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Архив - Астрологический прогноз

Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака

18.05.2019 22:19
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Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака
При общении, мы стараемся сделать так, чтоб собеседнику было комфортно. Но, несмотря на это, некоторые наши качества могут вызывать раздражение. В отношениях, люди стараются привыкнуть к некоторым «особенностям» партнера и жить с этим дальше. К сожалению, такое не всегда возможно. Узнав, что может вызвать негативную реакцию у дорого вам человека, можно будет избежать ошибок.

Раки

Мужчины, рожденные под данным знаком зодиака, крайне эмоциональны. Они не смогут терпеть равнодушных и бесчувственных женщин и, скорее всего, начнут вести себя закрыто.

Девы

Представители этого знака зодиака обожают порядок. Такие мужчины никогда не обратят внимание на неухоженных и, сеющих беспорядок женщин.

Весы

Весы – неконфликтны. Мужчине будет некомфортно с истеричной или не умеющей находить компромиссы женщиной.

Львы

Для них главное внимание. Если избранница будет игнорировать львов и не замечать их бесконечные особенности, то отношения вряд ли долго просуществуют.

Скорпионы

Отличительная черта Скорпионов - честность. Ложь - то, что разрушит ваши отношения.

Стрельцы

Если вы предпочитаете спокойную, размеренную жизнь риску, то мужчина-Стрелец не для вас. 

Козероги

Козерог не останется с женщиной, разбрасывающейся деньгами. Им нравятся дамы, способные граммотно распоряжаться своим бюджетом.

Водолеи

Такой мужчина ценит в женщине образованность. С ограниченной девушкой им будет скучно.

Рыбы

Альтруизм, желание помогать, забота о ближних - идеальные качества для избранницы такого мужчины. А вот эгоизм Рыбы считают отталкивающим.

Овны

Их раздражает неуверенность и отсутствие желания конкурировать. Нерешительные женщины без собственного мнения не по вкусу Овнам.

Тельцы

Женщины, склонные к принятию спонтанных решений, и, отказывающиеся придерживать планов, не смогут создать крепкие отнощения с мужчиной-Тельцом. Для данного знака зодиака характерна тяга к стабильности.

Близнецы

Близнецы обожают болтать. Желательно как можно больше и в любое время. Они будут слать уйму сообщений, звонить и если женщина покажется им необщительной, Близнецы быстро потеряют к ней интерес.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, женщина, мужчина, знаки Зодиака
 
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