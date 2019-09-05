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Специальный астропрогноз на несколько лет вперед для всех знаков Зодиака
Хотите заглянуть в будущее? Не на неделю или месяц вперед, а на год или два?
Журнал Glamour предоставляет такую возможность, предлагая гороскоп на период 2021-2023 годов.
Сохраните это предсказание астрологов, чтобы проверить. Время летит быстро!
Овен
Упрямство, за которое вас обычно корят, сыграет вам на руку. В 2021 году вас ждет ответственный период, который может дать солидные заработки (если постараетесь). Готовы? Тогда подставляйте копилку побольше и не тратьте все сразу — удачный момент для инвестиций наступит только в 2023-м.
Телец
Стресс длиной в два года вот-вот закончится и начнется время, когда нужно будет проявить себя в конкурентной борьбе. Согласны, тоже не выглядит легкой задачей, но вы справитесь! Внимание: это относится как к рабочим вопросам, так и к личным отношениям.
Близнецы
В ближайшие пять лет вы выработаете очень ценный навык, о котором так часто говорят психотерапевты: менять свое отношение к ситуации, если повлиять на нее вы бессильны. А потом начнется светлая полоса, когда можно просто наслаждаться происходящим и не думать: «А что мне за это будет?»
Рак
Ваша недоверчивость и чрезмерная осторожность мешают получать удовольствие от новой реальности. По городам ездят такси без водителя, вам предлагают диету на основе ДНК-теста, а вы все пятитесь назад. Не бойтесь выйти из уютной раковины — за ее пределами ждет не воинственная среда, а та же зона комфорта, но в версии 2.0.
Лев
Точнее, Король Лев. Кто возглавит космические экспедиции? Конечно, вы. Кто изобретет лекарство от всех болезней? Тоже вы. Потомки будут записывать о вас подкасты, а современники — приглашать в них поучаствовать. Пиковый период активности придется на 2023 год, когда вам под силу будет почти все.
Дева
Девам придется принимать много важных решений, но не слишком долго: период повышенной ответственности закончится во второй половине 2020 года. И не будьте слишком строги! Даже если передовые алгоритмы смогут спрогнозировать перепады вашего настроения (и заблаговременно их нейтрализовать), люди все равно будут ошибаться. И нужно уметь их прощать.
Весы
Прекрасные и масштабные идеи приходят к вам одна за другой — и в ближайшие лет пять вас ждет множество перемен (приятных!). Правда, потом начнется затишье... А звезды уже предлагают решение: 1) придумать новое хобби; 2) монетизировать его.
Скорпион
У вас уйма свободного времени (идея с четырехдневной рабочей неделей была неплоха!), но ваша тяга к самокопанию вошла в активную фазу. Будьте аккуратнее с рефлексией и не зацикливайтесь на негативе, а не то рискуете упустить по-настоящему классные возможности. Какие? Звезды намекают на серьезный карьерный скачок.
Стрелец
Вплоть до конца 2020 года можете смело рисковать, бесстрашно высказывать свое мнение и экспериментировать в профессии. Это не всегда будет приносить деньги (увы), зато всегда — удовольствие (ура!).
Козерог
До 2021-го придется рассчитывать только на себя, зато потом вам на помощь придут сразу все звезды, волшебники и любые другие формы жизни, существование которых все еще не будет научно доказано. Работайте над харизмой: возможно, вам предстоит повести за собой массы (выбирайте: быть главой компании, популярным VR‑блогером или экспериментальным художником).
Водолей
Пускай возможные трудности в материальном мире вас не расстраивают — все эти проблемы решаемы. Осталось лишь дождаться 2023-го: в начале года стартует долгий благоприятный период, когда вы будете уверены в себе даже в редкие сложные моменты.
Рыбы
В 2020 году не бойтесь ставить перед собой амбициозные профессиональные задачи. Но на все требуется время, и результат своей работы вы увидите только пару лет спустя. Как не скиснуть в ожидании? Жить моментом и быть добрее к близким — они поддержат.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, астрологический прогноз
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