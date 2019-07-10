Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача

10.07.2019 11:20

Астрологи отмечают, что всего самых удачливых Знаков Зодиака пять.

Телец

Тельцы — самые везучие люди в плане денег. Вы вряд ли найдете кого-то, кому так сильно везет. Они постоянно находят самую интересную работу, им удается выбить себе лучшую цену, они мастера торговли и финансовой коммуникации. Это прирожденные бизнесмены и финансисты. Тельцы представляют собой лучший симбиоз всех необходимых для ведения денежных дел качеств. Конечно, вы можете подумать, что именно этим и объясняется удача Тельцов, но это не совсем так. Тельцы выходят сухими из воды там, где других людей настигает карма. Они вкладывают деньги не всегда правильно, но если что-то не получается, то потери всегда минимальны.

Дева

Девам везет по жизни и, что особенно важно, в критических ситуациях. Баловнями судьбы Дев назвать сложно, но если происходит что-то, что касается всех вокруг, то люди именно этого Знака выходят сухими из воды. Судьба никогда не оставляет Дев без помощи. Эти люди получают поддержку Вселенной всегда, когда нуждаются в ней больше всего на свете. Благодаря своей удачливости Девы являются ярыми сторонниками философии о том, что все происходящее ведет нас к лучшему будущему. Астрологи не могут понять, почему эти люди столь удачливы. Девы похожи на всех остальных тем, что удача отворачивается от них, когда они слишком сильно рискуют. Астрологи советуют Девам бороться с ревностью, так как из-за нее могут быть проблемы с удачей.

Скорпион

Скорпионы — самые большие везунчики в любовной сфере. Это выражается в том, что они постоянно оказываются в нужном месте и в нужное время. Скорпионам везет, потому что им не нужно искать вторую половинку — она сама их находит. Возможно, звезды и планеты награждают их особой удачей, потому что они однолюбы и довольно честные люди. Иногда судьба и фортуна бросают под ноги Скорпионам сокровища в виде удачной работы, правильных знакомств, вытаскивают их из передряг, дарят надежду. Бывает и так, что некоторые повороты судьбы кажутся Скорпионам наказанием, но потом они превращаются в нечто благоприятное. Еще судьба дарит Скорпионам сильное здоровье и хорошее настроение, очень сильную энергетику.

Стрелец

Стрельцы — баловни судьбы, потому что Вселенная наделяет их особыми талантами, умом, сообразительностью, харизмой и обаянием. Эти люди успешны во всех сферах жизни, могут что угодно продать или кого-угодно уговорить. Еще у этих людей одна из самых сильных интуиций среди всех Знаков Зодиака, что тоже можно считать большим везением. Стрельцам даже в азартных играх везет. Они выигрывают в лотереи, угадывают с вложениями средств. Представителям данного Знака везет в разного рода баталиях на финансовом или любовном поприще. Люди прислушиваются к ним, любят и уважают их. Стрельцы гораздо чаще, чем кто-либо другой, оказываются там, где нужно.

Водолей

Водолеи удачливы в творческом плане, в работе и в поисках себя. Этим людям чаще других удается заниматься по жизни тем, что они любят больше всего. Это счастливые люди, у которых всегда есть какая-то цель, которые могут и умеют бороться с апатией. Вселенная также дарует людям этого Знака власть над окружающими. Они мастера убеждений — им невозможно отказать. Это очень харизматичные люди, у которых всегда небо голубое, солнце яркое, а возможности никогда не заканчиваются. Они заражают своим оптимизмом, умеют быть лидерами. Водолеям повезло в том, что им не нужно искать мотивацию. Они сами являются ее олицетворением.

Источник: https://from-ua.com