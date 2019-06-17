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Глоба назвал самые депрессивные знаки Зодиака: срочно берите себя в руки
Для некоторых знаков Зодиака стресс – привычное состояние.
Некоторые даже не предпринимают никаких попыток выйти из депрессивности, в которой проводят большую часть своего времени. Среди знаков Зодиака есть три, которые наиболее подвержены стрессовому состоянию, и причин для этого несколько, сообщает "Диалог.UA".
Лев Представители этого знака очень чувствительны, заботливы и сострадательны, но им часто кажется, что на них никто не обращает внимания. По этой причине у Львов высокая предрасположенность к плохому настроению и даже депрессии. Им постоянно нужно чувствовать, что их любят и нуждаются в них.
Скорпион У Скорпионов есть все, чтобы быть полноценно счастливыми, но особенности характера мешают им в этом. Представители этого знака всегда напряжены и немного нервозны, потому что все, за что они берутся, должно быть сделано идеально. А если у них не получается это сделать, то они впадают в депрессию.
Рак То, что другие называют "депрессией" — для Раков норма. Потому что они не могут не переживать из-за своих поступков, решений и слов. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, слишком чувствительны и слишком близко к сердцу принимают любую критику и любые неприятности. А это — прямой путь к стрессу и депрессии. Ранее были названы самые невезучие знаки Зодиака.
Теги: Донбасс, Глоба, знаки Зодиака
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