаточно часто. У данного Зодиака и своих проблем хватает, а потому нет времени обсуждать чужие. Кроме того, они прекрасно знают, что можно рассказывать, а что - нет. И чужие тайны хранят так же хорошо, как и свои.
Весы считаются идеальными переговорщиками, поскольку всегда стараются учитывать интересы всех своих знакомых и окружающих. Тайны они выдавать никому не будут, однако могут выстраивать свое поведение, исходя из них. При этом своих тайн у Весов практически никогда нет, что не мешает им понимать важность и ценность чужих.
Девы всегда готовы высказать все, что они думают человеку, им свою тайну рассказала, но не способны выдать кому-то информацию, которую им знать сначала не требуется. Способность сохранять чужие тайны - один из пунктов "идеальности", в которую Девы стремятся всю свою жизнь.
Тельцы скрытны, а потому понимают желания других сохранить что-то в тайне. Этот знак Зодиака не просто так славится своей надежностью и основательностью. К выбору друзей и окружения они подходят весьма предусмотрительно. К тому же, представители данного виду не славятся многословием.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, астролог
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