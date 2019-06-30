Гороскоп на 30 июня: Девам нельзя убегать от обязанностей, а Водолеям не нужно стесняться

30.06.2019 08:48

Сейчас всем нужно обратить внимание на свой организм. Хотите знать, что вас ждет 30 июня?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут сложные дела, кому нужно начать что-то новое, а кто должен пойти к врачу.

Овен

Не сравнивайте себя ни с кем, это только еще сильнее укрепляет вашу неуверенность. Лучше подумайте, как вам стать лучше в делах, которые вы и так хорошо умеете. Таким образом вы добьетесь успеха. А вот лишняя самокритика вас затянет на дно.

Телец

Тельцов ждет множество интересных и сложных дел. Вам точно будет не скучно, но и нервы придется немного потратить. Не обращайте внимания на собственную неуверенность в своих силах, вы сейчас сами себя пытаетесь сбить с пути.

Близнецы

Не цепляйтесь за старые привычки. Если не начнете что-то новое, если ничего не измените, не сможете добиться целей. Вы сами тянете себя на дно, груз старых взглядов не дает вам идти вперед. Задумайтесь об этом и сделайте выводы.

Рак

Поберегите свое здоровье, пройдите врачей, если давно собираетесь это сделать. Не лишним будет провести плановый осмотр организма. Также стоит пить больше воды и исключить кофеин и сигареты. Ваше тело просит позаботиться о нем.

Лев

Не стоит браться за кардинально новые дела, лучше подумайте, как разнообразить то, что у вас уже есть. Если хочется перемен, измените к лучшему уже имеющуюся ситуацию. Не всегда полная смена декораций меняет картину происходящего.

Дева

Не убегайте от своих прямых обязанностей. Конечно, вам хочется заниматься чем-то веселым и интересным, но обычные дела сами себя не закончат. Завершите сначала то, что не решится без вас, и только потом беритесь за развлечения.

Весы

Продолжайте двигаться в собственномм направлении. Ваш курс окажется верным, если вы не будете с него сходить. Помните, что любые преграды на пути к цели даются нам для проверки нашей стойкости. Если не испугаетесь трудностей, все будет хорошо.

Скорпион

Пусть сейчас вы и не на высоте, но совсем скоро ситуация кардинально изменится. Если приложите определенные усилия, сможете приблизиться к желаемому достаточно быстро. В ваших руках ваше ближайшее будущее, действуйте активно.

Стрелец

Вам придется быть гибкими, иначе все просто начнет валиться из рук. Помните, что из любой ситуации есть несколько выходов, всегда существуют разные варианты развития сюжета. И многое зависит именно от вас, от вашего поведения и мудрости.

Козерог

Не стоит слишком критично к себе относиться. Вы занимаетесь тем, чем считаете нужным, делайте это с самоотдачей. Тогда результат не заставит себя ждать. Что касается ваших сомнений в своей привлекательности, они только у вас в голове. Разберитесь с ними.

Водолей

Не стесняйтесь переспрашивать и перепроверять, как выполняются ваши просьбы и поручения. Иногда люди могут просто забыть что-то сделать, или выполнить задачу не слишком качественно. В ваших интересах лично все проконтролировать, чтобы избежать путаницы.

Рыбы

Вам придется принять важное решение, которое повлияет на ход событий. Будет страшно, но сделать шаг все-таки стоит. Вам может показаться, что вы одни на своем пути. Но союзники просто пока не дают о себе знать. Они появятся как только будут вам нужны.