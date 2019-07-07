- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией07:16
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача11:20
- От лучших к худшим: женские знаки Зодиака в браке09:51
- Украину ждет череда больших катастроф и несчастий: астролог Росс назвал самые критичные дни для страны08:12
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Павел Глоба назвал даты июля, в которые все знаки Зодиака ждут серьезные испытания 19:29
- Павел Глоба назвал три знака Зодиака, к которым скоро вернется любовь из прошлого12:13
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Соратница или любовница: какими женами становятся в зависимости от знака Зодиака10:15
- Гороскоп с 8 по 14 июля предвещает перемены многим знакам: что ожидает именно вас17:30
Павел Глоба назвал три знака Зодиака, к которым скоро вернется любовь из прошлого
Любовь, давно ушедшая, но не забытая, порой возвращается так неожиданно, что застигает нас врасплох.
Она заполонит собой всё остальное и заставит сожалеть о потерянных годах, когда её где-то носило. Сопротивляться такому сильному чувству, забыть его и выкинуть из сердца не так-то просто, да и не нужно. Астрологи утверждают, что настоящая любовь всегда приходит вновь и с новой силой топит арктические льды в душе привязанных друг к другу сердец. При этом неважно, при каких обстоятельствах вы расстались.
Некоторые знаки Зодиака буквально притягивают к себе человека, которого долго и искренне любят на расстоянии. Он ощущает это и, будто влекомый мощным магнитом, начинает думать о своей половинке, которую когда-то так глупо отпустил.
Водолей Позитивные и обаятельные Водолеи умеют ценить каждый прожитый день и любить жизнь. Даже несостоявшиеся отношения не могут искоренить их любовь к жизни. Возможно, именно это и заставляет давно ушедшего от Водолея человека тосковать и сожалеть о потерянной любви. Он начинает искать встречи и вновь добиваться возрождения чувств. Водолей не сопротивляется, ведь он помнит, как им было хорошо вместе. Он плюёт на условности и решается кардинально сменить привычный уже жизненный уклад. Водолей не посмотрит даже на то, что кого-то из близких он может ранить, вновь сойдясь с бывшим или бывшей. Судьба приготовит паре непростые испытания, но они всё выдержат и сумеют обрести долгожданное счастье. Ранее Ванга назвала знаки Зодиака, постоянно разрушающие свои отношения.
Лев Львы очень сильно ждут своего самого важного человека. Они пытаются забыться и погрузиться с головой в работу и тусовки с друзьями. Но в душе они всё-равно скучают и молят небеса о возвращении того самого или той самой, без которого ничто не мило и не радует по-настоящему. Звёзды говорят, что и ваша половинка тоже ожидает и даже жаждет встречи и организует её при первой же возможности. Перед свиданием Лев получит некий знак судьбы, который укажет ему, что всё было не зря: страдания, тоска, сожаления об упущенном счастье. Встреча полностью изменит бытие Льва и перевернёт с ног на голову привычный уклад жизни. Не торопите события, любовь уже идёт к вам давно проторенной дорогой, пусть и не так быстро, как вам хотелось бы.
Стрелец Сколько раз Стрельцам снилась ушедшая любовь. Она являлась такая желанная, тёплая и родная, что утром непременно накатывали слёзы сожаления о глупом расставании. Порой она лишала сна и заставляла коротать долгие часы, обнимая подушку и представляя, что Он или Она сейчас где-то тоже не спит, думает и скучает. Так и есть, и совсем скоро наступит то самое время, когда любовь снова вдохнёт жизнь и яркие краски в ваше серое существование. Прошлое уже в пути, и оно твёрдо намерено стать вашим будущим, на этот раз навсегда.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- Бесплатные зонтики от Партии регионов стали причиной драки (ВИДЕО)
- Гороскоп на 21 июня: Овны могут добиться успеха, а Близнецам нужно соблюдать осторожность
- Выборы мэра Енакиево. Президент сказал - земляки выполнили
- Какие три знака Зодиака вернутся к своей бывшей второй половинке в 2019?
- В Партии регионов "предельно удивлены" действиями Кокса и Квасьневского
- Депутат-регионал: "На Евромайдан приехали чеченские боевики" (ВИДЕО)
- На Донбассе развязались масштабные кровопролитные бои: ВСУ потеряли 9 бойцов, боевики - 608:00
- Тука назвал число жителей ОРДЛО, подавших заявки на получение паспорта РФ22:35
- Колонна губернатора Донетчины попала под обстрел под Мариуполем, есть погибший21:30
- Ударной волной едва не выбило стекла: Докучаевск содрогнулся от мощного взрыва18:30
- «У меня в квартире уши заложило!»: жители Луганска сообщают о сильном взрыве17:00
- Энергетики возобновили электроснабжение объектов КП "Вода Донбасса"13:30
- Боевики резко «озверели» и нарвались на ООС: «обстреливали со всего»08:01
- В Мариуполе житель "ДНР" с ножом напал на таксиста22:45
- «Являюсь сторонником отмены»: Пушилин высказался по поводу комендантского часа21:58
- А боевики против! В "ЛНР" ответили на слова Зеленского о мосте в Станице21:33
- Арест имущества Порошенко: стали известны скандальные подробности08:18
- На Донбассе развязались масштабные кровопролитные бои: ВСУ потеряли 9 бойцов, боевики - 608:00
- Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможне07:45
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией07:16
- Тука назвал число жителей ОРДЛО, подавших заявки на получение паспорта РФ22:35
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Колонна губернатора Донетчины попала под обстрел под Мариуполем, есть погибший21:30
- Максим Виторган уже нашел замену экс-супруге Ксении Собчак - такого никто не ожидал 21:06
- Законопроект о «дематюкации» вернули Богомолец20:47
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам20:33
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача11:20
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены17:49
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- Рада уготовила украинцам новое наказание, «до пяти лет тюрьмы»: что произошло