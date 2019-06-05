У нас есть два типа Ангелов: Ангелы-хранители и Архангелы. Наши личные Ангелы-хранители здесь, чтобы помогать нам, а Архангелы, чтобы служить всем, пишет lifter и Apost.

Последние обладают особыми качествами и связаны с определенными знаками, но любой может обратиться к ним за помощью.

Мы можем попросить помощи у наших Ангелов-хранителей или Архангелов, общаясь с ними через медитацию или молитву.

Они повсюду вокруг нас, но нам нужно искать их помощь и давать им разрешение вмешиваться в наши жизненные ситуации.

1) Овны - архангел Иегудиил.

Архангел Иегудиил относится к "солнечным ангелам". Он управляет планетой Марс и звёздным знаком Овна.

Те, кто родился под знаком Овна, как правило, общительны, импульсивны и полны идей. Они склонны проявлять энтузиазм, и всегда готовы решать проблемы.

2) Телец - архангел Селафиил.

Архангел Селафиил придает надежности и практичности Тельцу. Им нравится направляють свою энергию на завладение властью.

У Тельцов есть естественная склонность к стабильности и безопасности, но они должны быть осторожны, чтобы не попасться в ловушке материального мира.

3) Близнецы - архангел Рафаил.

Архангел Рафаил является одним из главных ангелов исцеления и обладает способностью руководить всеми целителями - как ортодоксальными, так и взаимодополняющими.

Близнецы, как правило, очень умные и одаренные люди. У них есть ненасытная жажда обучения и знаний. Они все время собирают и накапливают энергию, но мало когда делятся ею с окружающими.

4) Рак - архангел Гавриил.

Архангел Гавриил одарил рака такими качествами, как чувствительность и сострадание. Раки, как правило, играют важную роль в оказании помощи другим, особенно в поощрении их роста, развития и эмоционального потенциала.

5) Лев - архангел Михаил.

Архангел Михаил вдохновляет Львов на поиск высших истин и скрытых знаний. Львы очень щедрые и открытые люди. Они также обладают отличными организаторскими способностями.

Львам нравится находиться в центре внимания. Они готовы пойти на многое, чтобы достигнуть общественного признания.

6) Дева - архангел Рафаил.

Архангел Рафаил одарил Дев аналитическом склада ума. Девы, как известно, очень трудолюбивы, уделяют большое внимание деталям.

Девы часто застенчивы и скромны, не любят быть в центре внимания. Девы очень методичны, кропотливы, в состоянии справиться с запутанностью любого предмета.

7) Весы - архангел Уриил.

Архангел Уриил одарил Весов гармоничностью и дипломатичностью. Весы стремятся к беспристрастным суждениям, а не управлению эмоциями.

Весы видят всегда две стороны медали, но испытывают трудности при принятии решений.

8) Скорпион - архангелы Азраил и Камаель.

Благодаря им Скорпионы становятся очень сильными личностями. Скорпионы известны своей сильной эмоциональной природой.

Скорпионы очень надежные и ответственные. Но вместе с этим, они могут быть безжалостными с теми, кто причиняет им боль или предает их.

9) Стрелец - архангел Иеремиил.

Архангел Иеремиил помогает Стрельцам быть оптимистичными и предприимчивыми. Стрельцы по своей природе очень творческие и интуитивные люди, но иногда не вписываются в нашу реальность.

Стрельцы считают любые ограничения очень утомительными. Это позитивные, щедрые, творческие и любвеобильные люди.

10) Козерог - архангел Иегудиил.

Они очень осторожны и ответственны. Козероги не боятся тяжелой работы и будут испытывать много трудностей и препятствий в процессе достижения цели.

Козероги занимаются накоплением богатства, оно дает им чувство безопасности. Однако их часто поглощает пессимизм, они слишком много беспокоятся о себе.

11) Водолей - архангел Михаил.

Архангел Михаил дает Водолею энергию идеалиста и гуманиста. Водолеи любят независимость, прогрессивность и гуманность.

Они могут казаться холодными, отчужденными и несимпатичными. У них, как правило, очень хорошо развит ум, но их слишком серьезный характер иногда напрягает окружающих.

12) Рыбы - архангел Селафиил.

Архангел Селафиил поощряет саморазвитие и духовный рост Рыб. Они романтичны во всем, особенно в любовных отношениях.

Каждый аспект их жизни должен содержать некоторый элемент романтики - в противном случае им становится скучно и они теряют интерес ко всему. В целом рыбы очень добрые, миролюбивые, отзывчивые.

Источник: https://from-ua.com