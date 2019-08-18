- Гороскоп на 18 августа: Дев будут терзать старые проблемы, а Стрельцам нельзя рисковать08:12
- Гороскоп на 17 августа: Козерогам нужно контролировать эмоции, а Рыбы будут нарываться на скандал08:11
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну14:30
- Знаки Зодиака: кому эта неделя августа принесет проблемы, а кому удачу07:48
- Гороскоп на 13 августа: Скорпионов ждут финансовые потери, а Рыбам нужна дисциплина08:09
- Мстительные и агрессивные: названы главные злюки среди знаков Зодиака16:00
- Только позитивные установки: любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года08:42
- Чутье прокачано на максимум: 5 знаков Зодиака с суперинтуицией15:45
- Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое: Гороскоп на 11 августа12:42
- Гороскоп на 9 августа: финансовые потери у Овнов и романтические порывы у Весов10:40
Гороскоп на 18 августа: Дев будут терзать старые проблемы, а Стрельцам нельзя рисковать
Этот день будет очень контрастным, поэтому важно сохранять внутренний баланс. Хотите знать, что вас ждет 18 августа?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут финансовые поступления, а кому нужно всерьез задуматься о своем бюджете.
Овен
Лучше не совершать крупных покупок и не проводить важных встреч. Сейчас вы можете как выиграть все, так и проиграть. Ваш день будет напоминать рулетку. Если хотите рискнуть, пробуйте. Но помните, что победа не гарантирована.
Телец
В этот период у вас могут возникнуть новые интересные идеи, займитесь их реализацией. Если захотите попробовать что-то новое, подойдите к этому с умом, но не сдерживайте своих порывов. Сейчас важно не упустить момент.
Близнецы
Доверяйте сердцу и занимайтесь тем, чем искренне хотите. Не слушайте тех, кто в вас не верит. Период будет жизнерадостным и веселым, близкие будут вас радовать. Наслаждайтесь и идите вперед, к своим мечтам.
Рак
Наведите порядок вокруг и внутри себя. Окружающие сейчас настроены к вам благосклонно, это поможет найти общий язык даже с теми, с кем обычно возникает немало споров. Вы уникальный собеседник, помните об этом при решении деловых задач.
Лев
В это время ваше шестое чувство будет очень обострено, лучше внимательно прислушайтесь к нему. На этот день хорошо бы назначить важные переговоры. Даже если они были запланированы на другое время, постарайтесь их перенести.
Дева
Перестаньте думать о старых проблемах. Прошлое уже не вернешь, оно только держит вас и не дает идти вперед. Вы прошлый и вы нынешний - это два совершенно разных человека. Примите это в себе и не ругайте себя по мелочам.
Весы
Постарайтесь побыть наедине со своими мыслями и разложить их по полочкам. Впереди хорошее время, но вам нужно настроиться на позитив, чтобы получить от него удовольствие. Прошлые травмы не дают вам расслабиться, отпустите их.
Скорпион
Вы зацикливаетесь на себе и не слышите окружающих. Потому и допускаете немало ошибок. Если немного укротите свое самолюбие, сможете быстро исправить собственные ошибки. А близкие с удовольствием вам помогут, только попросите их ласково.
Стрелец
Вы сможете наладить контакт с вашим партнером. Рискованных поступков лучше не совершать. Обратите внимание на ваши сны, подсознание пытается что-то до вас донести. Это хороший день для свидания, организуйте его со вкусом и фантазией.
Козерог
Вы сможете добиться успеха, который будет полезен не только вам, но и окружающим. Люди будут благодарны за вашу отзывчивость и умение слушать. Если хотите развлечься, устройте дома вечеринку, позовите любимых друзей и расслабьтесь.
Водолей
Сны, которые приснятся в этот день, стоит толковать совершенно наоборот. Не идите напролом в ваших делах, в спокойном ритме вы добьетесь желаемого гораздо скорее, ведь не наломаете дров. Возможно вам придется уделить время детям. И не обязательно своим.
Рыбы
Стройте планы, зовите гостей, назначайте встречи. Все будет удаваться без особого труда и с удовольствием. Наслаждайтесь этим периодом, сейчас вы можете просто расслабиться и действовать так, как вам хочется. Можете также научиться чему-то новому.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА: 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ
- Гороскоп на 4 мая: Тельцам придется поработать, а Ракам лучше ничего не делать
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру
- Как стареют знаки Зодиака
- Гороскоп на 25 июля: неожиданный хаос у Тельцов и конфликты у Дев
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- Безногий боевик "Востока" Ка*ап высказал о "ДНР" все, что думает, - это должны увидеть все предатели Украины. ВИДЕО18:34
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"17:46
- Убегайте и не возвращайтесь. Жизни не будет: В «ДНР» на пунктах пропуска с РФ огромные очереди15:24
- Разумков объяснил, удастся ли быстро закончить войну на Донбассе15:10
- В Донецке на театре оперы и балета разместят барельеф с Кобзоном14:30
- На Донбассе засветились тысячи военных Путина: подробности14:08
- "Общество ужаснется", - Мирослав Гай рассказал правду про не боевые потери ВСУ22:34
- Разумков: рынок земли — спорный вопрос, который может снизить поддержку «Слуги народа»22:10
- «Чтобы не переживали»: в РФ подросток покончил с собой, предварительно убив свою семью 21:41
- Катастрофа МН17 на Донбассе: в сеть попало видео с интересным признанием пропагандиста ДНР21:20
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- В Луганске загадочно умер опасный враг Украины Гиря, террористы напуганы: "Смерть пришла и начала нас косить" 20:36
- Россия должна заплатить более двух миллионов переселенцам из Алчевска20:14
- Избивший ветерана АТО Сороченко задержан: полиция жестко "запаковала" блогера, выломав двери. ВИДЕО19:50
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- 14 дней до конца света: сбывается тяжелое пророчество о втором пришествии Иисуса Христа16:04
- «Я больше не вернусь в Украину»: страшный пожар в Одессе напугал иностранцев15:43
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех19:39
- Названы продукты, предотвращающие развитие тромбоза17:54
- Что говорил Бог каждому знаку Зодиака: узнайте тайну
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- "Никто бы не вышел", - Стрелков "слил" секреты оккупации Крыма, Кремль в ярости
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Зеленский нанес Путину колоссальный удар - эксперт
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"