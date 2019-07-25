Гороскоп на 25 июля: неожиданный хаос у Тельцов и конфликты у Дев

25.07.2019 08:11

Многие сейчас могут почувствовать тревогу и упадок сил. Хотите знать, что вас ждет 25 июля?

Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому улыбнется удача, кто будет слишком нервным, а кого ждет прогресс в делах.

Овен

Ваш сегодняшний пессимизм способен привести к упадку сил и нежеланию делать что-либо. А избыточная активность в таком состоянии может спутать вам карты и внести хаос в дела. Попробуйте посмотреть на происходящее с другой, более оптимистичной, стороны и, возможно, фортуна вам улыбнется.

Телец

Звезды обещают Тельцам довольно спокойный и размеренный день, подходящий для накопления сил. Но также предупреждают о возможном вмешательство внешних сил, способных перевернуть все вверх дном и добавить нотку хаоса в ваш распорядок. Если так случится, не пугайтесь - вы будете в силах со всем справиться.

Близнецы

Сегодняшний день благоприятен для карьеры и амбициозных планов. Звезды советуют Близнецам не закрепляться на рубежах одержанных побед, а двигаться дальше, используя полученные награды как преимущество и возможность продвинуться дальше конкурентов.

Рак

В этот день звезды наделят воображение Раков огромной силой. Смело следуйте за ним по страницам любимых книг, фильмов, или просто пуститесь в мечты. Сегодняшний день не требует от вас решения повседневных задач. Так что разрешите вашему сознанию отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Лев

Звезды советуют Львам не размениваться по пустякам, а начать что-то глобальное и грандиозное. Сегодня удача и успех на вашей стороне во всех сферах вашей жизни. Возьмите максимум, чтобы получить грандиозные результаты завтра.

Дева

В этот день Девы могут стать раздражителем и объектом нападок со стороны близких и окружающих. Ваша энергетика будет провоцировать других на конфликты. Стоит попробовать побыть одному, так как иначе вашим обидчикам может крепко достаться, что может сказаться в дальнейшем на ваших отношениях.

Весы

Не лучший день для общения с окружающими. Ваш бескомпромиссный настрой и требовательность к себе и другим будут помощниками в делах. Но с точки зрения близких, вы будете выглядеть тираном, постоянно подхлестывая всех вокруг.

Скорпион

В этот день вам будет нехватать уверенности в себе. Внутренние колебания будут мешать принятию правильных решений, а при необходимости быстрых действий вероятность необдуманного шага или прострации крайне велика. Звезды советуют вам сохранять спокойствие и отложить ответственные вопросы на потом.

Стрелец

Ваши уверенность, работоспособность и активность помогут вам решить множество разных дел - от старых до новых и острых. Главное в это время не слишком раздражайте своим рвением окружающих. Используйте свою энергию в конструктивном, а не деструктивном ключе.

Козерог

День пройдет для Козерогов спокойно. Возможно появится желание поделиться с кем-то хорошим настроением. В таком случае проявите свою заботу к близким, помогите советом или делом. Добрые дела сегодня возвысят вас как в собственных глазах, так и в глазах окружающих.

Водолей

Звезды советуют Водолеям в этот день полагаться на холодный ум и трезвый расчет. Только факты, цифры и логика. Эмоции и интуиция сегодня не на вашей стороне. Лучше всего заняться вопросами финансов, составления бизнес-планов и бюджетов.

Рыбы

Рыбам нужно как следует отдохнуть. Хоть ваша внутрення энергия и будет вас склонять к бурной деятельности, лучше ее направить на какой-то активный досуг. Иначе состояние рассеянности может внести бардак даже в обычные задачи.