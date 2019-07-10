От лучших к худшим: женские знаки Зодиака в браке

10.07.2019 09:51

Есть женщины, которые родились, чтобы строить свой мир вокруг вас, и женщины, которые просто не замечают, что вы существуете. Если вы хотите жениться, вам, возможно, будет любопытно узнать астрологическую характеристику женщины, с которой вы собираетесь прожить жизнь. Вот какие знаки Зодиака будут лучшими и не очень женами:

Рак (21 июня — 22 июля)

Если вы ищете верность и стабильность, жена, родившаяся под знаком Рака, — идеальный выбор. Женщины-Раки ценят семейную жизнь и инвестируют в нее свое время, силы и эмоции. Она никогда не будет лгать вам. Она – женщина-волчица, одна на всю жизнь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Женщины-Рыбы чрезвычайно талантливые и любящие партнеры, они ничего не пожалеют, чтобы убедиться, что вы счастливы. Часть ее натуры стремиться к самовыражению через творчество, а вторая часть льнет к детям, которых она хочет растить с вами вместе. Если вы поймете свою женщину-Рыбы, вы откроете для себя цветок невероятной красоты и море понимания. Рыбы преданны и умны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Женщины, родившиеся под этим знаком Зодиака, необычайно приятны. Они — динамичные мыслители, которые ставят себе долгосрочные цели, вдохновляющие вас. Вы никогда не будете ругаться женщиной-Весы, она привыкла получать то, чего хочет по-доброму, а не посредством манипуляций. Женщины-Весы любят секс и романтику и готовы экспериментировать.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы обнаружите, что противостояние с женщиной-Тельцом может положительно стимулировать брак. Женщины-Тельцы очень умны, поэтому вы должны постоянно тренировать свой мозг, чтобы не отставать от нее. Из Тельцов получаются очень преданные и постоянные жены, а также потрясающие матери ваших детей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Женщина-Водолей сильная и независимая, а также приятная и любящая. Единственное, что вам нужно запомнить, — избегайте скуки в отношениях, она ее не терпит. Кроме того, она очень проницательна и остроумна, поэтому вам нужно соответствовать ей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Дом, бизнес и дети – тяжело совместимые вещи, но женщина-Козерог справиться со всеми ими с утонченностью. Когда вы вступаете в брак с женщиной-Козерогом, вы вступаете в брак с порядком и расписанием. Это очень организованная женщина, но сущий дьявол в постели.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Женщины-Близнецы — одни из самых любящих жен, которых вы когда-либо встречали. Пока, конечно, ее интересы не изменятся. Жена-Близнецы – очень разносторонняя натура. Она креативна, преданна и привязчива, но часто показывает и свою темную сторону – капризы, неуверенность и поверхностность.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Жена-Скорпион, несомненно, проявит в вас лучшие качества. Однако вы должны твердо стоять на ногах и иметь сильный характер, потому что эта женщина потребует от вас больше, чем вы можете дать. Тем не менее, в целом, ее склонность устанавливать высокую планку может спровоцировать вас работать над собой. Она не останется в долгу. Скорпионы – искусные любовники в постели, с ними вы никогда не соскучитесь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы должны быть созданы для роли супруга, если хотите жениться на девушке-Деве. У нее отличное представление о том, что правильно и что неправильно, и, хотя это может сработать для нее, это может не всегда работать для вас. Иногда проще согласиться с ней и сказать: «Да, дорогая». Если вы хотите воспользоваться ее невероятной способностью любить и обожать вас, вам нужно приспособиться к ней.

Лев (23 июля — 22 августа)

Она отдаст вам все, что у нее есть, однако следите за ее перепадами настроения. Ее взлеты и падения печально известны, и, если она не получает то, чего хочет, она может сорваться. Возможно, вы слышали выражение: «Мы делаем больно тем, кого любим»? Поэтому, если вы — тот, кого она любит, тогда приготовьтесь к ударам, потому что эта дама не будет размениваться ни на что меньшее, чем она хочет и когда она этого захочет.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Женщина-Овен великолепна, красива и обворожительна. Она также амбициозна и уверенна в себе. Как жена, она невероятно преданна, но она ожидает платы за эту преданность, и, если вы не предложите ей идеальные условия для брачной сделки, она первой оставит вас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Женщины-Стрельцы потрясающи, пока делают то, что хотят. Они желают свободы больше, чем преданности, и, хотя они верные и внимательные партнеры в браке, их гораздо больше интересуют собственные творческие планы. Женщины-Стрельцы — прекрасные партнеры, если вы можете справиться с их странностями.

Источник: https://from-ua.com