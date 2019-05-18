Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака

Раки

Мужчины, рожденные под данным знаком зодиака, крайне эмоциональны. Они не смогут терпеть равнодушных и бесчувственных женщин и, скорее всего, начнут вести себя закрыто.

Девы

Представители этого знака зодиака обожают порядок. Такие мужчины никогда не обратят внимание на неухоженных и, сеющих беспорядок женщин.

Весы

Весы – неконфликтны. Мужчине будет некомфортно с истеричной или не умеющей находить компромиссы женщиной.

Львы

Для них главное внимание. Если избранница будет игнорировать львов и не замечать их бесконечные особенности, то отношения вряд ли долго просуществуют.

Скорпионы

Отличительная черта Скорпионов - честность. Ложь - то, что разрушит ваши отношения.

Стрельцы

Если вы предпочитаете спокойную, размеренную жизнь риску, то мужчина-Стрелец не для вас.

Козероги

Козерог не останется с женщиной, разбрасывающейся деньгами. Им нравятся дамы, способные граммотно распоряжаться своим бюджетом.

Водолеи

Такой мужчина ценит в женщине образованность. С ограниченной девушкой им будет скучно.

Рыбы

Альтруизм, желание помогать, забота о ближних - идеальные качества для избранницы такого мужчины. А вот эгоизм Рыбы считают отталкивающим.

Овны

Их раздражает неуверенность и отсутствие желания конкурировать. Нерешительные женщины без собственного мнения не по вкусу Овнам.

Тельцы

Женщины, склонные к принятию спонтанных решений, и, отказывающиеся придерживать планов, не смогут создать крепкие отнощения с мужчиной-Тельцом. Для данного знака зодиака характерна тяга к стабильности.

Близнецы

Близнецы обожают болтать. Желательно как можно больше и в любое время. Они будут слать уйму сообщений, звонить и если женщина покажется им необщительной, Близнецы быстро потеряют к ней интерес.

Источник: http://kr24.com.ua