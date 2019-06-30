- Гороскоп на 30 июня: Девам нельзя убегать от обязанностей, а Водолеям не нужно стесняться08:48
- Вечные нытики: эти знаки Зодиака постоянно чем-то недовольны10:30
- Гороскоп на 25 июня: Близнецам надо подумать о прошлом, а Скорпионам не стоит общаться с начальством08:09
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 июня 2019 года16:52
- Гороскоп на сегодня: Скорпионы могут плохо себя чувствовать, а Рыбам нельзя работать с бумагами07:00
- Гороскоп для всех знаков зодиака08:00
- Гороскоп на 21 июня: Овны могут добиться успеха, а Близнецам нужно соблюдать осторожность08:11
- Где знаки Зодиака смогут найти свою вторую половинку22:13
- Глоба назвал самые депрессивные знаки Зодиака: срочно берите себя в руки12:08
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
Гороскоп на 30 июня: Девам нельзя убегать от обязанностей, а Водолеям не нужно стесняться
Сейчас всем нужно обратить внимание на свой организм. Хотите знать, что вас ждет 30 июня?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут сложные дела, кому нужно начать что-то новое, а кто должен пойти к врачу.
Овен
Не сравнивайте себя ни с кем, это только еще сильнее укрепляет вашу неуверенность. Лучше подумайте, как вам стать лучше в делах, которые вы и так хорошо умеете. Таким образом вы добьетесь успеха. А вот лишняя самокритика вас затянет на дно.
Телец
Тельцов ждет множество интересных и сложных дел. Вам точно будет не скучно, но и нервы придется немного потратить. Не обращайте внимания на собственную неуверенность в своих силах, вы сейчас сами себя пытаетесь сбить с пути.
Близнецы
Не цепляйтесь за старые привычки. Если не начнете что-то новое, если ничего не измените, не сможете добиться целей. Вы сами тянете себя на дно, груз старых взглядов не дает вам идти вперед. Задумайтесь об этом и сделайте выводы.
Рак
Поберегите свое здоровье, пройдите врачей, если давно собираетесь это сделать. Не лишним будет провести плановый осмотр организма. Также стоит пить больше воды и исключить кофеин и сигареты. Ваше тело просит позаботиться о нем.
Лев
Не стоит браться за кардинально новые дела, лучше подумайте, как разнообразить то, что у вас уже есть. Если хочется перемен, измените к лучшему уже имеющуюся ситуацию. Не всегда полная смена декораций меняет картину происходящего.
Дева
Не убегайте от своих прямых обязанностей. Конечно, вам хочется заниматься чем-то веселым и интересным, но обычные дела сами себя не закончат. Завершите сначала то, что не решится без вас, и только потом беритесь за развлечения.
Весы
Продолжайте двигаться в собственномм направлении. Ваш курс окажется верным, если вы не будете с него сходить. Помните, что любые преграды на пути к цели даются нам для проверки нашей стойкости. Если не испугаетесь трудностей, все будет хорошо.
Скорпион
Пусть сейчас вы и не на высоте, но совсем скоро ситуация кардинально изменится. Если приложите определенные усилия, сможете приблизиться к желаемому достаточно быстро. В ваших руках ваше ближайшее будущее, действуйте активно.
Стрелец
Вам придется быть гибкими, иначе все просто начнет валиться из рук. Помните, что из любой ситуации есть несколько выходов, всегда существуют разные варианты развития сюжета. И многое зависит именно от вас, от вашего поведения и мудрости.
Козерог
Не стоит слишком критично к себе относиться. Вы занимаетесь тем, чем считаете нужным, делайте это с самоотдачей. Тогда результат не заставит себя ждать. Что касается ваших сомнений в своей привлекательности, они только у вас в голове. Разберитесь с ними.
Водолей
Не стесняйтесь переспрашивать и перепроверять, как выполняются ваши просьбы и поручения. Иногда люди могут просто забыть что-то сделать, или выполнить задачу не слишком качественно. В ваших интересах лично все проконтролировать, чтобы избежать путаницы.
Рыбы
Вам придется принять важное решение, которое повлияет на ход событий. Будет страшно, но сделать шаг все-таки стоит. Вам может показаться, что вы одни на своем пути. Но союзники просто пока не дают о себе знать. Они появятся как только будут вам нужны.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Гороскоп на 4 мая: Тельцам придется поработать, а Ракам лучше ничего не делать
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- "Секретное оружие" женщин по знаку зодиака
- Гуру пикапа: эти знаки Зодиака купаются в женском внимании
- Астрологи рассказали, как обманывают разные знаки Зодиака
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери07:51
- Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО07:29
- Минометы, танки, САУ: жители Донецка слышат звуки тяжелых орудий 22:34
- «ЛНР» ожидает блэкаут21:42
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- В Днепре взбешенная толпа взяла штурмом секонд-хенд11:28
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Климкин встревожен слухами о «сговоре» РФ и Европы09:58
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- "Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі17:56
- Идеальная профессия для каждого знака зодиака14:31
- 29 июня: праздник, именины, календарь, Тихон Тихий, обряды дня12:14
- Українські шахтарі можуть залишитися без роботи: у чому причина11:28
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев