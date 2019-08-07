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Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время
Жизнь - такая штука, что каждый в ней устраивается, как может. И судьба каждому улыбается по-разному, а от кого-то и вовсе отворачивается.
Но не для всех наступившая черная полоса будет нескончаемой. Астрологи подсказывают, что в самом ближайшем будущем сразу трем знакам Зодиака, наконец-то, начнет везти в жизни. И они начнут выбираться из той глубокой финансовой ямы, куда угодили ранее. Овен Овны - люди не только умные, но и несгибаемые.
И если так случилось в жизни, что они из благополучных превратились в нищих, их врождённое упорство, выносливость и терпение помогут им преодолеть этот кризис.
И по мнению экспертов, пик кризиса уже пройден. Теперь пойдёт обратный процесс. Вместо падения - снова путь наверх. Он трудней, чем пикирование вниз. Но Овны умеют идти к намеченной цели, сжав зубы. Они дойдут. Козерог Козероги трудолюбивы, но им не всегда везёт в жизни. Так бывает, вкалывает человек, вкалывает всю свою сознательную жизнь.
А к старости остаётся на «бобах». Но врождённый энтузиазм не позволяет Козерогам сидеть и плакаться кому-то в жилетку. Они искренне верят в высшую справедливость.
И специалисты говорят, что специально для них она наступит. Кому-то достанется жильё от умершего родственника, о ком-то вспомнят взрослые дети, и позовут к себе внуков нянчить.
Ранее Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые до конца лета притянут к себе успех. Рыбы Рыбы могут построить успешный бизнес невероятно быстро. Но не в силах отказать себе в лишнем адреналине, часто пускаются в рискованные операции. И также легко, как и построили, разрушают собственное детище. Но у Рыб есть одна невероятно положительная черта. Они умеют находить себе друзей. А это значит, что они не останутся со своей бедой один на один.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, гороскоп, Павел Глоба, астрологический прогноз
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