Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака

Раки
Мужчины, рожденные под данным знаком зодиака, крайне эмоциональны. Они не смогут терпеть равнодушных и бесчувственных женщин и, скорее всего, начнут вести себя закрыто.
Девы
Представители этого знака зодиака обожают порядок. Такие мужчины никогда не обратят внимание на неухоженных и, сеющих беспорядок женщин.
Весы
Весы – неконфликтны. Мужчине будет некомфортно с истеричной или не умеющей находить компромиссы женщиной.
Львы
Для них главное внимание. Если избранница будет игнорировать львов и не замечать их бесконечные особенности, то отношения вряд ли долго просуществуют.
Скорпионы
Отличительная черта Скорпионов - честность. Ложь - то, что разрушит ваши отношения.
Стрельцы
Если вы предпочитаете спокойную, размеренную жизнь риску, то мужчина-Стрелец не для вас.
Козероги
Козерог не останется с женщиной, разбрасывающейся деньгами. Им нравятся дамы, способные граммотно распоряжаться своим бюджетом.
Водолеи
Такой мужчина ценит в женщине образованность. С ограниченной девушкой им будет скучно.
Рыбы
Альтруизм, желание помогать, забота о ближних - идеальные качества для избранницы такого мужчины. А вот эгоизм Рыбы считают отталкивающим.
Овны
Их раздражает неуверенность и отсутствие желания конкурировать. Нерешительные женщины без собственного мнения не по вкусу Овнам.
Тельцы
Женщины, склонные к принятию спонтанных решений, и, отказывающиеся придерживать планов, не смогут создать крепкие отнощения с мужчиной-Тельцом. Для данного знака зодиака характерна тяга к стабильности.
Близнецы
Близнецы обожают болтать. Желательно как можно больше и в любое время. Они будут слать уйму сообщений, звонить и если женщина покажется им необщительной, Близнецы быстро потеряют к ней интерес.
Источник: http://kr24.com.ua