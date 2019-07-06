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Гороскоп с 8 по 14 июля предвещает перемены многим знакам: что ожидает именно вас
С 8 по 14 июля - Растущая Луна. Не удивляйтесь, если в данный период в вашу жизнь придет сразу несколько людей. Причем все они будут как на подбор - умные, интересные, веселые. Укрепляйте отношения, устанавливайте связи и не допускайте ссор и недопонимания сейчас. В будущем скажете себе за это спасибо.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Овен
Не хотите разрушить отношения? Тогда передайте бразды правления мужчине. А сами займитесь собой - обновите гардероб, например. Покупки принесут вам радость. Кстати, сейчас идеальное время для приобретения машины или квартиры. При этом кредит брать нежелательно.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Телец
Любые переезды и перелеты сейчас не рекомендуются. Лучше перенесите поездку. Желательно провести это время дома, лежа на диване с интересной книгой. Вам нужен отдых! Физический труд сейчас может обернуться травмами или обострением старых болезней.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Близнецы
Судьбоносным для вас станет период с 11 по 14 июля. В это время можно планировать все важные дела. Могут огорчить ближайшие родственники: будьте готовы к этому. Обратитесь за поддержкой к друзьям, второй половине, и вы почувствуете себя намного лучше.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Рак
Многих Раков на этой неделе ждут расставания. Если отнесетесь к ним философски, скоро в вашей жизни откроются новые двери. Сейчас лучше не давать в долг, если не хотите потерять деньги. Лучше помогать не материально, а хорошим советом, например.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Лев
Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь дадут о себе знать. Ох, как не-вовремя! Период благоприятен для того, чтобы продвигать свое идеи перед начальством. Их одобрят. Если вы дачник, поднажмите сейчас! Вы можете сделать больше и лучше, чем планировали.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Дева
Какой бы выбор не стоял перед вами сейчас, вы все сделаете правильно. Не сомневайтесь в своих силах! В данный период можно кардинально менять образ и судьбу. Также следите за знаками. Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их и помогать вам своими советами.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Весы
Не выясняйте отношений с любимым. Лучшее, что сейчас надо сделать, это просто отдохнуть друг от друга. Желательно не делать крупных покупок. Звезды советуют не сидеть дома и принимать все приглашения, которые будут вам поступать.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Скорпион
Вам может поступить заманчивое, но очень рискованное предложение. Принимайте его, только если будете полностью уверены в исходе. В данный период желательно работать по максимуму, чтобы позволить себе отдых потом. Самое время начинать планировать путешествие.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Стрелец
Некоторые Стрельцы сейчас могут закрутить бурный служебный роман. Однако продолжения у него, скорее всего, не будет. На службе сейчас лучше не попадаться под горячую руку начальства. В семье возможны бытовые ссоры. Сведите их на нет по собственной инициативе.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Козерог
Хронические болячки могут напомнить о себе. Лучшее, что вы можете сделать, - придерживаться здорового образа жизни. В выходные дни не сидите дома, отправляйтесь на свежий воздух. С 12 по 14 число возможны материальные поступления, которых вы не ждали.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Водолей
Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, старайтесь по-доброму относиться ко всем, кто будет к вам обращаться. Сделки, совершенные в этот период, окажутся невыгодными. А вот обучение пойдет только на пользу! Можно начать с любых онлайн-курсов.
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля 2019 года Рыбы
Чтобы разжечь былую страсть в любовных отношениях, придется постараться. Все в ваших руках, помните об этом! В отношениях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. В период с 8 по 10 июля оставайтесь начеку: вас могут обмануть.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, гороскоп на неделю, астрологический прогноз
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