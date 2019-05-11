Гороскоп на 11 мая: противоречия у Тельцов и неожиданности у Водолеев

11.05.2019 08:09

День будет наполнен эмоциональными скачками. Хотите знать, что вас ждет 11 мая?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет трудно держать себя в руках, кто уступит победу конкуренту, а для кого откроются новые возможности.

Овен

Для представителей этого знака день будет не самым легким. Вас ждут эмоциональные качели, держать себя в руках и не срываться будет непросто. Напоминайте себе, что хамство и скандалы никогда ничего не решают в лучшую сторону.

Телец

Для вас наступает время противоречий. Из-за внутренней неуверенности вы можете легко сдаться, но делать этого не стоит. Вероятно, вам придется уступить и проиграть сопернику. Принимайте свое поражение достойно, оно многому вас научит.

Близнецы

Близнецов ждут новые яркие возможности, важно успеть их разглядеть и использовать. Пробуйте новые дела и не опускайте руки. Также стоит заняться своим телом, из-за сидячего образа жизни у многих представителей знака может быть слабость и сонливость.

Рак

Ваше дружелюбие поможет сохранить гармонию в коллективе и дома. Также есть шанс воплотить в реальность давние желания, воспользуйтесь этой возможностью мудро. Не спешите закончить все дела сразу.

Лев

Интуиция может вас подвести, поэтому не действуйте спонтанно. Велика вероятность совершения самых разнообразных ошибок. Продумывайте все тщательно и аккуратно.

Дева

Вас ждет буря приятных эмоций. Скорее всего, вам придется столкнуться с неожиданными, но очень радостными новостями. Не впадайте в эйфорию, но и отгораживаться от веселья не стоит. Просто наслаждайтесь волнами позитива вокруг.

Весы

Вы можете быстро добиться успеха, используйте это на личном и рабочем фронтах. Только не делайте того, о чем можете потом пожалеть. Также не забывайте, что у окружающих людей тоже есть чувства.

Скорпион

Злиться на себя - абсолютно бесполезная затея, учитывая нынешние обстоятельства. Лучше проанализируйте свои поступки и чувства, тогда сможете найти ответ на свои вопросы. И понять, как можно все исправить и не повторить ошибок в будущем.

Стрелец

В первой половине дня Фортуна будет на вашей стороне, воспользуйтесь этим, чтобы закончить намеченные дела и закрыть важные вопросы. Во второй половине лучше заняться чем-то спокойным и умиротворяющим.

Козерог

Для вас это время тепла, уюта и приятной болтовни. Радости будет немало, ярких эмоций - тоже. Поэтому не спешите браться за новые дела, просто дайте потоку нести вас. Близкие будут вас радовать, отвечайте им тем же. И поддерживайте их.

Водолей

Не стоит огорчаться из-за прошлых неудач, ведь новые свершения только впереди. Не бойтесь сделать шаг в неизвестность, именно там может скрываться ваша истинная дорога. Если будете достаточно напористы и уверены в себе, сможете взлететь.

Рыбы

В этот день вам лучше думать, а не делать. Просчитайте все стратегии, пропишите ваши планы, но не действуйте спонтанно. Соблюдайте осторожность в принятии решений, так как можете легко оступиться, если будете действовать необдуманно.