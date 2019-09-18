Если верить астрологам, только эти цвета принесут вам счастье

18.09.2019 14:34

Каждый зодиакальный знак имеет не только собственные талисманы, но и цвета, которые положительно влияют на подсознание и психику его представителей, пишет lifter и Mesaje Inspiritionale.

Замечено, что при наличии в окружении людей определенных цветов, подходящих им по знаку Зодиака, у них улучшается настроение и самоощущение, повышается работоспособность.

Овен.

Этому знаку Зодиака подходит вся палитра красного, так как этот цвет динамичный, энергичный и довольно-таки агрессивный, как и Овен.

Красный символизирует первенство, страсть, смелость и активность – все эти качества как раз и присущи людям, рожденным под этим знаком Зодиака.

Телец.

Идеально подойдет синий цвет и его оттенки: поможет почувствовать умиротворенность и покой.

Также удачные природные цвета – голубого неба, зеленой травы, розового заката и желтого солнца – они поднимут настроение и не нарушат равновесия, необходимого для внешне спокойного и внутренне упрямого Тельца.

Близнецы.

Подходящим цветом для этого знака является желтый, так как он ассоциируется с радостью, позитивом и силой, которой так часто не хватает активным и вечно не выспавшимся из-за этого Близнецам.

К тому же желтый стимулирует коммуникабельность и умственные способности, что так нужно общительным и жадным к знаниям людям, рожденным под этим знаком.

Рак.

Идеальные цвета для Рака – белый, бледно-зеленый, серебряный, фиолетовый и голубой, которые защитят и привлекут противоположный пол.

Также им подойдет серый – ассоциируется с изменением настроения Раков и золотой – гармония и ясность ума.

Лев.

Цвета Льва – яркие: красный, желтый, рыжий, оранжевый и золотой. Благодаря им люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, будут сиять и привлекать к себе внимания, без которого они не могут.

Особенно это касается золотого, который символизирует их щедрость и красоту.

Дева.

Подходят естественные цвета – зеленого и коричневого оттенков, а также их смешение – оливковый, охры и горчичный.

Эти цвета их организовывают, а также помогают сосредоточиться, поэтому их же можно применять в декоре дома и офиса.

Весы.

Им принесут удачу синий и зеленый оттенки: первый успокоит и расслабит, второй – поддержит баланс между душевными и физическими силами.

Также им подойдут неяркий желтый, молочно-белый, серый и розовый – успокоят и придадут сил. Для интерьера лучше подобрать темные оттенки – густо-зеленый и темно-серый.

Скорпион.

Удачливые цвета – темно-коричневый, пурпурный, алый, вишневый, темно-синий, зеленый и фиолетовый.

Они придадут энергии, защитят от негативного влияния конкурентов во время деятельности, а также успокоят, а фиолетовый поспособствует крепкому сну и снижению психического напряжения.

Стрелец.

Подходящие цвета – синий, бирюзовый, голубой, фиолетовый. Принесут твердость духа и подстегнут к действиям. Фиолетовый к тому же пробудит романтические чувства, подарит духовные качества и мудрость.

Если применить этот цвет в отделке интерьера, то Стрельцы в такой обстановке смогут достигнуть больших высот в творческих профессиях.

Козерог.

Удачу этому знаку Зодиака принесут синий, коричневый, зеленый, фиолетовый, серый – все темных оттенков, а также черный. Они защитят от негативного влияния завистников, придадут организованности и дисциплинируют.

Козерогам рекомендуется как можно чаще носить коричневую одежду, она поможет нормализовать отношения с окружающими, сделав их более дружелюбными, что так часто не хватает представителям этого знака Зодиака.

Водолей.

Для реализации своих планов и себя как профессионала лучше использовать синий, голубой и фиолетовые цвета, а вот для комнаты, где можно будет помечтать, нужно использовать темно-вишневые и серебристые цвета.

Когда Водолей взвинчен или встревожен, ему лучше надеть что-то голубое, так как этот цвет сгладит негативные эмоции, уберет боль душевную и физическую. Восстановить спокойствие сможет зеленый цвет.

Рыбы.

Благоприятные оттенки для Рыб – размытый фиолетовый, синий и зеленый, а также их переходы от одного к другому.

Благодаря такому сочетанию представители этого знака будут чувствовать комфорт и свободу, они будут уверенны в себе, уйдут сомнения и страхи.

Источник: https://from-ua.com