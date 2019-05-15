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Архив - Астрологический прогноз

Вот от какой еды толстеют разные знаки Зодиака

15.05.2019 21:48
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Вот от какой еды толстеют разные знаки Зодиака

Как бы странно это ни звучало, но у разных знаков Зодиака есть своя предрасположенность к полноте, пишет zimmmes.

Да, да — разные знаки полнеют от разных продуктов. Если одному картошка фри строго противопоказана, то другому в умеренных количествах разрешена.

Мы решили рассказать, от какой еды толстеют разные знаки зодиака.

Овен — фастфуд, алкоголь и красное мясо.

Телец — сладкое мучное, шоколад.

Близнецы — макароны, белый хлеб и выпечка

Рак — острая и пряная еда

Лев — сладкий крепкий кофе

Дева — шоколад, мороженое, острое

Весы — сладкое, газировка, алкоголь, говядина и свинина

Скорпион — сахар, алкоголь, газировка

Стрелец — жирная еда

Козерог — тяжелая еда, алкоголь

Водолей — скрытый сахар, хлеб

Рыбы — острая, жареная и кислая пища



Теги: Донбасс, еда, знаки Зодиака
 
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