Женщины по восточному гороскопу, способные менять мужские судьбы

12.06.2019 12:58

Она может быть тихой, неприметной, может доводить до исступления, она заполняет собой каждую клеточку его тела, каждый стук сердца отдается любовью к ней. Что было до, не имеет значения. Отныне его жизнь и судьба, связаны лишь с ней одной.

Она его мелодия бури, его кошмары и наслаждения – королева вдохновения. Можно бежать без оглядки, прятаться в самом дальнем уголке земного шара – все будет тщетно. Проникнув раз в его душу, сознание, сердце – она останется там навсегда.

Человеческие возможности безграничны, при условии, что есть правильные цели и настрой. Каждый мужчина в душе хочет быть героем, он хочет, чтобы им восхищались, хвалили и смотрели с обожанием.

И когда же на горизонте появляется «та самая», то самый обычный бездельник может сделать невозможное и достичь невидимых высот, лишь бы увидеть восхищенный взгляд в любимых глазах.

Согласно Восточному гороскопу женщины способные изменить мужскую судьбу рождаются под опекой нескольких животных покровителей. Они абсолютно разные, непохожие друг на друга, и у каждой красотки свои методы и секреты воздействия.

Собака

Она выбирает своего мужчину не за заслуги, не ищет лучшего варианта, главное для Собаки – эмоциональная связь. Целеустремленная, не любит выставлять напоказ свои заслуги.

Скорее наоборот, сделает все, чтобы мужчина думал, что все получилось именно благодаря его стараниям. Верность, забота – стоят во главе взаимоотношений.

Собака вдохновляет своей самоотдачей, умением никогда не унывать и в ведре дегтя найти огромную ложку меда. С ней мужчина чувствует себя комфортно, хочется творить, зарабатывать и ни в коем случае не обмануть ожидания.

Обезьяна

Прозорливая, хитрая и расчетливая, мужская психология для нее вещь простая и понятная. Интриганка от природы, умело играет на слабостях, и не признает поражений. Для Обезьяны в принципе не существует слова «невозможно».

С ней можно прожить жизнь и так до конца и не узнать ее мыслей и намерений. А вот она незаметно меняет мужской мир, пройдет совсем немного времени и благоверный сам того не замечая будет говорить ее словами и строить жизнь согласно ее желаниям и прихотям.

Обезьяна – неисчерпаемый источник вдохновения. Общение с ней доставляет удовольствие, подталкивает к новым идеям и свершениям. А мужчина, не успев опомниться, уже оказывается во власти чар неугомонной Обезьянки.

Змея

В каждом движении чувственность, грация и изящество. Змея тонко чувствует мир, мастерски подстраивается под обстоятельства. Ее не устраивает обычная жизнь, она хочет изысканности, шика, а ее запросы идут далеко впереди возможностей.

Именно поэтому ей нужен мужчина, способный воплотить все ее прихоти и мечты в жизнь. Взамен он получит возможность лицезреть сие прекрасное создание, вдохновляясь ее красотой, соблазнительными линиями и умелой лестью.

Чтобы не разочаровать Змею, мужчина способен пойти на многое, лишь бы доказать, он достоин быть рядом. Змея же подарит заботу внимание, будет преданно и нежно любить, и незаметно гнуть свою линию, меняя его судьбу, привычки и взгляды. Создавая свое творение, своего идеального мужчину.

Крыса

Она провокатор, актриса и умелый режиссер, при первом знакомстве будет нежной и податливой, с легкостью потакая мужским капризам. Кажется, нет в мире женщины способной понять его так, как нежная Крыска.

И когда любовь к ней достигает пика, и капитуляция невозможно, тогда милая красавица показывает зубки. Нет, она не устраивает сцен и истерик, она лишь разочарованно мотает головой, показывая как несчастна.

Источник: https://from-ua.com