Где знаки Зодиака смогут найти свою вторую половинку

20.06.2019 22:13

Поиск второй половинки – трудная, но невероятно увлекательная игра, полная приятных встреч, чувственного флирта и попыток узнать друг друга как можно лучше. Победителю в этой игре достается главный приз – любовь и верность человека, с которым есть все шансы прожить жизнь душа в душу.

Правда, в процессе поиска судьба то и дело сводит нас с совершенно неподходящими людьми, лишь отдаляя от желанной цели, пишет cluber.com.

Но как найти свою вторую половинку? Если верить астрологам, встречу можно приблизить, если заручиться поддержкой небесных тел. Попробуйте отыскать свою судьбу, руководствуясь собственным знаком Зодиака. А мы расскажем вам, как это сделать.

Овен

Как бы банально это не звучало, наибольшие шансы повстречать свою любовь у представителей знака Овен в общественных местах. Это может быть ночной клуб или шумная вечеринка, вечер в ресторане или отдых на морском пляже. Уличное кафе или скамейка в парке, пусть в меньшей степени, но тоже подойдут подобного знакомства.

Идеальным партнером Овна может стать представитель знака Водолей. Этого человека, свободного от рамок и предрассудков, можно повстречать на курсах повышения квалификации, семинарах и политических дебатах, в шумном офисе, в общем, везде, где происходит нечто значимое и интересное. К слову, в этих же местах любит бывать и Овен.

Телец

Предпочитающие уют и тишину, личности знака Телец стараются избегать большого скопления людей, а значит, даже отправившись в подобное место, практически не имеют шансов на знакомство. Им по душе скамейка в парке или уютное кафе, в котором подопечный Венеры, как правило, является завсегдатаем. Помимо любимого уютного заведения, Телец может найти свою вторую половинку на выставке современного искусства, а то и на даче, ведь эти личности любят возиться в земле.

Идеальным партнером для Тельца может стать представитель той же стихии Земли, к примеру, Дева. Представители данного знака «обитают» буквально везде, но не праздно проводят время и не сидят задумчиво в ожидании знакомства, а работают. Ловить их «на крючок» лучше затрагивая профессиональную сферу.

Близнецы

Поклонникам всего необычного, Близнецам, лучше знакомиться в нетривиальных местах. К примеру, любовь может поджидать вас в местах, пронизанных экстримом, таких как туристический поход или аэроклуб, пейнтбольная площадка или футбольный стадион. Везде, где можно повеселиться и пощекотать нервишки, Близнецы могут повстречать человека со схожими приоритетами и жизненными ценностями.

В то же время, буйный характер Близнеца идеально уравновешивается спокойным и рассудительным характером представителя знака Весы. Этого человека вы вряд ли найдете на байкерской тусовке. Зато представителя знака Весы легко отыскать на вернисажах или распродажах эксклюзивных вещей, на лекциях в институте или в кинотеатре на очередной премьере.

Рак

Раки – известные домоседы, которые, если и повстречают свою вторую половинку, то только в родных и хорошо известных местах. Это может быть знакомство в собственном доме или встреча в доме у родственников. Часто Раки находят свою судьбу во время семейных торжеств. А еще для этих личностей ничего не стоит завести чувственное знакомство в сети Интернет. Порой из обычной переписки и видеосвязи вырастают настоящие любовные отношения.

Хорошим вариантом для Рака может стать партнер из знака Рыбы. Повстречать его можно в близких к водоемам местах, например, в аквапарке или на берегу реки. Кроме того, известные интеллектуалы, Рыбы, могут поджидать вас в книжном магазине или на занятиях йогой.

Лев

Львы – непредсказуемые личности, которые могут найти свою вторую половинку где угодно. Но чаще сего это происходит на природе: во время утренней пробежки или прогулки по парку, в путешествии или даже рядом с домом, выгуливая собаку. Все что связано с живой природой или животными, то же посещение зоопарка, значительно повышает шансы представителей стихии Огня на знакомство.

Особая «химия» может возникать в союзе Льва с Водолеем. Подопечного Урана можно повстречать в самых неожиданных местах, начиная от шумной вечеринки и закачивая автобусной остановкой в дождливый день. Льву даже не нужно выбирать для этого особое место. Нужно просто делать то, что хочется, и судьба сама найдет его.

Дева

Личностей данного знака вы вряд ли повстречаете в ночном клубе. Да и массовые скопления людей Девы стараются избегать. Эти личности много работают, но в этом есть плюс – среди коллег и сотрудников они нередко находят того, кто становится их верным спутником жизни. И даже отправляясь по делам фирмы в зарубежную командировку, у Девы куда больше шансов повстречать свою судьбу, нежели дома или на берегу моря.

Отличное взаимопонимание и общие интересы просматриваются у Девы с Козерогом. К тому же для их встречи не придется посещать шумные бары концерты. А вот в хорошем ресторане, где можно вкусно покушать, или в утреннем кафе за чашечкой кофе и свежей прессой, как раз может притаиться ваш любимый человек.

Весы

Весы обожают красоту природы и отличаются любовью к путешествиям. Поэтому, личности данного знака вполне могут найти свою судьбу на экзотическом курорте, в зале ожидания аэропорта, а то и прямо в самолете. Да и обычный выезд в кемпинг на берег реки может закончиться судьбоносным знакомством. Кстати, к Весам очень часто обращаются за помощью или советом. Нужно внимательнее относиться к таким просьбам, ведь они могут стать поводом для приятного знакомства.

Особо теплые отношения могут возникнуть между Весами и Львом. Даже если Лев ведущий мероприятия или приглашенная звезда, Весы легко смогут обратить его внимание на себя уместной шуткой или своевременно сделанным комплиментом.

Скорпион

Скорпионы легко сходятся с людьми, но также легко расстаются с ними, быстро теряя интерес к партнеру. Чтобы по-настоящему увлечь этого человека, искать свою вторую половинку стоит в тех местах, где он занимается любимым хобби. Если это спорт, то судьбу стоит искать среди партнеров по команде или среди соперников, если это клуб собаководов, то и здесь обязательно найдется представитель противоположного пола, который оставит след в душе Скорпиона.

Подопечные Марса нелегко сходятся с людьми, но с представителями своей стихии Воды нередко выстраивают гармоничные отношения. Поэтому, будь-то деловой завтрак или катание на роликовых коньках по парку, если ваш неожиданный собеседник окажется Раком или Рыбами, немедленно начинайте производить впечатление и не забудьте обменяться телефонами.

Стрелец

Азартная и увлекающаяся натура, Стрелец может повстречать свою вторую половинку где угодно. Но чтобы встреча наверняка закончилась отношениями, лучше чтобы она состоялась на трибуне стадиона, на занятиях по экстремальным видам спорта, или в экзотических местах, куда вас занесла жажда новых открытий. Вам не придется долго ухаживать за таким партнером. Это будет любовь с первого взгляда!

Стрельцы тяготеют к сильным партнерам, а потому особая «химия» возникает у них со Львами и Овнами. Чтобы отыскать таких личностей, достаточно посещать разрекламированные мероприятия, модные тусовки и прочие места скопления людей. Там вы заведете знакомство, которое стремительно перерастет в нечто большее.

Козерог

Представителей данного знака отличает завышенная гордость и высокая степень самоуважения. Возможно, поэтому Козероги редко первыми идут на знакомство. Но появившись в нужном месте в нужное время, они могут создать ситуацию, при которой роковая встреча все же состоится. Идеальным выбором для этого станут лекции по саморазвитию, занятия йогой или латиноамериканскими танцами. При этом, чаще всего Козерог завязывает знакомства, приходя на помощь незнакомому человеку.

Обладая сложным характером, Козерог сможет ужиться не с каждым. Но с Тельцами у этих людей великолепная чувственная связь. С этими людьми их может свести общая работа, или же знакомство может состояться, когда Телец обратится за консультацией к мудрому Козерогу.

Водолей

Обладая незаурядным мышлением и тягой к творчеству, Водолеи чаще встречают близких по духу людей на тематических вечеринках, на презентациях новинок автопрома или модных показах. При этом для Водолея важно не место знакомства, а то, насколько глубокой и интересной личностью окажется собеседник. Если звезды сойдутся, и Водолей ощутит настоящий интерес, он уже не отпустит близкого по духу человека.

Чаще всего взаимный интерес у Водолея проявляется в общении с Овном. Водолей обязательно обратит внимание на выдающегося человека, который возглавляет соревнования, проводит собрание или рассказывает окружающим, как изменить свою жизнь к лучшему.

Рыбы

Чувственные Рыбы обожают тишину и уединение. Поэтому, встреча, которая может случиться на берегу водоема, в библиотеке, на экскурсии по историческим местам, покажется Рыбам невероятно романтичной и даже судьбоносной. Однако по натуре это скромные личности, которые вряд ли сделают первый шаг для знакомства. А вот на ваш призыв к знакомству откликнутся с удовольствием.

Идеальный союз у Рыб может получиться со Скорпионом. Этот человек обладает чертами лидера, а значит, у подопечных Нептуна появляется желание дополнять такого партнера и следовать за ним хоть на край света. Главное, первым проявить свой интерес, и Рыбы в ответ начнут раскрываться, проявляя свои лучшие качества.