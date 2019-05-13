Гороскоп на 13-19 мая для всех знаков: кому повезет с полезным знакомством

13.05.2019 22:38

Гороскоп на неделю Овен

На этой неделе Овнам придется активно отстаивать собственную точку зрения. Сотрудники или партнеры могут разочаровать вас недобросовестностью. Бережнее относитесь к родным людям.

Гороскоп на неделю Телец

На этой неделе ваши ораторские способности будут на высоте. Тем не менее, мало кого удастся убедить. Не доверяйте всем подряд: со стороны коллег возможен обман. Обдумывайте каждый шаг.

Гороскоп на неделю Близнецы

На этой неделе вам будут легко удаваться все дела. Вы не только наведете порядок в доме, но и разложите по полочкам многие вопросы и проблемы. Удача будет в этот раз на вашей стороне.

Гороскоп на неделю Рак

На этой неделе вас ждет много скучных рутинных дел. Помешать может повышенная эмоциональность и переоценка своих сил. Вы сумеете вполне достойных результатов на работе.

Гороскоп на неделю Лев

На этой неделе звезды советуют стремиться к тому, чтобы стать лидером. Для реализации этой цели внимательнее относитесь к мелочам и не игнорируйте серьезность юридических вопросов.

Гороскоп на неделю Дева

На этой неделе будет важно проявлять самостоятельность и выдержку, не поддаваться на провокации окружающих. Поменьше слушайте сплетни и тем более не реагируйте на них.

Гороскоп на неделю Весы

На этой неделе вам не стоит рассчитывать на спокойствие и тишину. В общении с близкими родственниками возможны проблемы. Природный ум и гибкость помогут найти компромисс.

Гороскоп на неделю Скорпион

На этой неделе звезды советуют держать язык за зубами. Ожидается множество новых контактов и полезных знакомств. Следите за своим имиджем и за тем, какое впечатление производите.

Гороскоп на неделю Стрелец

На этой неделе напомнят о себе старые друзья из прошлого. Судьба предоставит еще один шанс изменить ход событий в свою пользу. Не стоит витать в облаках, нужно твердо стоять на земле.

Гороскоп на неделю Козерог

На этой неделе есть опасность, что вы наступите на старые грабли. Вам придется потратить немало времени на решение проблем. Атмосфера будет накалена, но не теряйте уверенности в себе.

Гороскоп на неделю Водолей

На этой неделе ваша общительность поможет восстановить утраченное ранее спокойствие в семье и достигнуть баланса в некоторых сферах жизни. Выходные проведете в приятной компании.

Гороскоп на неделю Рыбы

На этой неделе могут возникнуть споры с близкими, постарайтесь не доводить дело до серьезных ссор, не бойтесь признавать свою неправоту. Постарайтесь вдумчиво анализировать все ситуации.

Источник: https://from-ua.com