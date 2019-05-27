На что чаще всего обижаются в зависимости от знака Зодиака

27.05.2019 09:02

Что может расстраивать и беспокоить разные знаки Зодиака, выяснил Thought Catalog. Почему они могут быть недовольны своей жизнью?

Овен (21 марта по 19 апреля)

Невозможность проявить себя.

Овен чувствует себя живым, когда живет под давлением. Он любит спорить, отстаивать свое мнение, бросать вызов мейнстриму или вступать в борьбу с другими. Отсутствие кипучей деятельности для Овна худшее из зол. Он любит держать руку на пульсе, и влиять на события. Без этого он зачахнет.

Телец (20 апреля по 21 мая)

Отсутствие правильной эстетики.

Для Тельца важно, чтобы мир вокруг был гармоничным и упорядоченным, поэтому он тратит много времени, чтобы вещи выглядели определенным образом. Не стоит недооценивать влияние окружающей среды или то, как вы одеваетесь - все это может сильно повлиять на ваше настроение.

Близнецы (22 мая по 21 июня)

Отсутствие цели.

Близнец знает, чего он хочет, но не всегда знает, как это получить. Для него важна цель и направление, ему нужно знать, куда направить свою энергию. Если он не знает, зачем и куда он движется, это выбивает его из колеи. А еще Близнецу трудно заставлять себя преодолевать препятствия - он постоянно ищет для себя оправдания, почему он этого не делает. Но без этого никуда, поэтому ему стоит взять себя в руки и сделать над собой усилие для продвижения вперед.

Рак (22 июня по 22 июля)

Неправильное окружение.

Рак чрезвычайно эмоционален, особенно когда речь идет об его отношениях с другими людьми. И их неправильные поступки очень плохо влияют на него, заставляя чувствовать себя несчастным и потерянным. Он пытается что-то изменить, но на самом деле все больше утопает в самоедстве и обидах. Чтобы избежать стресса, Раку нужно учиться отстраняться от людей, которые его не понимают и не берегут.

Лев (23 июля по 22 августа)

Отсутствие уважения к себе.

Лев счастливее всего, когда его ценят и уважают. В обратном случае он просто теряет самообладание и почву под ногами. Но Льву важно понимать, что главное - самоуважение, и именно это базис для уверенности в себе.

Дева (23 августа по 22 сентября)

Мнение окружающих.

Уровень стресса, который испытывает Дева при мысли о том, что "подумают люди" пропорционален тому, сколько силы и свободы она получает, когда отбрасывает это. Если Дева недовольна жизнью, то это потому, что она живет не для себя, а под дудку окружающих. Это сковывает ее по рукам и ногам, и не оставляет места для самореализации.

Весы (23 сентября по 22 октября)

Отсутствие баланса между работой и любовью.

Весов волнуют две вещи: работа, которую они делают, и люди, которых они любят. Но им часто трудно найти баланс между ними: их энергия легко ходит либо на одно, либо на другое. Проблема в том, что Весам нужен баланс, чтобы чувствовать себя довольным.

Скорпион (23 октября по 22 ноября)

Невозможность контролировать свои мысли.

Для Скорпионов становится проблемой, когда они не знают, как управлять своими часто иррациональными, импульсивными идеями. Дело не в том, что что он не может контролировать то, о чем думает, а в том, что он должен научиться выбирать самое важное и нужное. Более того, Скорпиону необходимо управлять свои гневом, иначе он становится помехой на его пути.

Стрелец (23 ноября по 21 декабря)

Побег от проблем.

Стрельцы должны постоянно быть в движении. Они жаждут опыта, и если они не удовлетворены жизнью, это потому, что они чувствуют себя неспособными решить определенные проблемы. Стрельцы мечтают, чтобы у них была идеальная жизнь, дом и партнер, но часто не готовы трудиться, чтобы этого достичь. Откладывая проблемы ради развлечений они усугубляют их, чем отравляют свое существование.

Козерог (22 декабря по 20 января)

Отсутствие устойчивой платформы.

Козерог является наиболее приземленным знаком Зодиака. Если у него нет уютного дома, надежного партнера и стабильной работы, он не может быть счастлив. Но для того, чтобы это получить, нужно приложить определенные усилия, и вложить определенные эмоции, чего Козерог делать не желает.

Водолей (21 января по 18 февраля)

Отсутствие амбиций.

Водолеи желают свершений, и если недовольны своей жизнью, это потому, что пассивно плывут по течению, не желая проявлять инициативу. Его счастье зависит от реализации проектов и идей. Если он перестает расти, то оказывается в глубокой эмоциональной яме.

Рыбы (19 февраля по 20 марта)

Отсутствие творческого выхлопа.

Рыбы очень нуждаются в понимании и в то же время часто чувствуют себя так, как будто его нет. Лучший способ заявить о себе - создать что-то, что требует творческого подхода. Если Рыбы несчастны как Рыбы, это потому, что они не используют свою творческую энергию продуктивно.

Источник: https://from-ua.com