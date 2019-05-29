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Известная прорицательница составила для украинцев прогноз на неделю
Неделя только начинается, и было бы неплохо знать, что ждет нас по его завершению. Чтобы прояснить ситуацию и предупредить о возможных ошибках известная прорицательница и ясновидящая Лана Яр специально для Знай.uа поделилась эксклюзивным прогнозом на ближайшие семь дней.
Бог Коляда (рожденные 21-22 декабря - 21 марта)
На этой неделе вы будете погружены в земные заботы. Желание физических радостей, приобретения материальных вещей отвлечет вас от витания в облаках. Пора бы опуститься на землю. Что касается здоровья: пришло время очищения тела и духа от всего, что мешает двигаться дальше. Подумайте, нет ли перекосов в вашей жизни? Тело и дух должны быть одинаково чисты и наполнены силой. Любовные отношения приведут вас к необходимости полного обновления. Пришло время строить новое будущее. Либо с совершенно новым партнером, либо найти новый подход к существующему партнеру. В деловых вопросах вас ожидает создание нового дела. Возможно, жизнь подарит вам честного и верного помощника, с которым ваше дело будет развиваться еще быстрее. Однако не отдавайте бразды правления, вы должны оставаться главой. Проявляйте жесткость в критических вопросах. Совет: работайте над собой, для вас очень важна гармония с окружающим миром.
Бог Ярило (рожденные 22 марта - 21 июня)
На этой неделе вы будете особо осторожны и взвешены. Пришло время подумать, послушать свой внутренний голос. Вы сделаете активный шаг вперед только после четкого осознания необходимости в этом. Что касается здоровья, вы не будете отвлекаться на сигналы своего тела, на этой неделе состояние тела отодвинется на второй план. Любовные отношения могут принести переживания. Творится что-то не ладное, готовится кража того, что по праву ваше! Ваше дело потребует на этой неделе каких-то действий для дальнейшего развития (вполне вероятно это будут финансы). Однако может наконец на этой неделе вы поймете, что старое дело забирает слишком много ресурсов и пришла пора смены деятельности. Совет: пришло время для командной работы, собирайте единомышленников.
Бог Купало (рожденные 22 июня - 22 сентября)
На этой неделе все ваши мысли и чувства будут направлены на окружающих людей, пришло время для проявления любви, построения добрых, светлых отношений. Что касается здоровья - ожидайте полного восстановления организма, излечение от затяжных болезней. Для планирующих дитя хорошая новость - сейчас самое удачное время! Вполне возможно именно на этой неделе вы узнаете счастливую весть о беременности. В любви возможны конфликты. Возможно все не так, как вам говорит ваш партнер? За нежностью может скрываться корысть и даже грубость? Деловые вопросы приведут вас к мысли, что все, чем вы занимаетесь неизбежно погибнет. Не цепляйтесь за старое, готовьтесь строить новое. Совет: даже в самой радостной ситуации трезво оценивайте ситуацию.
Бог Авсень (рожденные 23 сентября - 21 декабря)
На этой неделе у вас не будет желания активных перемен, все мысли будут направлены внутрь. Полная безмятежность. Если говорить о здоровье - ожидайте прекрасное самочувствие. Наступает прекрасное время для зачатия ребенка. Любовные отношения принесут перемены. Как раньше однозначно не будет. Ожидайте рассвет, развитие или закат. Что касается трудовых вопросов: вас ожидает знакомство и взаимодействие с человеком имеющим власть. Отнеситесь к данному сотрудничеству мудро, так как вы сможете получить новые знакомства, поддержку. Взамен же вам стоит отблагодарить его за помощь. Совет: на этой неделе разрешите себе все, что ранее было запрещено.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп на неделю
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