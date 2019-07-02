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Гороскоп на 2 июля: Овны будут привлекательны, а у Весов все будет валиться из рук
Сейчас важно планировать только те дела, которые можно закончить в срок. Хотите знать, что вас ждет 2 июля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно заняться спортом, кто ввяжется в авантюру, а кому придется разбираться со старыми проблемами.
Овен
Сейчас вы сосредоточены, уверены в себе и привлекательны. Это придаст вам сил успешно закончить многие дела. Звезды советуют заняться спортом или запланировать путешествие, новые впечатления еще больше раскроют ваш потенциал.
Телец
В этот день велик шанс ввязаться в авантюру. Ваше желание выделиться может сыграть с вами злую шутку. Будьте осторожны во всем, что касается риска, сейчас вы легко можете потерять больше, чем вкладываете.
Близнецы
Вам придется заняться решением давних проблем, о которых хотелось бы забыть. Но, к сожалению, дела сами по себе не могут закончиться. Поэтому соберитесь и приложите максимум усилий, чтобы потом можно было смело позволить себе отдохнуть.
Рак
Сейчас будет получаться далеко не все. Не стоит питать себя ложными надеждами, чтобы потом не пришлось огорчаться. Лучше постарайтесь мыслить прагматично и продумывать все детально. Так вы сможете снизить риск разочарований.
Лев
Ваш оптимизм сейчас поможет вам добраться до чего угодно. Любые вершины по плечу тому, кто твердо верит в свой успех. Так держать! Не опускайте руки, даже если окружающие в вас не верят. Они еще увидят, на что вы способны.
Дева
День будет спокойным и плавным. Сюрпризов не предвидится, поэтому просто расслабьтесь и делайте то, что запланировали. Не стоит рваться к новым вершинам, сейчас они не будут даваться легко. Подождите и добьетесь большего.
Весы
День будет противоречивым. Вы настроены оптимистично, но дела прямо таки валятся из рук. Не сдавайтесь и не психуйте по мелочам, полоса неудач скоро закончится, а вот ваши нервные клетки никто вам не вернет.
Скорпион
У вас много претензий к окружающим, но оправданы ли они? Постарайтесь услышать других людей, у них тоже есть свои точки зрения. Вы не можете быть правы абсолютно всегда, как бы вам того ни хотелось.
Стрелец
Чтобы избежать разочарований, стоит побыть наедине с собой и не браться за множество дел одновременно. Сейчас вам будет полезно общение с приятными для вас людьми, уделите время друзьям и семье.
Козерог
Не пытайтесь справиться со всем самостоятельно, если вам нужна помощь, стоит о ней попросить. Люди легко будут идти с вами на контакт, поэтому велик шанс собрать хорошую команду для дальнейшей работы.
Водолей
Негативные волны влияют на вас особенно сильно. Это может сказаться на работе, поэтому будьте осторожны. Если люди не идут на контакт, не навязывайтесь. Сейчас вам будет непросто кого-либо убедить в своей правоте.
Рыбы
Вы прикладываете немало усилий для поддержания хороших отношений с людьми. Этот нелегкий труд окупится. Также вы сможете преодолеть возникшие трудности. В целом, день будет наполнен позитивными вибрациями, хоть и появятся некоторые эмоциональные скачки.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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