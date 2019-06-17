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Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака
Верите вы в астрологию или нет, но, вероятно, вы уже слышали о том, что ваш астрологический знак раскрывает вашу сущность, пишет brainum.
И ведь, правда, что-то в этом есть. Большинство тех, кто увлекается астрологией, выбирают только хорошие качества, относящиеся к их знаку, и делают вид, что в них кроме "хорошего" нет ничего страшного, странного или пугающего. Увы и ах! Каждый знак Зодиака имеет свой собственный набор отрицательных качеств.
1. Овен: вы шокируете всех своей жестокостью
Овен, вам определенно нужно поработать над собой, а особенно над сдерживанием гнева. Этот знак очень упрямый и взрывной и порой кажется, что это ходячая бомба замедленного действия. Запишитесь в спортзал или на занятия боевыми искусствами. Поберегите близких!
2. Телец: вы ужасный собственник
Ваша настойчивость и желание чем-то обладать настолько пугает других, что даже представить страшно. В порывах страсти вы даже становитесь похожи на неуправляемого маньяка! Учитесь сдерживать свои эмоции. Вы можете обладать вещами, но никак не людьми.
3. Близнецы: вы самый настоящий двуличный лжец
Поверьте ваши друзья и знакомые знают, что вам нельзя доверять. Вы рассказываете все и обо всех, поэтому, скорее всего, круг ваших знакомых и друзей постоянно меняется. Да, конечно, вы не любите молчать и если что-то узнали, то вам обязательно это нужно обсудить. Но все же стоит иногда держать язык за зубами.
4. Рак: вы всегда выбираете роль жертвы
Вы думаете, что мир крутится вокруг вас. Вы всегда всем помогаете, делаете что-то для других и потом с видом гордого мученика ожидаете получить что-то взамен. И даже если получаете, то считаете что этого мало. Учитесь не требовать ничего взамен и тогда вам придется меньше страдать.
5. Лев: вы эгоистичное чудовище
Вы всегда и во всем лучше всех. Ваша самовлюбленность порой поражает. Куда бы вы не пришли вы всегда стараетесь оказаться в центре внимания. Ведь вы "лучше всех". Вы же никогда не обидите своих друзей или близких ради минуты славы? Поверьте, ваши отношения с близкими дороже, чем внимание других.
6. Дева: вы постоянно хотите держать все под контролем
Вы не совсем правильно представляете себе заботу. Вы просто помешаны на тотальном контроле человека, о котором считаете, что "заботитесь". Люди не должны поступать так, как хотите вы. У них тоже может быть свое мнение. Не все зависит от вас, поэтому не нужно лезть в жизнь другого человека.
7. Весы: вы всегда готовы сочувствовать самым ужасным людям
Все знают о вашей справедливости и эмпатии по отношению к другим. Вы всегда готовы сопереживать и обдуманно принимать решения. Вы относитесь ко всем людям как к равным. И ставите на одну планку ни в чем неповинных людей и изощренных маньяков. Вы можете громко говорить о том, что ненависть и насилие пугают вас, но в глубине души вы прекрасно понимаете как легко можно им поддаться.
8. Скорпион: ваш интерес к странным вещам просто ужасает
Ваши интересы сильно отличаются от интересов других. Все, что нравится вам, может показаться неприятным и даже отвратительным для других. Вас привлекают трагедии, убийства, и табуированные темы, и вы с восхищением в глазах готовы их изучать.
9. Стрелец: вы прирожденный руководитель секты
За вами готовы идти люди и вас это привлекает. К вам прислушиваются и ждут вашего совета, и это доставляет вам невероятное удовольствие. Вы постоянно думаете о вечном. Желание руководить и заниматься поиском истины переполняет вас. Остановитесь, иначе заведете легковерных людей в непроходимые дебри своего бытия.
10. Козерог: вы амбициозный и бесчувственный морской козел
Вы делаете все ради собственной выгоды. Если у вас есть цель, то вы готовы пройтись по головам, но добиться ее. Вам плевать, что будут чувствовать люди, стоящие у вас на пути. Веди это их проблема и они сами отвечают за себя. Немного эмпатии бы вам не помешало.
11. Водолей: ваша бесчеловечность настораживает
Вам незнакомо такое слово, как сочувствие. Вы не заботитесь о чувствах других, да и о людях вовсе. Вы знаете как улучшить этот мир и постоянно к этому стремитесь. Ради великого дела можно пожертвовать всем, даже людьми. Ваше равнодушие на высоте!
12. Рыбы: вы психически неуравновешенный монстр
В своей жизни вы руководствуетесь тем, что говорит вам сердце. Ну конечно, если это добрые поступки, то все выглядит мило и романтично. Но вы способны испытывать не только приятные чувства и это может привести к ужасным последствиям. Ведь "сердцу не прикажешь".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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