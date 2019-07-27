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Гороскоп на 27 июля: Близнецы попросят помощи, а Козерогам нельзя забывать об окружающих
В этот период многим знакам Зодиака может стать скучно. Хотите знать, что вас ждет 27 июля?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будет легко решать задачи, кто сможет контролировать ситуацию, а кого ждут трудности и преграды.
Овен
Этот день будет благоприятным для саморазвития и творчества. Ваша энергия позволит решить практически любую поставленную перед вами задачу и обойти конкурентов. Звезды также указывают на вероятность полезных знакомств и приятных сюрпризов. В том числе и материальных.
Телец
Тельцы смогут сами контролировать ситуацию. Вы получите полную свободу, только от вас будет зависить развитие дальнейших событий. Это повлечет за собой большую ответственность, ведь на ваши плечи упадут ошибки не только ваши, но и коллектива.
Близнецы
Близнецам многое будет удаваться, но вы сами можете начать сомневаться в своих силах. Чтобы это побороть, поговорите с кем-то, в ком уверены. Пусть ваше окружение поможет вам выбраться из эмоционального застоя, не закрывайтесь от людей.
Рак
Для представителей этого знака день будет не слишком приятным. Вам будет некомфортно в окружении, к которому вы привыкли. Дела будут казаться скучными, мало что сможет завладеть вашим вниманием. Займитесь своим эмоциональным фоном.
Лев
Вы можете начать жалеть о каких-то делах, которые вам не удалось реализовать. Эти размышления стоит прекратить, так как они не приведут ни к какому полезному результату. Не зацикливайтесь на прошлых возможностях, живите в текущем времени.
Дева
Вы будете хорошим организатором. Все вопросы, касающиеся планирования, лучше доверить только себе. Не перекладывайте свои дела на других, особенно дома. Постарайтесь отвлечься от суеты и уделить время семье.
Весы
Ваша энергия будет бить через край и вам периодически будет непросто с ней совладать. Это можно использовать, направив поток мыслей в полезное русло. Берите на себя меньше рутины, творческие и трудные задачи сейчас будут даваться вам проще.
Скорпион
Скорпионы будут особенно чувствительны к любой критике. Даже мелкие замечания могут вас сильно огорчить. Не принимайте все настолько близко к сердцу. В любовных делах будьте решительнее, не бойтесь проявить инициативу. И не огорчайтесь из-за небольших неудачи.
Стрелец
Вам стоит мыслить как можно менее консервативно. Вероятно, что сейчас вам откроется какая-то совершенно новая сфера деятельности. Чтобы ее освоить, нужно будет пересмотреть свои привычки и от многих из них отказаться. Развивайтесь, это принесет успех.
Козерог
А вот вам стоит действовать консервативно и не пытаться слишком активно импровизировать. Так вы сможете наконец завершить сразу несколько давних дел. Не забывайте, что окружающие тоже могут уставать, не ждите от людей слишком многого.
Водолей
Ваши резервы сейчас окажутся практически истощены. Любые занятия, будь то бытовые задачи, спорт, либо работа, будут казаться вам неважными, либо неоправданно трудозатратными. Вам следует хорошо отдохнуть, чтобы восстановить силы и набраться терпения.
Рыбы
Если будете контролировать свои эмоции, сможете преодолеть многие преграды. День будет очень хорошим для тех, кто держится на позитивной волне. Старайтесь руководствоваться логикой и здравым смыслом, и только потом включать воображение.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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