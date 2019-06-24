Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 июня 2019 года

24.06.2019 16:52

Астропсихолог, телеведущая, гуру эзотерики — все это про Василису Володину. Ее советы помогут вам пережить все возможные неурядицы на грядущей неделе, а также вырваться вперед в самых важных делах, пишет dailyhoro.

На этой неделе звезды и планеты хоть и являются предсказуемыми, но будут находиться в большом диссонансе друг с другом. Это значит, что многим Знакам Зодиака придется встретиться с некоторыми проблемами, которые даже могут привести к началу черной полосы. Нужно настроиться на лучшее и не опускать рук.

Овен

У Овнов неделя будет непростой в плане работы и денег. Финансовые вопросы лучше решать в первую очередь, сделав данное направление приоритетным. Избавиться от проблем помогут три эффективных способа, а также предельная внимательность. Она понадобится представителям этого Знака в процессе совершения покупок и поиске новой мотивации.

В остальных сферах сейчас наступает некоторое затишье. Не всегда оно является предзнаменованием бури, поэтому лучше как следует отдохнуть, если никаких важных дел на ближайшие семь дней не намечается. Можно сменить обстановку, попробовать релаксацию в уединении дома. Нет ничего плохого во временной изоляции, если она помогает перезагружать сознание.

Телец

У Тельцов наступает пора открытий и приятных сюрпризов. А самым большим врагом успеха для Тельцов сейчас и всегда являются негативные мысли вроде «А что, если?», «А вдруг не получится?». Справиться с ними поможет медитация на очистку от негативных программ.

Жизненные принципы лучше оставлять нетронутыми. Звезды хотят, чтобы Тельцы следовали своим личным правилам и не отклонялись от курса. Возможны перепады настроения в начале и середине недели, поэтому стоит остерегаться импульсивности. Для любовной сферы и для поддержания нормальных отношений с людьми опасна жесткая негативная позиция без компромиссов.

Близнецы

Близнецам необходимо остерегаться общения с самыми агрессивными Знаками Зодиака. Есть шанс того, что Близнецы заразятся этой агрессией и негативом, которые отразятся на их удаче во всех сферах жизни. В середине недели вероятны перепады настроения и появление беспричинных переживаний. В такие минуты лучше иметь рядом близкого человека, который поможет сохранить оптимизм.

Фатальных и необратимых событий не ожидается, но это не значит, что абсолютно всё будет находиться под контролем Близнецов. Например, как бы сильно эти люди ни хотели начать какое-то новое и важное дело, они непременно встретятся с сомнениями. Порой они будут настолько мощными, что с ними справиться не получится. Это может быть чистой случайностью, а может быть знаком свыше, так что лучше в будние дни лишний раз не рисковать.

Рак

У Раков ожидаются перепады настроения, которые неминуемо скажутся на производительности. Холотропное дыхание поможет восстановить веру в себя и разогнать эти тучи над головой. Если в делах и на работе Раки будут переживать некий упадок, то в любви успех сейчас гораздо ближе, чем кажется. Одиноким представителям этого Знака стоит сфокусироваться на поисках второй половинки, а тем, кто уже находится в отношениях, лучше попробовать перевести их на новый уровень — познакомиться с родителями, предложить съехаться.

Полезными будут любые романтические встречи и свидания. Семейным Ракам стоит заняться тщательным составлением планов. В делах и на работе звезды советуют быть самокритичными и не бояться нормально воспринимать здравую критику в свой адрес. Не нужно обижаться на правду или на неудачные попытки людей оказать какую-то помощь.

Лев

В делах и на работе Львам рекомендовано занять оборонительные позиции, потому что звезды предрекают повышение активности со стороны недоброжелателей. Если забыть про защиту, то можно потерять то, что уже было достигнуто в прошлом. Тратить деньги в больших объемах на этой неделе может быть опасно. Лучше пока не покупать ничего дорогостоящего, однако можно побаловать себя новой одеждой.

Этот период — время улучшения самочувствия и настроения. В этом Львам помогут три полезные практики. Звезды рекомендуют начинать обучение, подготовку к экзаменам, цикл физических упражнений. Также на этой неделе стоит бывать почаще на свежем воздухе, общаться с друзьями, навещать близких, собирать гостей у себя дома.

Дева

Девам стоит подружиться с самыми сильными духом Знаками Зодиака. Подобные люди будут их вдохновлять, помогать им оставаться на волне позитива и на волне удачи. Это не самое лучшее время для любителей одиночества и самостоятельности. Девам нужно окружить себя приятными людьми, которые в трудную минуту подставят спину или незамедлительно протянут руку помощи.

Чтобы добиться доверия со стороны людей, Девам самим придется часто идти им на помощь. Девы — мастера психологической поддержки, так что им нужно показать себя во всей красе. Сильный боевой дух и умение работать в команде — вот секреты успешных Дев в самом конце июня.

Весы

Весам можно заниматься новыми делами, но не стоит забывать и про дела, которые откладывать уже просто нельзя. Сильные заговоры на везение помогут справиться со всеми поставленными задачами в самый короткий срок. Это удачная неделя для повышенной активности во всех сферах жизни, начиная с работы и заканчивая любовью, домашними делами.

Наступает идеальное время для дорогостоящих приобретений. Особенно позитивными будут покупки для дома, например мебель, новые аксессуары, посуда. На этой неделе можно начинать ремонт, заниматься переездом, покупать и продавать недвижимость. Главное — не рассказывать никому о своих планах. Даже самые близкие друзья не должны ничего знать.

Скорпион

Представителям данного Знака желательно проявить немного сопереживания по отношению к близким людям и друзьям. Моральная помощь покажет им, насколько Скорпионы могут быть приятными людьми. Доброта и внимательность заставит людей иначе на них взглянуть. Отзывчивость станет лучшим способом пробудить чувства в понравившемся человеке. Не нужно сомневаться в способности любить и быть любимыми — негативные установки могут разрушить удачу в амурной сфере.

С неприятными людьми звезды советуют не делиться планами на будущее. Все, что останется в секрете, будет иметь повышенную вероятность успеха. Панацеей от неприятностей в делах и на работе станет трудолюбие. Некоторые препятствия по-другому просто не обойти.

Стрелец

Стрельцам предстоит ступить на путь избавления от негативных привычек и вирусных программ. Сюда можно отнести страхи, неуверенность. Звезды хотят, чтобы эти люди начали переходить от слов к делам. Пришло время для реализации планов, для хладнокровного движения вперед и спокойствия. Путь к гармонии в любви будет лежать через избавление от злости и обид.

Прямой дорогой назад будет являться трусость. Даже если кто-то будет говорить о том, что продолжение пути опасно, его лучше не слушать. Людям свойственно ошибаться. Лучше опираться во всем на свою интуицию и на свой личный опыт. В конце июня жизнью Стрельцов безраздельно должна править смелость.

Козерог

Козерогам потребуется распознать знаки судьбы. Вселенная направит все свои силы на то, чтобы указать верный путь в любви, в делах и на работе. Это отличное время для следования интуиции, которая повысится уже с понедельника. В некоторых вопросах придется обращать внимание также и на здравый смысл, на жизненный опыт.

Полезными окажутся домашние дела: уборка, ремонт, переезд. В конце недели Козерогов могут захлестнуть ностальгические мысли. Не стоит их бояться, но о прошлом лучше вспоминать с теплотой и спокойствием. В будущее же пора смотреть с осторожностью, не планируя ничего слишком амбициозного.

Водолей

Водолеи могут встретиться с дилеммами на своем пути. Звезды и планеты, находящиеся в относительном беспокойстве, могут заставить представителей этого Знака делать выбор, от которого будет зависеть очень многое. Желательно избегать излишеств, сохранять целеустремленность, быть предельно внимательными к мелочам.

Существует несколько эмоций и чувств, которые разрушают здоровье и удачу человека. Водолеям необходимо избегать их сейчас, потому что энергетический диссонанс между звездами и планетами сделает так, что эти чувства перерастут в депрессию или апатию. Если кто-то из окружающих людей будет вести себя провокационно, астролог советует сохранять невозмутимость. Любой негатив сейчас крайне опасен.

Рыбы

Самым сильным оружием в любви для Рыб станет искренность. Только она поможет сохранить доверие в семье и в отношениях. Положительным образом на удаче и самочувствии скажется поиск новой мотивации. Рыбам стоит прислушиваться к своему сердцу, искать новые увлечения, работу, друзей. Для хорошего настроения полезно будет заняться уборкой и наведением порядка дома.

Стоит опасаться проявления гнева и негатива по отношению к людям. Также рекомендуется избавиться от желания отомстить обидчикам: это самая бесполезная трата времени. Звезды и планеты не хотят видеть в мышлении Рыб стереотипные ноты. Нужно мыслить здраво и открыто, пытаясь ставить себя на место других, прежде чем выражать негодование.