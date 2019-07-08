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Архив - Астрологический прогноз

Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака

08.07.2019 22:38
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Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака

До 2020 года еще достаточно много времени. Однако, уже появились первые предсказания от европейского астролога. Многие люди уже с нетерпением ждут 2020 года. Ведь он обещает быть действительно магических практически для всех.

2020 год будет существенно отличаться по энергетике от предыдущих 50 лет. По восточному календарю-это год Белой Крысы. Что же такого особенного в 2020 году?

Дело в том, что 2020 год-это год перемен. Перемены войдут в жизнь каждого человека и существенно повлияют на грядущие 7 лет жизни. Но боятся не стоит. Белая Крыса на то и Белая, что принесет она удачу и покровительство Высших Сил.

Например, многие женщины которые давно хотели ребенка смогут осуществить свою мечту в 2020 году. Умрет старая личность женщины без детей и родиться новая-мамы.

Перемен избежать не получиться ни у кого. Повезет всем, кто позволит переменам войти в свою жизнь. Трудности будут ждать тех, кто сопротивляется переменам.

Класс, жду уже 2020 года с нетерпением. Предыдущий два года были очень тяжелые для меня.

Смотрим в видео самый точный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака:

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
 
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