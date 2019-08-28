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Сезон Девы: как изменится ваша жизнь
Добро пожаловать в сезон Девы. Отличительной чертой этого знака является практичность и организованность. Поэтому, если весь год в жизни был хаос, не стоит переживать. Дева приберётся и восстановит баланс. Но что это означает для вас?
Вот какое влияние окажет сезон Девы на каждый знак Зодиака, пишет lifter.
Овен (21 марта - 19 апреля).
В этом месяце вам стоит больше доверять своей интуиции и заниматься тем, что любите. Сезон Девы будет плодотворным для любых начинаний. Чем больше вы верите в свои проекты, тем лучше воплотите их в жизнь. Вы сможете создать нечто прекрасное. А если что-то в жизни вас не устраивает, вы без проблем исправите ситуацию.
Телец (20 апреля - 20 мая).
Готовьтесь к позитивным переменам. Не бойтесь рисковать и делать вещи, которые помогут вам развиваться. Нет смысла заниматься тем, что не влияет на ваш рост и успех. Теперь вы будете тщательно обдумывать свои решения, что поможет покорить не одну вершину.
Близнецы (21 мая - 20 июня).
Дева призывает вас выбросить мусор из своей жизни. Уберите то, что не приносит вам радости, и то, что вы давно не используете. Это похоже на то, как мы наводим порядок в платяном шкафу. Сделайте это для всех сфер жизни, включая романтические отношения. В вашей энергии не должно быть излишков. Они лишь мешают вам понять свои чувства и осознать то, что вы действительно хотите.
Рак (21 июня - 22 июля).
Сезон Девы поможет вам быть более организованным и распланировать свои дела заранее. Вам нужно упорядочить мысли, чтобы достичь в жизни большего. Записывайте их в блокноте или в заметках на телефоне. Вы также сможете понять, как донести свои идеи до широких масс. В этом месяце у вас есть все шансы получить то, что вы давно мечтали сделать.
Лев (23 июля - 22 августа).
В этом сезоне вас будут ждать перемены в финансовой сфере жизни. Спросите: «Что я хочу от жизни?». Бросьте себе вызов и верьте в свои силы. У вас получится зарабатывать больше, если вы будете настроены решительно.
Дева (23 августа - 22 сентября).
Это – ваше время, Дева. Вы будете наполнены силой и энергией изменить свою жизнь к лучшему. Только поверьте в себя – и уже скоро вас ждут новые прорывы и творческие начинания. Окружающие ещё не подозревают, на что вы способны. Так покажите им это!
Весы (23 сентября - 22 октября).
Вам нужно найти место, где вы сможете побыть наедине со своими мыслями. Это действительно важно. Благодаря этому вы восстановите силы, а в вашей голове возникнут новые гениальные идеи. Уделите время самому себе. Займитесь творчеством или заведите дневник.
Скорпион (23 октября - 21 ноября).
В этом сезоне вы будете чересчур общительным. Но это лишь сыграет вам на руку! Вам захочется общаться с лучшими друзьями, ходить на вечеринки и искать приключения на свою голову. Вы познакомитесь с интересными людьми. И кто-то из них поможет вам мыслить нестандартно и развиваться личностно. Поэтому дерзайте!
Стрелец (22 ноября - 21 декабря).
Сезон Девы побудит вас сделать шаг вперёд и стать успешней на профессиональном поприще. Если вы будете рисковать обдуманно, карьера пойдёт в гору. Вас попросят создать что-то новое. Приложите максимум усилий. Ведь, если проект окажется эффективным, это принесёт свои плоды.
Козерог (22 декабря - 19 января).
Вы готовы к переменам. У вас есть все возможности для воплощения своих планов в жизнь. Путешествуйте, учитесь и изучайте то, что вам на самом деле важно. Не время прятаться и идти на попятную. Преодолейте внутренние страхи и сделайте то, что вас воодушевляет.
Водолей (20 января - 18 февраля).
Сейчас вам нужно переосмыслить многие вещи в жизни. К примеру, то, как вы тратите своё время и энергию на других людей. Подумайте о себе и о том, чего хотите именно вы. Сезон Дева предложит вам выгодные предложения, связанные с работой. Не упускайте их.
Рыбы (19 февраля - 20 марта).
Приоритетными станут вопросы отношений: дружеских, профессиональных и романтических. Партнёрство, работа в команде и компромиссы – вот ключи к вашему успеху. Будьте ответственны, берите на себя обязательства и отвечайте за свои слова. Не бойтесь быть уязвимым с людьми, которые доказали, что им можно доверять.
Хорошего вам сезона Девы! И пусть лишь хорошие прогнозы сбываются.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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