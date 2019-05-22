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Вот почему вы боитесь любви, если верить вашему знаку Зодиака
Все мы ищем любовь. Но в отношениях важно открываться и отбрасывать страхи, а они есть у каждого.
Каждый знак Зодиака имеет свои опасения в любви, иногда даже не подозревая о них, пишет lifter.
Но от страхов нужно скорее избавляться самим и помогать в этом вашему партнеру.
Овен.
Больше всего вы дорожите своей независимостью. Вы не боитесь продолжать идти в одиночку, и чувствуете, что у вас нет времени или энергии, чтобы обращать внимание на чужие потребности.
Один из ваших самых больших страхов, когда дело доходит до любви, это боязнь того, что любовь может навредить вашим планам. Вы хотите безопасных отношений, которые дают вам свободу.
Телец.
Вы ненавидите изменения, и можете быть в ужасе от них. Ваша зона комфорта - ваш самый большой барьер для близости, и вы не позволяете никому заглядывать в вашу внутреннюю жизнь.
Вы так долго не полагались ни на кого, кроме себя, и вам страшно от кого-то зависеть. Вы можете казаться спокойными, но вы не можете отрицать, что внутри вы - настоящий романтик, который надеется на любовь.
Близнецы.
Единственная предсказуемая вещь о вас - то, что вы гарантированно измените свое мнение и будете делать это постоянно. Вы - легкомысленный воздушный знак, который стремится жить, порхая, никогда не желая оставаться на месте достаточно долго.
Вы боитесь потерять себя в любви, полностью раствориться в другом человеке.
Рак.
Вы заботитесь о других и не боитесь показать свою чувствительность. Вы лояльны и преданны, даже когда вас привлекают эгоистичные или ядовитые партнеры.
Вы боитесь любви, потому что не хотите чувствовать себя недооцененными. Вы отдаете свое сердце и душу, когда любите, и боитесь получить равнодушие в ответ.
Львы.
Вы легко влюбляетесь. В некотором смысле, вы боитесь любви, потому что боитесь разочарования. Вы цените свою гордость и свою рациональность, и вы боитесь, что любовь скомпрометирует ваши чувства.
Вы всегда должны быть ответственными, поэтому вы не хотите отказываться от какого-либо контроля. Вам не нравится чувствовать, что у вас нет силы.
Дева.
Вы живете внутри защитных стен и умеете скрывать свои ошибки. Ваше стремление к перфекционизму и несоответствие вашим собственным стандартам не дает вам понять, насколько вы достойны любви.
Вы не только боитесь, что кто-то может обнаружить, что у вас мягкое и уязвимое сердце, но также что они увидят те черты, которые вам не нравятся в себе.
Весы.
Вы обаятельны и отлично умеете разговаривать, улыбаетесь и выглядите великолепно. Интимность пугает вас, потому что вы не хотите погружаться в грязную игру эмоций. Вы обладаете эмоциональной глубиной, но не умеете управлять чувствами.
Вы боитесь показывать свои негативные черты, потому что не хотите вызывать разочарование. Вы так боитесь одиночества, что отталкиваете любовь, а не бежите к ней.
Скорпион.
Не секрет, что ваш страх любви номер один проистекает из врожденного страха предательства. Вы ожидаете, что другие будут на 100% честны и открыты с вами всегда, но вы показываете другим только то, что вы хотите, чтобы они видели.
Вы также боитесь снова стать слишком зависимым от кого-либо, чтобы люди не ранили вас, как когда-то.
Стрелец.
Вы боитесь любви, потому что боитесь, что вам будет скучно. Вы хотите страсти и азарта каждый день и боитесь, что установление рутины лишит вас этого.
Вы боитесь, что любовь вас замедлит, и не хотите жертвовать вещами, которые считаете наиболее дорогими. Отказаться от путешествий, знакомств и новых впечатлений - значит отказаться от жизни, которую вы любите.
Козерог.
Вы боитесь любви, потому что идея кажется просто безрассудной и непредсказуемой. Вы ненавидите терпеть неудачу в жизни, и любовь - это не то, где вы хотите проиграть.
Вы хотите быть сильным, отказываетесь показывать свои уязвимости и неуверенность, поэтому вы склонны отворачиваться от эмоций и выстраиваете защиту.
Водолей.
Вы боитесь любви, потому что не хотите чувствовать себя ограниченными. Вы даете своему партнеру независимость, которую хотите получить взамен, рассматривая его как равного себе.
Вы боитесь, что не найдете идеального партнера для вас, который понимает, насколько вы цените индивидуальность. Вы цените логику, а не эмоции, и не хотите снова терять свои чувства.
Рыбы.
Вы бескорыстны и стараетесь изо всех сил помогать другим, не ожидая ничего взамен. Вы принимаете других людей, и больше всего вам нужно помогать другим.
Вы боитесь любви, потому что не хотите снова чувствовать, что не можете помочь кому-то.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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