Павел Глоба назвал даты июля, в которые все знаки Зодиака ждут серьезные испытания

07.07.2019 19:29

По уверениям астролога Павла Глобы, уже шагающий по планете Земля месяц июль обещает быть довольно удачливым и полным возможностей.

Примечательным же специалист называет тот факт, что буквально все знаки Зодиака сумеют на себе испытать успешность второго летнего месяца.

Правда, Глоба отмечает, что расслабляться на этом фоне не нужно, поскольку существует несколько дней в июле, которые могут принести с собой и серьезные испытания. Поскольку 7-го июля наступает фаза растущей Луны, то Павел Глоба говорит о том, что именно в этот временной отрезок могут возникать всевозможного рода противоречия, способные сбить с толку любого человека.

Исходя из этого, очень важно тонко прочувствовать эту ситуацию, постараться взять себя в руки и сделать правильный выбор. А вот если подойти к ситуации безответственно, то в этом случае можно надолго утратить связь с энергией Удачи. Ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые всегда на первое место ставят любовь. Весьма непростыми днями станут 16 и 17июля, поскольку на эти даты выпадает Лунное затмение.

Как отмечает астролог, это природное явление способно существенно усиливать все те негативные черты характера, которые имеются у человека. В частности, Глоба отмечает, что многие люди 16 и 17 числа могут проявлять чрезмерную жадность или ревность. Поэтому самым правильным решением в эти дни будет абстрагирование от всяких негативных мыслей и настроенность на позитив.

Еще одним не очень приятным для землян днем Павел Глоба называет 24 июля. В этот день Луна пойдет на убывание, но еще будет оказывать существенное влияние. А проявляться это воздействие будет в изменении восприятия окружающей действительности, что заставит людей предъявлять по отношению к своим близким завышенные требования.

В результате многие из наших современников будут проявлять несвойственные им черты характера, такие как неуверенность и, как следствие – раздражительность. Ну и в завершение Павел Глоба порекомендовал для достижения успеха в самом конце месяца отказаться от установления новых контактов и знакомств, а также воздерживаться от дальних поездок.



Источник: www.dialog.ua