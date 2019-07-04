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Астролог назвал знаки Зодиака, которым волшебно повезет в июле
Самыми удачливыми знаками Зодиака в июле 2019 станут четверо счастливчиков.
Об этом Главреду рассказал астролог Влад Росс.
По слова Росса, в сложных ситуациях, которыми будет богат июль, могут выигрывать Львы.
"Львы будут настойчивы и энергичны в июле, смело могут рисковать и "брать быка за рога", особенно в последней декаде месяца. Им все будет удаваться, любое их дело увенчается успехом. Особенно им будет везти в новых начинаниях. Кроме того, Львам будет везти во всем, что будет связано с тайнами: тайные сделки, тайные любовные приключения", - отметил он.
Второе место везунчиков июля гороскоп сулит Водолеям.
"Это будет хороший месяц в плане здоровья. Также все отлично будет складываться в работе. Неожиданно Водолеи могут найти новое место работы, сами собой будут приходить предложения вакансий. Поэтому Водолеям в июле лучше не планировать отдых, а поискать новое место работы – перед ними откроются хорошие возможности. Водолеи в июле могут найти надежных союзников и обзавестись хорошей протекцией. Особенно это проявится в первой половине месяца. Единственное – Водолеям нужно будет ставить четкие цели и добиваться их, а это представителя данного знака не очень свойственно", - объяснил Росс.
Скорпионам, которые получают "бронзу" самого удачливого знака месяца, фортуна будет сопутствовать в финансовых делах.
"Перед представителями этого знака будут открываться новые финансовые возможности, к ним будут приходить деньги издалека. Возможны удачные поездки за границу и смена места жительства. Их ждет успех с иностранцами. Скорпионам будет везти при поступлении в высшие учебные заведения", - отметил эксперт.
И замыкают круг фартовых знаков второго месяца лета Тельцы.
"Им в июле легко будет удаваться находить выгодные связи, входы и выходы. Им также будет фартить в учебе, в поездках, приключениях. Хорошая ситуация их ждет и в том, что касается любви, брака и отношений. Венера, управляемая Тельцом, будет находиться в знаке Рака, что очень благоприятно для Тельцов. Тельцы могут встретить свою вторую половинку, особенно вблизи солнечного затмения", - резюмировал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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