Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают

19.05.2019 11:44

Украина не будет прежней.

Последствия президентских выборов кардинально изменят ситуацию в Украине

Об этом заявил международный астролог Влад Росс. Его пророчества на 2019 уже начали сбываться.

По словам исследователя космоса, с 24 августа 2018 по 24 августа 2019 года активировался «некий годовой гороскоп Украины, так называемый Соляр, и восходит Солнце». Знамения указывают, что к власти придут «яркие, харизматичные личности, которые умеют хорошо говорить и пиарить себя».

Как недавно стало известно, шоумен Владимир Зеленский станет новым президентом страны. Политологи обратили внимание на необычную избирательную кампанию победителя выборов, которая разительно отличалась от привычных пиар-методов. Кроме того, Влад Росс предсказал политическую активность лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Уже ходят слухи, что музыкант соберет свою команду и попробует пройти в Верховную Раду уже этой осенью.

По мнению астролога, из-за восходящего Солнца новоизбранный президент Украины покажет себя очень ярко. Он точно не будет блеклым политиком, какими в свое время были Виктор Ющенко или Виктор Янукович. Влад Росс уверен, что Владимира Зеленского не продвигают олигархи.

Вдобавок эксперт прогнозирует полную перезагрузку украинской политической системы. Жителями страны больше не будут управлять представители старого режима:

«Символ обновления ситуации – Уран – в мае этого года вошел в зодиакальный знак Тельца, и будет под этим знаком семь лет. А это значит, у Украины есть большие шансы на перемены в течение ближайших семи лет. Уран – это полное отторжение старых политиков и приход к власти молодых – тридцатилетних, сорокалетних политиков, максимум, пятидесятилетних. Конечно, это произойдет не сразу, а некими волнами. Однако, лет через пять-шесть мы с вами и забудем, что нами управляли бывшие коммунисты», — объяснил Влад Росс.

Астролог предсказывает очищение политики от влияния олигархата. Влияние космоса позволит искоренить монополистов. Однако в этом есть один важный нюанс:

«Кроме того, Уран разрушит всю монополию олигархов на украинскую власть – олигархи уйдут в небытие. Отмечу, что, с точки зрения астрологии, ни в коем случае нельзя устранять «гетманский пост», то есть президентский. В противном случае, олигархи могут опять сговориться, чтобы избрать своего премьера… Только народ Украины лично должен избирать президента – гетмана всей Украины».

Источник: https://from-ua.com



