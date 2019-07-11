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Не могут себе отказать: слабости в зависимости от знака Зодиака
У каждого из нас есть собственные «слабости», в которых мы не можем себе отказать, и это вполне нормально, было бы странно, если они отсутствовали. Кто-то очень любит кататься на скейтборде, а кто-то кушать шоколадки по ночам. Но вот, если верить гороскопу, то у каждого знака зодиака есть свои определенные пристрастия и зависимость, которая им соответствует.
Овен: кофеман/чаеман
Этот знак зодиака настоящий поглотитель чаев и кофе, они постоянно нуждаются в этом напитке и готовы покорять мир, главное – дайте ему выпить что-то из этого списка.
Телец: еда
Это настоящие гурманы, которые любят вкусно покушать и у них чрезвычайно огромный аппетит, Тельцы умеют наслаждаться едой и если вы вдруг захотите вкусно поесть, зовите Тельца, он точно посоветует что-то вкусное.
Близнецы: сигареты
Они понимают, что это вредно, но ничего не могут поделать. Они курят везде: в машине, дома, в подъезде. Им это необходимо.
Рак: болеутоляющие
Раки физически очень чувствительные, поэтому они всегда успокаивают боль, не важно плечо ли это, нога или голова.
Лев: покупки
Это давно известный факт, что львы очень любят покупки и они те еще шопоголики. Им важно всегда и везде выглядеть на все 100, поэтому они потратят последнее, чтобы выглядеть сногсшибательно.
Девы: нестабильные отношения
У этого знака зодиака большое сердце, поэтому они любят искренне и по-настоящему. Девы могут держаться даже за те отношения, которые уже изжили себя. Это согласитесь, тяжело.
Весы: интернет
Этот знак даже и дня не может представить без интернета! Их телефон в руках 24/7 и если вдруг пропадает интернет – для них это личная трагедия.
Скорпион: близость
Им нужна близость с партнером, который полностью удовлетворит его во всех аспектах. В этом знаке только лишь страсть, они безумно энергичные в этом вопросе.
Стрелец: приключения
Этот знак безумно любит приключения и азарт. Хлебом их не корми, дай только влезть во что-то опасное и впечатляющее.
Козерог: работа
Они безумные трудоголики и нисколько не лентяи. Если они увлекаются делом, то их никто не остановит. Выполняют в основном работу очень качественно.
Водолей: игры/книги
Водолеи любят пофантазировать и мечтать. Поэтому их зачастую можно увидеть с книгой или с какой-нибудь видеоигрой в руке. Зависимость, такая зависимость.
Рыбы: романтика
Этот знак очень чувствителен и романтичен. Он глубоко проникается любовью и человеком, которого любит. Поэтому им важно, чтобы их поняли.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, зависимость, знаки Зодиака
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