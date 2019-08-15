- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну14:30
- Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу07:48
- Гороскоп на 13 августа: Скорпионов ждут финансовые потери, а Рыбам нужна дисциплина08:09
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Чутье прокачано на максимум: 5 знаков Зодиака с суперинтуицией15:45
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Гороскоп на 9 августа: финансовые потери у Овнов и романтические порывы у Весов10:40
- Астрологи рассчитали, каким знакам Зодиака ждать настоящей любви до конца августа22:43
- Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые выберутся из нищеты в ближайшее время15:20
Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
“... И было утро, когда стоял Бог перед своими двенадцатью детьми и в каждого из них посадил семя человеческой жизни. Один за другим каждый ребенок делал шаг вперед, чтобы получить свой назначенный дар“, пишет cluber.
Тебе, Овен,
Я даю первое семя и честь посадить его. Каждое семя, которое вы посадите, размножится на один миллион больше в ваших руках. Вы будете первым, кто проникнет в умы людей с Моей Идеей. Но не ваша работа питать Идею и подвергать ее сомнению.
Ваша жизнь – это действие, и единственное действие, которое я приписываю вам, – это рассказывать людям о Моем Творчестве. За хорошую работу я даю вам добродетель Самоуважения.
…. Спокойно Овен отступил назад на свое место.
Тебе, Телец,
Я даю право превратить семя в материю. Ваша работа большая, требующая терпения. Вы должны закончить все начатое, иначе семена будут потрачены впустую на ветер. Вы не должны ни сомневаться, ни менять свое мнение на полпути, ни зависеть от других. Для этого я даю вам дар Силы. Используйте его мудро.
…. И Телец шагнул назад на свое место.
Вам, Близнецы,
Я даю вопросы без ответов. Вы можете принести людям понимание того, что они видят вокруг. Вы никогда не узнаете, почему люди говорят или слушают, но в стремлении к ответу, вы найдете мой дар Знания.
…. И Близнецы отступил назад на свое место.
Тебе, Рак,
Я приписываю задачу учить людей эмоциям. Моя миссия для вас, вызывать у людей смех и слезы, чтобы чувства развивали их изнутри. Для этого я даю вам дар Семьи, благодаря которому ваша полнота может размножаться.
…. И Рак отступил назад на свое место.
Тебе, Лев,
Я даю работу показывать мое творчество во всем его блеске миру. Но вы должны быть осторожны с гордостью и всегда помнить, что это Мое Творение, а не ваше. Ибо, если вы забудете об этом, люди будут презирать вас. Работа, которую я даю вам, принесет много радости, если вы будете выполнять ее хорошо. Для этого у вас должен быть дар Чести.
…. И Лев отступил на свое место.
Тебя, Дева,
Я прошу исследовать все, что человечество сделало с моим Творением. Вы должны тщательно изучить их путь и указать им на ошибки, чтобы Мое Творение могло совершенствоваться. Для этого я даю вам дар Чистоты Помыслов.
…. И Дева отступила на свое место.
Вам, Весы,
Я даю миссию служения, чтобы люди помнили о своих обязанностях перед другими. Так они могут научиться сотрудничеству, а также способности отвечать за свои действия. Я поставлю вас везде, где есть диссонанс, и за ваши усилия я даю вам дар Любви.
…. И Весы отступили на место.
Тебе, Скорпион,
Я даю очень трудную задачу. Вы будете иметь возможность знать умы других людей, но я не разрешаю вам говорить о своем знании. Много раз вам будет больно от того, что вы видите. В своей боли вы отвернетесь от Меня и забудете, что это не я, а извращение Моей Идеи, вызывает у вас боль.
Вы будете знать человечество так хорошо, как животных. Вы будете так бороться с животными инстинктами в себе, что потеряете свой путь. Но когда вы, наконец, вернетесь ко Мне, Скорпион, у меня есть для вас высший дар Цели.
…. И Скорпион отступил назад.
А тебя, Стрелец,
Я прошу заставлять людей смеяться, ибо в своем неправильном понимании Моей Идеи люди становятся злобными. Через смех вы должны дать людям надежду, а через надежду повернуть их глаза ко Мне. Вы будете дотрагиваться до многих жизней, но только на мгновение. Вы будете знать неугомонность в каждой жизни, к которой вы прикоснулись.
Вам, Стрелец, я даю дар Изобилия, чтобы вы смогли добраться до любого уголка темноты и принести свет.
…. И Стрелец отступил назад на свое место.
Тебя, Козерог,
Я прошу трудиться в поте лица, чтобы научить людей работать. Ваша задача не из легких, потому что вы будете чувствовать все труды человечества на своих плечах. Но ваше бремя содержит Ответственность за ваших братьев и сестер, которую я возложил на вас.
…. И Козерог отступил назад на свое место.
Тебе, Водолей,
Я даю представление о будущем, чтобы люди могли увидеть другие возможности. Вы будете чувствовать боль одиночества, потому что я не позволяю персонализировать Мою Любовь. Но для того, чтобы поворачивать глаза людей к новым возможностям, я даю дар Свободы. В свободе вы сможете продолжать служить человечеству там, где это нужно.
…. И Водолей отступил назад на свое место.
Вам, Рыбы,
Я даю самую трудную задачу из всех. Я прошу вас собрать все печали в мире и вернуть их мне. Ваши слезы должны быть, в конечном счете, моими слезами. Горе, которое вы будете поглощать, – это эффект непонимания людьми Моей Идеи. Но вы должны дать им сострадание, чтобы они могли попытаться снова.
Для этой наиболее трудной задачи, я дам вам самый большой подарок. Вы будете единственным из моих двенадцати Детей, кто поймет меня. Этот дар понимания только для вас, Рыбы. Если вы попытаетесь передать его человечеству, они не послушают.
…. И Рыбы отступили на свое место.
И Дети ушли, и каждый решил сделать свою работу лучше всех, чтобы получить свой подарок.
Но никто полностью не понимал свою задачу и свой подарок. Когда они вернулись озадаченные, Бог сказал: “Каждый из вас считает, что другие дары лучше. Поэтому я позволю вам торговаться“.
Все дети были в приподнятом настроении, оценив возможности новой миссии. Но Бог улыбнулся и сказал:
“Вы будете возвращаться ко мне много раз, и просить освободиться от вашей миссии, и каждый раз я буду выполнять ваше желание.
Вы будете идти через бесчисленные реинкарнации, прежде чем завершите первоначальную миссию, предписанную для Вас. Я даю вам неисчислимое время, чтобы сделать это, но только тогда, когда миссия будет выполнена, вы сможете быть со мной”.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
- Экс-мэр Макеевки взял Крым
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании
- Что изменится с утверждением русского языка региональным?
- В Донецке собрались митинговать три партии
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами
- США хотят о запрете на въезд Клюеву, а Россия - Тягнибоку и Яценюку
- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- В Станице Луганской построят временный обходной мост21:56
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"21:31
- Тупик в Минских переговорах - "победа" для Украины: Казарин сделал неожиданное признание17:18
- «У деда отобрали кусок колбасы, у бабки - кошачий корм»: что происходит на блокпостах боевиков на Донбассе16:15
- "Воруют" даже у пенсионеров: люди жалуются на беспредел боевиков "ДНР" на КПВВ - соцсети12:01
- В Горловке за сутки обстрелами повреждены 4 дома, один полностью сгорел11:49
- Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа08:36
- «Я убежден на сто процентов»: у Зеленского ошарашили тревожным заявлением о наступлении России08:18
- ГПУ сообщила о подозрении Юрию Грымчаку: чиновнику грозит 12 лет лишения свободы07:59
- «Все, что мы делали,— это полный беспредел»: Прилепин рассказал об убийстве украинцев на Донбассе07:46
- На Донбассе стал "грузом 200" террорист РФ Морячок - родственники боевика умоляют о помощи07:30
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости22:38
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- В Станице Луганской построят временный обходной мост21:56
- Прилепин, дрожа и заикаясь, рассказал о своих преступлениях на Донбассе: "Не знаю, что мне за это будет"21:31
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Душа-человек: рейтинг самых добрых знаков Зодиака22:20
- Вред от кальяна сравнили с опасностью обычных сигарет20:45
- Непривитых детей не пустят в школу и садики19:20
- Эксперты объяснили, как бросить курить народными способами19:01
- Как помочь себе пережить мощные магнитные бури 16-17 августа15:00
- Что они скрывают: 6 секретов, которые помогут отпугнуть комаров11:16
- Медики рассказали, почему кожа под глазами становится темной09:03
- Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу07:48
- Медики назвали самое опасное гигиеническое средство22:38
- Врачи назвали простой способ вылечить простуду21:55
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- Донецк "гудит" после смертельного ДТП в самом центре: погибли дети, много раненых
- Пушилин собирает батальон спецназначения: донецкий блогер сообщил, что задумал главарь ОРДО
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- У Зеленского рассказали о тайном решении по Донбассу: «Давайте называть вещи своими именами»
- В центре Донецка страшная авария: среди погибших дети, много пострадавших
- Стала известна фатальная дата для Путина: в РФ готовится соглашение с Украиной
- "Все сотрудники превратились в пепел", - инженер рассказал, как рванул ядерный двигатель ракеты на полигоне в России
- Испытания "радиоактивной" ракеты под Северодвинском: ночью готовится эвакуация гражданского населения - срочные подробности
- Сын Порошенко отказался говорить на украинском: скандальное видео попало в сеть